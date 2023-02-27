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唐綺陽星座運勢週報：牡羊財運佳機會多 水瓶工作運強受好評
【唐綺陽星座運勢週報2/27-3/5】
星象影響：土星衝刺(3/7土星進雙魚)、3/23冥王進水瓶、水星衝刺、金木合相、水土合相
土星衝刺，觀察及感受疫情後社會深沉的變化。水星也衝刺，各行各業的變化讓人明顯有感。金木合相，新生代崛起，觀念獨特及具有冒險精神的人出列，帶來新希望取代守舊的思維觀念。水土合相，社會參雜不同的聲音，在憂慮的氛圍中亦可選擇懷抱希望，也是大眾選邊站、凝聚社會共識的時候。
12星座個別運勢：
金牛：事業及戀情避免強勢，多聽取他人的建議
巨蟹：職場問題來自不當心軟，感情上要溫柔體貼
射手：工作方案多可猶豫觀察，遇到較無感的對象
雙魚：讓自己正面快樂點，思考與另一半是否合拍
獅子：主動積極給人好印象，桃花來自於職場
處女：機動型事務表現突出，展現體貼讓人刮目相看
天秤：工作上參考別人意見，戀情要主動出擊
魔羯：職場遇強者開啟想像，表達感情使用年輕語言
牡羊：財運佳、機會多，感情上好好表現會有收穫
雙子：感性較能打動對方，優點被放大成為萬人迷
天蠍：偏財運佳投資有收穫，尋找品味相投的對象
水瓶：工作運強受好評及表揚，職場戀情機會高
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