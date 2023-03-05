殺破狼周運勢／射手職場出現重大變化 雙魚收益多荷包滿滿

殺破狼2023年3月6日～3月12日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

人際關係方面，土星離開人際關係宮位，會遠離某個總是勾心鬥角的團體、組織、職場、生活環境，進入比較友善的環境開始新生活，覺得日子變得清新了，心情也變好許多。

感情運方面，金星與木星齊聚命宮，與情感對象準備婚事，雙方都有共識進入人生的新階段。單身的白羊座身邊會出現許多追求者，或是有曖昧的對象出現，會希望情感狀態穩定下來。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在工作宮位，受到火星影響，由於職場太多流言蜚語、口舌是非，氣氛不佳，會想跳槽到比較舒適的工作環境。某些白羊座則要當心因為說話得罪上司，無預警被資遣。

健康運方面，滿月發生在健康宮位，受到交通宮位的火星影響，注意腸胃方面的急性疾病，女性則會因為婦科問題需要就醫。需特別注意交通安全，容易因為行車事故，造成身體損傷。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，土星離開志業宮位，會卸下吃力不討好的主管職務，工作單純很多，感到輕鬆。某些當老闆的金牛座，對於目前的事業感到倦勤，會把經營方向作出調整，讓自己有許多時間休養生息。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，喜歡的人同時有別的追求者，此時會退出這場三角戀情中。某些金牛座有兩個以上的曖昧對象，無法給兩者確切的承諾，會落得兩頭落空的下場。

人際關係方面，土星進入人際關係宮位，與太陽、海王星、水星齊聚，會發現造成自己不幸的並不是總是來找麻煩的人物，而是口蜜腹劍，總是給錯誤的資訊與方向，害你走入歧途的小人。

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星受到在精神宮位的金星影響，出國旅遊會因為時差或認床，睡眠品質不佳，精神不好。某些金牛座則是執著於要買到海外才有的限量商品，不惜砸下重金，也要達到目的。

雙子座：

整體運勢

人際關係方面，金星與木星齊聚人際關係宮位，有許多交際應酬或是活動的邀約，在這些場合中會特別討喜，很多人都會希望與你合作或交流。某些雙子座遇到困難時則是會遇到貴人伸出援手幫忙。

感情運方面，在慾望宮位的冥王星相位良好，會以親密關係掌握對方在情感上是否忠誠，因此情感對象也難有出軌的可能。感情穩定的雙子座，伴侶會甘願讓你理財，在生活上給你足夠的安全感。

本週須注意的部分

工作運方面，土星進入志業宮位，與水星、太陽、海王星齊聚，受到滿月與火星的影響，每天過度勞累，對工作感到倦勤，不論薪資待遇多好，覺得生活缺乏變化，會考慮轉換跑道，結束掉目前的工作。

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，會因為工作緣故，離開家庭，獨立生活。但在外頭過日子並不是想像中那麼容易。某些雙子座則是與家人鬧情緒，離家出走，自己搬出去住。

巨蟹座：

整體運勢

工作運佳，金星與木星齊聚志業宮位，在職場中終於坐上主管職位，許多人可供你驅策，處理的業務比過去輕鬆許多。某些巨蟹座創業有成，經營上軌道，對未來感到篤定。

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位良好，經過許多風風雨雨，會更確定身邊這個對象是此生唯一認定的伴侶，兩人會一直胼手胝足在一起。單身的巨蟹座會覺得一個人也滿不錯的，一切都隨緣，不再庸庸碌碌尋覓交往對象。

本週須注意的部分

旅遊運方面，滿月發生在旅遊宮位，受到火星影響，出遠門時注意交通安全，或是遇見突發事故，容易受困在某些區域，動彈不得，心情十分焦慮。某些巨蟹座則是因為時差問題，旅遊時的精神狀況不太理想。

學習運方面，滿月發生在學習宮位，受到火星影響，某些認證或考試成績將在此時揭曉，結果低於原本的預期目標，會想複查看看究竟出了什麼問題？卻沒有獲得解答的管道。

獅子座：

整體運勢

遠行運佳，金星與木星齊聚遠行宮位，到海外旅行、出差會遇到十分幸運的事，玩得十分愉快，甚至會有豔遇或是會遇到名人。某些獅子座則是會在這段時間申請到國外的名校，到異地進修學位。

感情運佳，土星離開感情宮位，與情感對象達成和解，不論繼續在一起，或是分開，兩人都會維持良好的關係。某些獅子座從失敗的戀情中走出，不再鑽牛角尖，單身也會過得蠻好的。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，容易被銷售人員慫恿，刷卡分期買了其實自己並不需要的東西。有投資習慣的獅子座，某些標的必須設下停損點，在此時慘賠出場。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到滿月影響，與人發生財務糾紛，借出去的債無法討回，甚至必須對薄公堂，才能將錢拿回來。某些獅子座很熱心想幫助朋友，卻發現自己被當成工具人或提款機，被對方不斷佔盡便宜。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，金星與木星齊聚在財務宮位，會獲得一筆家族或是親朋好友贈與的資產，晉升為有產階級的人士。有投資習慣的處女座，眼光精準，逢低買進，投資標的成長幅度不斷攀升，可在相對高點獲利了結。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星相位良好，臨時決定了一個遠行行程，買了機票說走就走，隨意逛逛也會發現各式各樣的驚喜。某些處女座臨時要到海外出差，差旅待遇頗佳，並有機會好好遊覽當地。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，對另一半有許多不滿，會一次大爆發，甚至決定分手。某些處女座則是因為某些事件鬧情緒，對伴侶感到不耐煩，兩人會有較為情緒化的言語爭執。

工作運方面，在志業宮位的火星受到夥伴宮位的海王星、太陽，與命宮的滿月影響，工作夥伴常常出包，需要替對方收拾殘局，已到了無法容忍的程度，會決定離開目前的單位，不想再當濫好人。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，金星與木星齊聚感情宮位，與情感對象有步入婚姻的打算，目前正在籌備婚事，準備進入人生新的階段。某些天秤座則是與喜歡的人正式交往，雙方會一起同居生活。

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位良好，工作上會有額外的加給或是獎金，生活不無小補。某些天秤座兼職或副業的案件增加，非固定的收益增加，生活比較好過。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的太陽受到滿月與在海外宮位的火星影響，需要兼任一些海外相關業務，語言能力感到不足，自我感覺受到打擊，可能萌生辭職、換工作的念頭。某些天秤座則是不想接受外派，而選擇離職。

健康運方面，土星進入健康宮位，與太陽、水星齊聚，當心著涼感冒，或是病毒感染，引發呼吸系統的毛病。會發現一些慢性疾病的徵狀，需要調整飲食與作息，將身體狀況控制下來，某些天秤座則是筋骨或牙齒需要長時間矯正。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，金星與木星齊聚在工作宮位，正承接一件光鮮亮麗的案件，在工作領域中受到許多人關注。某些天蠍座所從事的業務會與名人接觸，職場同事們也會對你特別好奇。

旅遊運方面，在旅遊宮位的冥王星相位良好，會挑戰較為困難的旅遊方式，到偏遠的地方朝聖，看到難得一見的美景，感覺很值得。某些天蠍座則是一個人以徒步或騎行方式環島，雖然辛苦，卻很有成就感。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，會在此時離開一個團體，與某些人斷絕往來。某些天蠍座則是被朋友無預警封鎖，或是突然失去對方的消息，感到很錯愕。

感情運方面，在戀愛、子女宮位的太陽受到滿月與火星的影響，與交往對象在親密關係無法協調，某方會有肉體出軌的現象，造成雙方情感的裂痕。某些天蠍座會為了小孩或寵物與人發生爭執，或是孩子身體狀況不佳，令你擔憂。

射手座：

整體運勢

感情運方面，金星與木星齊聚在戀愛、子女宮位，正是桃花旺盛的時期，有許多人對你表達好感，若有喜歡的對象，關係會有更進一步的可能。某些射手座因為一些因緣際會，突然收養了一隻毛小孩，感覺非常幸福。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，會搶購到某種限量級的商品，有一種人生勝利組的優越感。某些射手座則是長期努力存錢與理財，不知不覺積少成多，即便不工作，也可過一段富裕的日子。

本週須注意的部分

家宅運方面，土星進入家宅宮位，家庭中會有人需要照顧，你也因此十分擔心。某些射手座居住的地方會搬來生活習慣不佳的鄰居，造成你居住的困擾，或是常常被噪音干擾。

工作運方面，滿月發生在志業宮位，職場會有一個重大的變化，原本的單位可能被裁撤，你也被迫需要轉換跑道。某些射手座則是職務有異動，會需要離家或搬到外地工作。

摩羯座：

整體運勢

家宅運方面，金星與木星齊聚家宅宮位，家中喜事連連，會有新成員加入，或是正在辦婚事。某些摩羯座在此時以合理的價錢購買了新居，並裝潢得十分舒適，正在挑良辰吉日入住。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星相位良好，會與喜歡的人一起出遊，雙方關係更進一步。單身的摩羯座，會在網路或學習領域認識條件不錯，也談得來的對象。

本週須注意的部分

遠行運方面，滿月發生在遠行宮位，受到火星影響，在外工作、外派、留學、打工渡假的摩羯座，會在此時回到家鄉，結束海外的生活。選擇在此時出國旅行的摩羯座，會因為工作的緣故，必須取消行程，心在淌血。

工作運方面，在工作宮位的火星受到滿月影響，專業能力需要再升級或進修，會一面考試唸書一面工作，每天十分勞累。某些摩羯座覺得在目前的職場學非所用，可能會想辭職尋求更適合自己專長的領域。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，金星與木星齊聚面試、考試宮位，面試新工作時極為討喜，很快就會收到錄取通知。需要考各種認證或國家公務員的水瓶座，考試運佳，成績可跨越門檻，如願捧上鐵飯碗，到公務部門服務。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星相位良好，目前正嘗試長期性的打工渡假或旅遊，不斷更換住的地方，但都十分舒適。某些水瓶座會喜歡三不五時到高級的飯店住宿，體驗各種奢華的服務。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，同時土星進入金錢宮位，目前被債務纏身，好不容易清償了一筆貸款，又會因為各種原因，需要大量資金周轉，某些水瓶座則是為了小孩或寵物的身體健康，花費許多金錢在醫療相關支出上。

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到滿月的影響，與戀愛對象的價值觀有嚴重的落差，引發各種不愉快的事件。某些水瓶座，則是不惜傾家蕩產，也要買到偶像演唱會的票或各種活動週邊商品。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，金星與木星齊聚在金錢宮位，除了每個月的固定收入外，還增加許多被動收益，荷包滿滿。經常從事奢侈的消費，目前的生活十分優渥，令週遭的人羨慕又嫉妒。

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星相位良好，會十分隨性地決定一個短期的旅程，到附近的城市遊覽，發現許多特色巷弄，充滿創意與活力。某些雙魚座則是常常入住各種形式的旅店，體驗許多新奇的住宿方式。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，受到在家宅宮位的火星影響，與情感對象的家人有些不愉快，甚至造成兩人爭執，導致情感關係上的裂痕。某些雙魚座則是對情感對象的不滿大爆發，與對方在此時分手。

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到滿月影響，家庭氣氛不佳，某些家人正在冷戰，或是爭執，生活不太安寧。這段時間要注意住宅爐火、電器的使用，門戶安全也要特別小心。

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