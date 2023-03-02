2023年桃花運勢！天蠍修成正果、這三星座欠桃花要注意

想知道2023你的桃花如何嗎？占星師米薩小姐分享影片「2023桃花運勢誰最旺？」，排出星座桃花運最旺的前三名、和今年桃花運差，最有待注意的前三名，建議星座運勢可以參考太陽、上升星座。

★最旺前三名

第三名／金牛座

擁有超強存在感的桃花磁鐵

金牛座過去會刻意壓縮自己的存在感，不想引人注意，但今年心態有大轉變，開始想打扮自己，越來越有自信，也不在乎別人的眼光。別人也看到你的自信與態度，會走「跩姊惹人愛」路線。金牛偏被動，會吸引到很多人注意和喜歡，但你不一定喜歡他們，其中也會有爛桃花，有好也有壞。

第二名／摩羯座

有趣的靈魂 2023年變帥又變美

魔羯之前心理層面有點宅，喜歡待在家。魔羯今年對外界比較好奇，願意多出門走走看看多嘗試，心變開朗也健談，別人也會發現你並非高不可攀，其實人蠻好的。因為被發現是有趣的人，桃花也打開了。

魔羯開始也會找到自己的裝扮風格，甚至可以「進廠保養」，讓自己狀況更好，這些努力都會反饋在桃花運上。魔羯的桃花偏向主動被動都有，桃花運是4、5年來最好的一次，對你有興趣的人變多了，然後可以從中間感受到誰跟你合拍，看到自己的菜可以主動接近，成功機會高。

第一名／天蠍座

理想的愛情Get！終於可以修成正果

如果心裡有喜歡的人，今年會有結論，可能會和對方更進一步，但就算和這個人沒結果，也會遇到別的好對象。今年有脫單機會，而且對方是能跟你走一段長時間的。

桃花真的很旺，天蠍今年有機會定下來。前面的選擇要很清晰，現在就要想好。鼓勵單身的人列出理想對象清單，列得越清楚，越容易找到吻合的人。最怕你不知道自己要什麼，隨便找一個想說大概是「對的人」，結果可能不如預期。

今年是天蠍非常能夠脫單的一年，如果過去還有糾纏不清的舊情人，今年就當成最後期限，不要再跟舊情人糾纏，如果沒辦法發展就讓它過去了，不要再糾纏。

天蠍座今年桃花很旺，也很有機會定下來。圖片來源/ingimage

★桃花差 最需要注意前三名

第三名／獅子座

只求自己燦爛 其他與我無關

今年重心在經營自己或讓事業上的突破，只把感情生活放第二順位。獅子希望能要先讓自己過得好，對自己的狀態比較認可，才會想要花時間去戀愛。

想脫單的話，對象可能會是有共同夢想的同道中人，彼此有話聊，不是刻意經營的感情，比較容易成功。如果雙方是沒交集，需要刻意相處，獅子很容易一忙起來就忘記對方，或是想到要刻意聯絡就覺得心累。

第二名／雙子座

人際斷捨離 一反常態 佛系社交

雙子過去幾年一直是朋友圈的中心人氣王，把自己的很多時間和注意力分給很多人，今年開始覺得這樣太累，不想再配合別人，想留更多時間給自己和重要的人。雙子座從社交圈慢慢退出，還因為今年在職場的重要性提升，需要更專注工作或負更大責任。雙子心中有沉重責任感，所以會想先把事情顧好，剩下時間只會分給家人和很重要的朋友。

雙子今年會選擇低調感情，要完美契合、不用名分、不要高調，不要秀恩愛，相處覺得舒服的。對於戀愛，雙子有點佛系，懶得去找桃花，有就有沒有就沒有。今年很難脫單，但是可以照見自己，發現問題，明年有望脫單。

雙子座今年進入佛系社交，慢慢從朋友圈退出沉潛。圖片來源/ingimage

第一名／雙魚座

打造人生節奏 無暇顧及感情

2023對雙魚是關鍵的年份，心態上發生很大的變化，以前戀愛是人生重心，現在卻有太多事情要照顧，也會承擔很多責任和壓力。雙魚會忍不住跟親友討拍，希望得到別人的溫暖和支持，但這樣會讓你的桃花、魅力指數減低。親友會安慰你、鼓勵你，但是不會把你當成準備好迎接感情的對象，也覺得你現在並不適合迎接感情。

雙魚會認真投入職場，事業不錯，也會因此認識好朋友，但只限於夥伴，不太會發展成感情。身邊大環境變動快速，要找到新的支點，要讓自己成長，才有時間去思考談戀愛的事情。有人追很好，如果雙魚想追人的話，請盡量釋放美好、快樂、喜悅的一面，不要讓對方只看到你的不安、探索、疑惑，可能會減少別人喜歡你的機率。

★桃花不好不壞

巨蟹座

終結佛系 正式重返社交圈

過去幾年對桃花很躺平，講好聽是隨緣，難聽是什麼事都不想做。今年想多交朋友，會很積極到處參加活動，有機會認識很多人，只是不夠深入。建議跳除表面的社交，單刀直入，如果對方能有共鳴，繼續發展的可能性也會提高。

有對象的巨蟹，會希望能保有各自的空間，和另一半是彼此非常信任的存在，焦點不在兩人世界，巨蟹今年會交到很多新的朋友。

處女座

眼高於頂 超難攻略

今年標準超高，沒有合乎標準寧可單身。今年不容易看到喜歡的對象，就算有不錯的人出現，但是處女座不太出招表達愛意，在競爭中會處於劣勢，或是對方根本不知道你喜歡他，可能會錯過示愛的機會。如果不達標，但是和這個人在一起會開心，都鼓勵可以試看看，開心就是正能量。有伴侶的處女座會對另一半很要求，容易給人壓力，建議放輕鬆一點，「愛在輕鬆自然的環境下容易流動」。

天秤座

眼明手快 看到喜歡的趕快拿下

桃花運走眼明手快的方向，沒有就趕快換下一個，如果想脫單很有機會，心態上不會和一個人糾纏太久，手起刀落。如果有另一半，會視對方為戰友，互相扶持，可以一起戀愛、一起賺錢、一起玩。

水瓶座

超級佛系王 只想躺在家

約會只想在家，交朋友也只想在家滑手機。水瓶今年脫單困難，想脫單，不如請朋友介紹會是比較好的途徑，但是水瓶現在很享受與自己相處的時間，並不強求戀情，覺得照顧伴侶很麻煩，不想多做什麼，只想要享受現在。有伴侶的水瓶可以和對方一起經營家庭生活，在家約會看電影、煮好吃的東西，兩人在家裡，也會覺得滿足。

家庭氣氛很好。

牡羊座

生活漸入佳境 選擇變多

不急著脫單，很享受現在的時光。牡羊很容易遇到喜歡自己比較多的人，自己不確定猶豫再三，如果要脫單，對方身上需要有你很欣賞的特質，不然會覺得自己單身貴族很好，沒有時間壓力。如果有伴侶的牡羊，好好經營自己，也就是經營兩人的感情，你有成長對方也開心。

射手座

桃花運不錯 可能有承諾恐懼症

好好曖昧會享受，對於「要定下來」光想就覺得壓力很大。射手座今年有桃花，但如果要進入長期穩定的關係，恐怕會想逃走。射手對關係中的互相磨合感覺不耐煩，對於兩人相處適應會覺得蠻累的，不如保持空間，會有想像力。會有桃花，但要如何和一個人碰撞找到旋律，需要智慧。

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