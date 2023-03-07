農曆2月運勢(上)／破財、官非、血光之災...5生肖狀況多要當心

想知道農曆二月你的生肖運勢如何嗎？命理師湯鎮瑋老師分享影片「農曆二月份十二生肖月運勢 牛、兔、龍、蛇、雞要注意」，從命理節氣角度來看，「農曆二月」是從國曆3月6日「驚蟄節氣」開始，一直到國曆4月4日。湯鎮瑋老師說，屬牛、兔、龍、蛇、雞這五個生肖今年農曆二月狀況特別多，這些生肖正好形成共業，本身也容易相聚，是一家人、好朋友機率很高，可以互相提醒注意。

▎屬牛／口舌是非多🐂

口舌是非多，容易捲入無妄之災，考驗處理人際關係的智慧。要多跟家人溝通相處，說話要智慧。凡事三思後行，建議要多修智慧，不要衝動決定，先觀察多看多聽，明哲保身，關關難過關關過。

要注意健康，特別注意腸胃系統及皮膚和免疫系統，可能是壓力或焦慮讓健康出狀況，身體老毛病也容易復發，這個月請多補充睡眠，少管閒事，避免紛爭。要多關心家中老小的健康，因為傳染病很容易讓全家中獎。

幸運色是紅色，可以多穿紅色、粉紅色系的衣服，也可以配戴血珀增加貴人運。一紅擋九災，可以帶紅線綁五色繩。要多修智慧，可以拜拜文殊菩薩、文昌帝君、「拿書的」文關公，增加智慧，可以祈求菩薩、龍天護法保佑。

▎屬兔／當心血光之災🐰

老師提醒，屬兔的人農曆二月要留心血光之災，可能會有車關、刀傷。圖片來源/ingimage

進入本命年農曆二月，開始要思考工作上的未來性、變動性，這個月可能會「衝動」想轉職、想要投資、斜槓人生，老師提醒遇到事情要先冷靜，建議可以先忍耐，學習第二專長，也有人是被迫改變，可能是工作或居住環境有改變，建議要順其自然，活在當下。

要注意血光之災，可能會有車關、刀傷，或是跟金屬有關的傷害，例如煮飯、用刀、車子等要注意血光之災。建議可以多捐血、做健康檢查，化解血光之災，這個月有很多莫名其妙的變動，會比較忙，但是切記面臨壓力，也不要把氣發洩在家人身上。

幸運色是綠色系衣服或飾品，例如綠色琥珀、綠色玉石，可以祈求綠度母，消災除障解厄。

老師提醒，屬龍的人農曆二月要注意健康。圖片來源/ingimage

▎屬龍／豬隊友傳染疾病🐲

要注意健康的問題，今年屬龍帶了病符，要注意血光、意外災害。屬龍也容易有無妄之災或是豬隊友，可能被親友傳染疾病，工作上也可能有豬隊友，建議工作親力親為去做工作。

這個月有陌越星，之前如果有廣結善緣，這個月會出現貴人會來幫助你。這個月也可以廣結善緣，微笑、鼓勵、扶持別人，不要太現實懷有目的去看值不值得幫助別人，反而要很單純去幫助需要的人，才會結下種子善緣回饋力量比較大。如果是懷有有目的去對人好，不會廣結善緣，反而讓人覺得你太現實。

幸運色是黃色、咖啡色跟土有關的顏色、駝色系，帶金珀、蜜蠟都加分。建議多拜土地公，也可以求藥師佛照顧健康。

▎屬蛇／容易有官非🐍

2022年底可能很衝動下了一些決定，可能是勉強答應別人事情，或是很衝動要換跑道，2023會面臨到人生重大轉折，心理上也有壓力，可能會有一些決定你未來人生方向的事情。

農曆二月建議不要衝動下決定，尤其和投資、法務有關的事情要小心，這個月容易有官非，可能是簽合約，或是決定一些事情，但沒有深思熟慮，之後會面臨騎虎難下的窘境。之前如果就有紛爭，農曆二月也可能有官司、牢獄之災。

另外有一顆「吞陷星」，代表你容易被誤解，被誤解當下不用急著解釋，多忍耐，請你堅守正道。撐完這個月，下個月就會洗刷冤屈，誤會也化解。

行車、走路、爬高都要特別小心，要注意工安，注意工作sop的安全，千萬不要仗著老經驗偷吃步，也可用捐血方式化解血光之災。

要防小人，建議多修口德，多說好話，減少紛爭。可以穿戴紅色或粉紅色的衣服或飾品，或是綠色系也可以，多求關公，如果小人多，可以去求拿刀的關公，幫你過關斬將。

▎屬雞／當心破財🐔

老師提醒，屬雞的人農曆二月可能會破財。圖片來源/ingimage

要注意破財的問題，要多節制消費，不要亂投資，對於小道消息要多小心，可能會被詐騙或血本無歸，建議保本為上。建議買東西也量力而為，若想化解，可以先布施捐錢行善，幫助弱勢團體，就是正向破財。

容易跟家中長輩發生爭吵，或是長輩出狀況讓你心煩。另外，工作職場上也容易被刁難，或是環境可能有變動波折，建議當下先忍耐接受，不要反抗頂嘴，不要「強出頭」去爭取，很容易被同事推向火坑。

建議多穿金色、銀色、白色系的衣服或飾品，穿金戴銀或是帶閃亮亮珠寶，增添貴氣帶來財氣。可以多念心經，開智慧的經文，可以祈求觀音菩薩，念六字大明咒，祈求觀音逢凶化吉。

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