心癢難耐！3生肖「最會發生一夜情」屬蛇慾望深藏不露
一夜情沒有情感糾葛，可以享受自由自在的感覺，不用特別花心力經營與長期約會，不過並不是人人都可以接受。清水孟國際塔羅雲蔚老師分析，有3個生肖「最容易發生一夜情」，分別是屬猴、羊、蛇的人。
TOP 3：猴
感情很忠誠，也很認真，可以有不錯的感情，但若彼此有一絲絲的不愉快，就會憑著好色的本能，出去找尋一夜情，快活一下。
TOP 2：羊
富有幻想的個性，會想像自己與愛慕者的感情，會不切實際的認為就算一夜情，也能擁有對方，因此與曖昧者的情慾，都不太拒絕。
TOP 1：蛇
深藏不露的特性，其實性慾望很大，很享受情慾，但又不想負太多責任，只要願意，多半總是能找到一夜情的對象。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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