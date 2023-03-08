婚禮辦起來！這4星座今年結婚運最旺 金牛感情豐富、天蠍決斷年

少年時，總幻想著戀愛結婚應該會怎樣發生，怎樣進行。隨著年齡的增長，看多了世事，慢慢了解到很多事沒有什麼道理，尤其是戀愛結婚之事，幾乎是由緣分和時機決定一切。時機到了，自然就發生了。今天，就讓科技紫微網告訴你，2023年，哪些星座會迎來結婚的最佳時機呢？

金牛座

今年終於可以聽到金牛座在愛情方面的好消息啦。受到水星與木星相移的影響，你在今年會跟喜歡的人產生強烈的連結，建立家庭的念頭將在你心中萌芽。你會為此目標努力一整年。

整個下半年，你的感情生活非常豐富。單身者的桃花在7、8月達到高峰，9月會有迅速的進展，甚至有閃婚的可能喔！抓緊機會脫單吧，如果覺得茫茫人海無從下手，建議你往身邊的同事去尋找。

另外，戀愛中的金牛，如果今年你有結婚計畫，那麼建議你選擇在秋冬成婚，會比較順利喔。

獅子座

2023年，獅子座的感情生活將大有進展喔。雖然這運勢在上半年還不很明顯，甚至你還會遭受一波小小的壓力。但下半年會漸入佳境，尤其8月受木星拱火星的影響，戀愛中的獅子感情會開花結果，完成訂婚或結婚這件人生大事。

部分感情不被父母看好的獅子座，有望在今年得到雙方家長認可，順利步入婚禮殿堂。單身的獅子可以嘗試從不同的途徑去結識新朋友，進展將快到讓你難以相信！

天蠍座

天蠍座要注意了，婚戀問題將會是你2023年的關鍵課題喔！感情穩定的戀人，在這一年會更有責任心，雙方關係會更進入現實層面。愛情長跑多年的天蠍，在今年會做出決斷，分手還是結婚？這是你今年要下決心處理的問題。

單身的天蠍在今年會有點心急，尤其處於適婚年齡者，會積極尋覓屬於自己的幸福。你心裡可能會帶有一絲焦慮，但不要著急，今年有機會遇到你的正緣，並進展神速喔。

天秤座

過去幾年你的感情生活不太順利，但隨著土星的離開，2023年天秤座終於能沉下心來好好經營自己的感情啦。戀愛中的人，感情會進入新階段，今年將很適合拜見家長和步入禮堂喔。

單身者會遇到宿命式的緣分，不是與人一見如故，就是與故人意外重逢，擦出愛的火花。上半年進展可能不會那麼順利，但別就這樣失去耐心哦，你的好緣分還在後頭呢。

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