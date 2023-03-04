12星座「難捨舊情人」解析！天蠍易藕斷絲連、這星座覺得「他過得好就好」

每個人面對感情的心態不同，有的人分手時說分就分，也有人總是會依依不捨。日本網站「ananweb」近來就以分析，哪些星座的人分手後，還是會對舊情人念念不忘。

牡羊座

儘管不是說沒有不捨得的情緒，但相較起來，輸給其他人的鬥爭心反而會更強烈，因此需要好好冷靜。相對地，若是在感情上獲得成功，那麼情緒就會顯得比較乾脆。

金牛座

由於執著極強，因此內心會非常在意，總是認為「沒有得到的東西最好」，獨佔對方的心態可能反而會更強烈，結果遲遲無法開展下一段感情。其實稍微看開一點，或許就會遇上另一位好對象。

雙子座

因為喜歡聊天，以致於都分手了，還會三不五時噓寒問暖，造成形式上無法徹底切乾淨。雖然熱度可能會隨著時間漸漸降低，不過早點斷捨離的話，意外能迅速找到新的出路。

巨蟹座

在想為對方付出一切的心態下，碰到分手的時候，想法會比較偏向「不想讓這份幸福溜走」。然而緣分強求不來，不如轉換思考，改成「要抓住下一次的幸福」，才能夠海闊天空。

獅子座

追求排場的獅子座，會覺得戀情不如想像中的浪漫，而感到有些失望。而且感情上的挫敗，也會影響自己一直以來的自尊心。重點在於要接受現實，若是能夠想通理由何在，重新出發便也不是難事。

處女座

嚴以律己也嚴以律人的處女座，在被甩的時候，會產生自己失去存在意義的心態。必須冷靜下來，分析自己真正的心情，到底是「喜歡一個人」，或者只是「希望找一個人喜歡」而已。

天秤座

天秤座注重外在條件，像是社會地位高，或者有錢的人等等。因此，在心中感到捨不得的時候，要注意到底是捨不得人，還是捨不得對方的其他部分。另外在結交新對象時，也容易從沒交往過的類型尋找。

天蠍座

天蠍座重感情，因此執著心也比較強。儘管知道自己太深情，所以會盡量隱瞞這點，但若是交往過了，即使遭遇分手，也很難開展下一段感情，可能還會和舊情人藕斷絲連，始終沒有分乾淨的一天。

射手座

比起依依不捨，好奇心旺盛的射手座，更會傾向找尋新的刺激，而立刻投身至另一段戀情之中。就算一時捨不得，但在樂觀的心態下，很快就能忘記過去，為下一步做出行動。

魔羯座

魔羯座責任感強，因此在不捨當中，也包含著一點自責的情緒。不過他們也會認為，如果對方分手後能過得好，那麼自己也比較能夠放心。但如果這種想法太強烈，反而會變相的忘不了對方。

水瓶座

想像力豐富的水瓶座，即使碰到分手，也會想像成一樁未能如願、淒美的愛情劇一般，從而降低了依戀的感情。不過有時妄想也該適可而止，避免太過投入，反而忽略了現實。

雙魚座

由於對他人的依戀感很強，因此分手時，很難不抱有眷戀的情緒。而看到別人沉浸在感情中，自己也會感到特別難受。然而，比起過去的戀情，眼光更該放寬一點，看看有什麼其他的好姻緣。