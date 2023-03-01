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全球災難不斷！ 占星師曝「這天前」當心 地震火山爆發機率仍高

聯合新聞網／ 文／李靜唯
2月6日土敘地震，造成至少5萬人罹難，圖為24日在土耳其卡赫拉曼馬拉什拍攝的建築廢墟。 新華社
2月6日土敘地震，造成至少5萬人罹難，圖為24日在土耳其卡赫拉曼馬拉什拍攝的建築廢墟。 新華社

2月6日土敘地震，造成至少5萬人罹難，相隔兩周新疆邊境也發生規模7.2強震，與阿南德同門派、華人吠陀占星權威李靜唯老師提醒，今年應該是地震超活躍的一年，接下來2/28水星進入水瓶與土星、太陽合相一直到3/16才能脫離，所以提醒3/16之前全球仍要特別注意地震跟火山爆發，還有極端天候造成的水災和乾旱，以及引起交通運輸網路中斷等災難，目前美國日本都已經出現嚴重雪災，還有馬祖的網路中斷都已導致民眾日常生活及人際溝通癱瘓受阻。

另外，李靜唯老師指出，3月12日之後代表經濟的金星會進入牡羊與凶星羅喉合相，並受到土星相位影響，所以要注意美國不斷升息所造成的股市震盪與通膨衝擊，李靜唯老師說，牡羊座代表武力衝突，所以12日後還要特別留意普亭單方面退出防止核彈測試的協議所帶來的影響，烏俄戰爭是否會再度擴大也值得觀察，戰爭延續帶來舉世更大恐慌以及強國間貿易衝突所引發的經濟問題，都很容易在這個時機點呈現出來。

李靜唯老師表示，3月13日火星進入雙子座後會受到另一個凶星計都的相位影響，火星與計都屬於「意外性災害」的行星且影響範圍都落在雙子座，意味著旅遊、大眾運輸及個人交通要小心發生意外災難，還有政治、娛樂、企業界相關名人，也可能會發生令人感到震撼的消息。

不過，3月也不盡然全都是壞消息，李靜唯老師說，16日太陽進入雙魚與木星合相、17日水星也進入雙魚，水星與木星的合相，代表人與人之間的交流會更加頻繁，隨著疫情逐漸解封，估計跟旅遊、觀光、餐飲相關產業將會逐漸回歸正常軌道甚至更好，相對地也會創造較多就業機會！只是還有為期一個月的太陽凶星在影響著服務業與醫療相關產業，還有血庫血荒的問題，近期還是不宜太過樂觀。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

地震 火星 土星 美國 戰爭

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