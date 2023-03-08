快訊

馬祖國軍沒肉吃事件 背後是軍方危機處理與訓練問題

遺產不給配偶子女給朋友行嗎？一表看懂「特留分占比」 弄清楚繼承順序

Spotify「只剩免費仔在用？」 網友列5優勢贏過YT、KKBOX

婚禮辦起來！這4星座今年結婚運最旺 金牛感情豐富、天蠍決斷年

科技紫微網／ 科技紫微網
婚禮辦起來！這4星座今年結婚運最旺(圖片來源：Shutterstock)
婚禮辦起來！這4星座今年結婚運最旺(圖片來源：Shutterstock)

少年時，總幻想著戀愛結婚應該會怎樣發生，怎樣進行。隨著年齡的增長，看多了世事，慢慢了解到很多事沒有什麼道理，尤其是戀愛結婚之事，幾乎是由緣分和時機決定一切。時機到了，自然就發生了。今天，就讓科技紫微網告訴你，2023年，哪些星座會迎來結婚的最佳時機呢？

金牛座

今年終於可以聽到金牛座在愛情方面的好消息啦。受到水星與木星相移的影響，你在今年會跟喜歡的人產生強烈的連結，建立家庭的念頭將在你心中萌芽。你會為此目標努力一整年。

整個下半年，你的感情生活非常豐富。單身者的桃花在7、8月達到高峰，9月會有迅速的進展，甚至有閃婚的可能喔！抓緊機會脫單吧，如果覺得茫茫人海無從下手，建議你往身邊的同事去尋找。

另外，戀愛中的金牛，如果今年你有結婚計畫，那麼建議你選擇在秋冬成婚，會比較順利喔。

獅子座

2023年，獅子座的感情生活將大有進展喔。雖然這運勢在上半年還不很明顯，甚至你還會遭受一波小小的壓力。但下半年會漸入佳境，尤其8月受木星拱火星的影響，戀愛中的獅子感情會開花結果，完成訂婚或結婚這件人生大事。

部分感情不被父母看好的獅子座，有望在今年得到雙方家長認可，順利步入婚禮殿堂。單身的獅子可以嘗試從不同的途徑去結識新朋友，進展將快到讓你難以相信！

天蠍座

天蠍座要注意了，婚戀問題將會是你2023年的關鍵課題喔！感情穩定的戀人，在這一年會更有責任心，雙方關係會更進入現實層面。愛情長跑多年的天蠍，在今年會做出決斷，分手還是結婚？這是你今年要下決心處理的問題。

單身的天蠍在今年會有點心急，尤其處於適婚年齡者，會積極尋覓屬於自己的幸福。你心裡可能會帶有一絲焦慮，但不要著急，今年有機會遇到你的正緣，並進展神速喔。

天秤座

過去幾年你的感情生活不太順利，但隨著土星的離開，2023年天秤座終於能沉下心來好好經營自己的感情啦。戀愛中的人，感情會進入新階段，今年將很適合拜見家長和步入禮堂喔。

單身者會遇到宿命式的緣分，不是與人一見如故，就是與故人意外重逢，擦出愛的火花。上半年進展可能不會那麼順利，但別就這樣失去耐心哦，你的好緣分還在後頭呢。

【延伸閱讀】

【舊情】分開才知他的好，能復合嗎？

他對你是友情或愛情？立刻占卜

科技紫微網

結婚 單身 星座運勢

延伸閱讀

12星座「最愛黏人」排行榜出爐！ 第1名「很不獨立」：朋友都要在身邊

12星座「最佳儲蓄法」解析 金牛乖乖定存、這星座多刪點訂閱服務吧！

別貼標籤！3星座「刻板印象超重」實際差很多 天蠍座≠腹黑、處女座≠潔癖

12星座「最不在乎錢」排行榜！雙魚愛情至上、這星座「開心就好」

相關新聞

婚禮辦起來！這4星座今年結婚運最旺 金牛感情豐富、天蠍決斷年

少年時，總幻想著戀愛結婚應該會怎樣發生，怎樣進行。隨著年齡的增長，看多了世事，慢慢了解到很多事沒有什麼道理，尤其是戀愛結婚之事，幾乎是由緣分和時機決定一切。時機到了，自然就發生了。今天，就讓科技紫微網告訴你，2023年，哪些星座會迎來結婚的最佳時機呢？

農曆2月運勢(下)／分手、扭傷、遇小人...7生肖要注意這些事

想知道農曆二月你的生肖運勢如何嗎？命理師湯鎮瑋老師分享影片「農曆二月份十二生肖月運勢，鼠、虎、馬、羊、猴、狗、豬要注意」，快來看看這七個生肖這段期間要注意哪些事才能開運。

每日星座運勢／射手事業宜勇於爭取 勿顧忌而錯失

2023-03-08牡羊座短評：戀愛中的人有機會收到求婚的暗號。【整體運★★☆☆☆】單身者深得異性朋友的青睞，有伴侶的人也常得另一半誇獎！財運顯得好事多磨，不過慶幸的是能得到朋友的幫助。後勤工作人員難

春季戀情盛開！3月星座愛情運勢TOP3 射手「這天後」有人會接近你

三月星辰運行，太陽會在21日進入牡羊座，也是春分之日，隨著春季的正式啟動，愛情的感覺會像一朵朵接二連三萌芽的花朵一樣繁盛，日本網站「占TV」也公布了12星座3月戀愛運勢前三名，快看有沒有上榜吧！

農曆2月運勢(上)／破財、官非、血光之災...5生肖狀況多要當心

想知道農曆二月你的生肖運勢如何嗎？命理師湯鎮瑋老師分享影片「農曆二月份十二生肖月運勢 牛、兔、龍、蛇、雞要注意」，從命理節氣角度來看，「農曆二月」是從國曆3月6日「驚蟄節氣」開始，一直到國曆4月4日。湯鎮瑋老師說，屬牛、兔、龍、蛇、雞這五個生肖今年農曆二月狀況特別多，這些生肖正好形成共業，本身也容易相聚，是一家人、好朋友機率很高，可以互相提醒注意。

紫微斗數問與答／如何判斷主星的廟旺與落陷？「五行」其實比你想像的還重要

廟旺與落陷固然讓星曜在本質的呈現上有些具體的差異，但是主導這些差異的卻是坐命者的能力、價值觀，以及心態。身處逆境懷憂喪志，身處順境不知見好就收、適可而止，往往就是人生難以駕馭的主要原因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦