居家風水簡單看！5處必檢查...有這狀況小心「卡到陰」

家中風水很重要，可能會影響你的財運和健康。命理師簡少年分享影片「學會這5招，你也能成為風水專家！」，告訴你常常被一般人忽略的，卻會影響運勢的房屋風水五件事。

5招簡單看居家風水

▎牆壁

家裡如果房子老舊，常有斑駁壁癌或油漆掉落等問題，或是牆面看起很髒，長期沒有清洗，牆上有有各種手印、腳印，或是搬運東西撞擊有凹痕，牆面髒亂凹凸不平，家人容易有皮膚上的問題。如果你的皮膚常出狀況、常常長東西，可能和家中牆面不乾淨、有壁癌有關係。

圖為壁癌示意圖。圖片來源/ingimage

▎排水

如果你家水管不通，財運就可能不通。在風水學上，財代表水，水不通，財就不通。要注意的是，財不通不是指你不會漏財，而是指水路不順、財路不順，你可能買股票該買時沒買，不該買時反而買貴，錢就這樣飛了。

水管堵塞還分2種情況，水流下去很慢，是小堵，水完全下不去或嚴重積水，則是大堵。大堵恐會讓你財運不順，花錢的時間不對，進財也會大受影響。

▎門

門邊如果有破裂，會是缺角，在風水上是不好的。門壞掉代表進出不順，另外，門斑駁損壞處通常在門角，角又帶有「意外血光」的意味。

門壞掉往往和家人四肢受傷有關聯，簡少年老師舉實例，他某次到客人家看風水，老房子的門有斑駁。客人家是長輩帶孫子，老師馬上問，「小孫子是否平常四肢常受傷？長輩也常常四肢痠痛？」果然都應驗，老師就是從門看出來，門邊都爛掉了，且發霉又潮濕，所以小孩受傷、老人不順。

▎管道

很多房子化糞池、廚房或廁所管道沒有處理好，樓下樓上不好的氣味就會相通。如果廁所或廚房常有異味都不好，廁所本來就晦氣，有異味的話影響其次。但廚房如果有異味，無論是食物腐化味道、或是廚餘垃圾味道，就風水上都不好，對家人影響很大，

廚房代表財和財庫，是生財存財的地方，如果廚房一直有晦氣，等於一直在吃晦氣。如果廚房常有晦氣和異味，建議要好好整理清潔地漏和管道，這樣家人才不會常生病和破財。

圖為廚房有惡臭示意圖。圖片來源/ingimage

▎漏水

在北部較潮濕，房屋漏水、壁癌都很常見，但就風水上，漏水對人是超級不好的，過度潮濕，不僅對健康不好，髒水也代表「陰」，漏水或是髒水滲進來，也代表家裡「卡到陰」。老師也舉例，每當他聽客人說懷疑「看到鬼」，都先請客人去檢查房屋是否有漏水。老師建議家中發現漏水和壁癌，一定要馬上清潔。千萬不要小看家中漏水，以免小事變大事。

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