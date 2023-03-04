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「驚蟄」報到！ 命理師：3生肖「運勢超強」屬羊正偏財都有

聯合新聞網／ 文／命理專家邱彥龍
圖／ingimage
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3/6(一)驚蟄來報到，氣溫將逐漸回暖，春雷乍動後萬物將萌生，有三個生肖在驚蟄期間運勢也將回暖。國際天星風水命理專家邱彥龍指出，屬龍者這段期間特別容易賺到錢或是因為婚姻關係給自己帶來財富，屬兔的人則要懂得把握這段期間可能有加薪的機會，屬羊的朋友，驚蟄期間則是貴人運特別好，容易有突出的表現。

邱彥龍老師分析，驚蟄的運氣會從3/6走到3/21，其中運勢最強的3個生肖，分別是：

Top3：羊

屬羊的朋友，在這段期間，正、偏財都有點小運氣，並且在工作上會有很棒的表現與貴人相助，記住，學會把功勞與人分享，就能避免許多不必要麻煩。海外遠行要留意意外和紛爭，儘量保持覺察心，提醒自己避開。

Top2：兔

屬兔的朋友，在這段期間，上班族有機會加薪，生意人的話則財富波動會比較大，有時候狂風暴雨，有時後又乾旱無雨，記住，不要給自己或別人太大壓力，保持愉快心情，多溝通與交流，就會有很好的收穫，同時以前的努力也將有回報，就是千萬不要著急與動怒，否則會把財神趕走唷！還有，要注意沒有節制的享樂、花費與投資，會把好運帶走，最好養成延遲消費或等搞清楚狀況再投資的概念，才不會入坑。

Top1：龍

屬龍的朋友，在這段期間，自我本身有賺大錢的機會，也可能因另一半或婚姻而致富，但水能載舟也能覆舟，同樣也可能有因錢財問題而離婚或突然悔婚。建議要克制脾氣與言語，一旦上火吵得不可開交時，記得要以和為貴冷靜面對，就能避免發生憾事。另外，這段期間家中容易有突然的花費或變動，但記住，錢能解決的都不算大事，別放在心上過意不去。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

運勢 生肖運勢 節氣 驚蟄

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