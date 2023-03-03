快訊

賴系人馬掌資策會衍生公司 上任就毀約恐登補助黑名單

「要學生上戰場？」全動法惹議 教長：即日起停止青年服勤資料建置

搶救危老！蔣萬安宣布：北市公辦都更同意門檻90%降至75%

威力彩衝11.5億！專家點名4星座「財運大漲」：有意外收入

聯合新聞網／ 綜合報導
台彩表示，下期威力彩預估銷售金額4.3至4.7億元，頭獎上看11.5億元。 聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
台彩表示，下期威力彩預估銷售金額4.3至4.7億元，頭獎上看11.5億元。 聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

想要財富自由嗎？威力彩已經連續13期摃龜，下一期將於3月6日開獎，台彩表示，頭獎上看11.5億，民眾也躍躍欲試。塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文點名了四個星座，在3月春回大地、生機蓬勃之下財運會有顯著的提升，收入穩定或者投資回報豐厚，艾菲爾老師也表示，請同時參考太陽、上升星座。

💰第四名：金牛座

火星目前駐守在你的財帛宮，你有機會獲得財富方面的好運。你可能會收到一份薪水加薪的好消息，或者突然得到一筆意外的收入。此外，你可能會在這段期間充滿動力地追求自己的財務目標，並且更加堅定自己的決心。在這段時間中，你也可能會更加有計劃地管理金錢，並且積極地尋找投資機會。這也是製定長期理財計畫的好時機，你可以更加細心地計算自己的收支情況，並且開始實施自己的目標。記得要保持理性和謹慎，不要冒險或過度花費。若能好好把握這段時間的機會，或許能為你的財務狀況帶來正面的影響。

💰第三名：水瓶座

土星將在3/7進入你的財帛宮，為你帶來更穩定的財務狀況。你將更加謹慎地處理自己的財務，並可能採取更保守的投資策略。此外，土星還可能帶來長期穩定的收入來源，例如一份穩定的工作或一個可靠的生意夥伴。土星也會教你審慎地管理資源，不要浪費金錢和時間，並且鼓勵你做出更明智的決定。土星在財帛宮也可以帶來積極的影響，讓你在財務上更穩健。要注意的是，土星需要時間來發揮作用，所以你需要耐心等待土星帶來的好處。

💰第二名：白羊座

天王星目前在你的財帛宮加持，你將開啟一個全新的財務旅程。這段時間可能會有很多意外的好事發生，你可能會從未想過的地方得到意外的財務收益。例如，你可能會開始嘗試更加創新和前衛的理財方式，並且有更多的自由度和彈性來管理你的財務。這可能會讓你有更多的時間和精力來探索新的財務領域，例如投資、金融科技和虛擬貨幣等。此外，天王星也可能帶來一些非常令人振奮的商業機會，讓你有機會建立自己的財富王國。

💰第一名：雙魚座

木星目前在你的財帛宮發光，你將會感受到一種穩定和豐盈的能量。這段時間可能會帶來很多好事，例如你的收入可能會增加，或者你的事業開始有所進展，讓你的財務狀況變得更加穩定。你可能會經歷突破性的財務成就，例如投資的回報更加豐厚，或者薪水的增長更加明顯。也可能是你簽訂重要合約或者達成商業目標的好時機，讓你在財務方面獲得更多的穩定性和成功。你也可能會獲得更多的社會地位和財富地位，讓你的人生更加豐盈和有意義。在這段時間，你會感覺更加自信和有力量去管理你的財務。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財運 理財 星座 薪水 威力彩

延伸閱讀

12星座是怎樣的人？ChatGPT揭優缺點 牡羊請冷靜、天蠍太獨裁

節氣驚蟄將至！石破天驚「2生肖」吉運降臨了

財富自由靠這次！威力彩13連摃 下期頭獎上看11.5億

農曆二月到！未來50天「被疼愛」生肖TOP4 屬虎變團寵、蛇有粉紅泡泡

相關新聞

威力彩衝11.5億！專家點名4星座「財運大漲」：有意外收入

想要財富自由嗎？威力彩已經連續13期摃龜，下一期將於3月6日開獎，台彩表示，頭獎上看11.5億，民眾也躍躍欲試。塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文點名了四個星座，在3月春回大地、生機蓬勃之下財運會有顯著的提升，收入穩定或者投資回報豐厚，艾菲爾老師也表示，請同時參考太陽、上升星座。

6日驚蟄到！習俗與禁忌曝光 命理專家：「3星座」快打小人轉好運

民間相傳驚蟄前後的日子，昆蟲從入冬開始藏於土中，幾乎不吃食物稱為蟄，不過到了春雷之時，雷公打雷驚醒昆蟲，昆蟲紛紛從土堆裡爬出來稱為驚蟄，也代表開始進入農耕時刻。

節氣驚蟄將至！石破天驚「2生肖」吉運降臨了

告別「春寒料峭」的雨水時節後，陽氣上升，氣溫回暖，我們也即將迎來今年的第三個節氣——驚蟄（陽暦2023年3月6日）。這個節氣代表著我們已進入乙卯月，春雷乍動，萬物隨之生長萌發。那麼，你的好運氣是否也會被驚蟄喚醒？跟著科技紫微網一起來看看吧。

每日星座運勢／巨蟹說話特有影響力 適合出謀劃策

2023-03-03牡羊座短評：獨自胡思亂想容易把自己逼到思想的死角。【整體運★★★☆☆】不能明白確定他的想法，心中有恍惚的感覺，對未來的把握不大，與他好好的溝通交流一下，把彼此的想法和顧慮攤出來才容

2023年桃花運勢！天蠍修成正果、這三星座欠桃花要注意

想知道2023你的桃花如何嗎？占星師米薩小姐分享影片「2023桃花運勢誰最旺？」，排出星座桃花運最旺的前三名、和今年桃花運差，最有待注意的前三名，建議星座運勢可以參考太陽、上升星座。

12星座是怎樣的人？ChatGPT揭優缺點 牡羊請冷靜、天蠍太獨裁

每個人對12星座都有一些既定的概念，美國科技公司OpenAI推出聊天機器人「ChatGPT」，掀起一股AI狂熱，這次詢問ChatGPT關於「你眼中的12星座」，他也講出星座的優點、缺點還有總體分析，不過也特別提醒，每個人都是獨一無二的個體，不會完全符合一種人格類型的描述。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦