12星座今年必成功的事！獅子升官、雙魚轉大人、這2星座會成家

2023年12星座該做哪些事比較容易成功呢？占星專家米薩小姐分享影片「2023星座3件必定成功的運勢」，希望大家能今年能有所期待，也知道自己在哪些方面會成功，星座運勢建議同時參考太陽和上升星座。

▎牡羊：♈️

1.真心想休息

真的想休息，也可以得到休息空間，牡羊座會覺得生活品質更重要，不要太過努力、不用太多錢，寧願讓自己心更自由，享受更多時間，安於現狀。

2.事業更上軌道

事業上不需要付出過多努力和關心，但是仍然會默默運轉，一切都在掌握中，也就是說可以維持事業品質，但只需要付出更少力氣。

3.才華被看見

前兩年為了爭取地位或是尋找更多機會，常常會壓抑住自己真正的渴望，到了2023年會重拾以前的興趣，現在會把以前喜歡的事情慢慢找回來，讓生活更加有趣。

▎金牛：♉️

1.人際斷捨離

過去兩年一直融入社會，會讓自己去做很多不擅長的事。新的一年金牛會回到自己小宇宙去耍孤僻，寧願承受孤獨，也不想扮演不像自己的人，開始有了拒絕邀約的勇氣。當然他們還是會和好友保持聯絡，但是不願意花太多時間在「社交局」上。

2.打造新形象

現在可能會想嘗試不同風格，想要重新經營自己。例如之前是乖乖牌，現在可能會變得酷酷的、很強勢。會展現出另人意外的一面，製造出反差感，讓別人覺得是「寶藏男孩」、「寶藏女孩」。

3.有願就有力

開始想做自己真心認同的事，越是可以打動自己、也打動別人的事，就會獲得更大成功。金牛需要有長時間線的想像力，找到真心認同的信仰和願意付出的事，就去做會成功。

▎雙子：♊️

1.容易得到權力

可能會有達官顯要、貴人、老闆、大公司、大企業要提拔你，或是指名要跟你合作，也可能有機會成為老闆眼中的紅人，會以專業人士身份獲得信賴。

2.甘願受規範

因為最工作上被欽點，雙子會走進制度裡面，服從老闆或主管，需要收斂自己頑皮的心，去承擔比較大或嚴肅的責任。

3.低調發大財

以前的雙子不想隱瞞，但是今年會發現保持低調，可以省去很多麻煩，低調的話，也能讓財運滾動的時間會拉長。今年會得到一些特殊好處，建議嘴巴閉起來，安靜低調享受就好。

▎巨蟹：♋️

1.必須修練

巨蟹會覺得自己的知識和技能有點不夠用，其實是因為太求好心切，所以覺得能力有限，想要再進步。可能需要多看點書、去報名課程，職能技能在優化。

2.常要出差

有異地緣，需要跟海外窗口溝通，或需要常常出差，或是你對應的公司客戶常常是外資、外商、外國人，或是要陪家人出國旅遊。接觸與外國有關的事，做起來會特別順利，包括找工作、找對象，建議多接觸不同文化，會有大開眼界，又如魚得水的感覺。

3.人緣爆炸

變身人氣王，大家都很喜歡你，也常會收到朋友的禮物，很享受被關心的感覺，花在朋友身上的時間也變多。如果有經營網路社群或網路生意，生意也會變好，按讚數變多。

▎獅子：♌️

1.超想賺錢

過去活得有點性靈，容易滿足。新的一年開始很認真想賺錢，或是會把才藝商業化，有變現的管道，獅子只要願意思考，就能找到好方法。

2.升遷加爵

公司職稱頭銜會變更重要也更好聽，但並不是實際上的金錢上的加薪。建議不要急，先得到名譽，加薪再慢慢談，後面還有機會。

3.豔遇多多

單身的人會有很多輕薄短小的戀愛，不想定下來就可以好好享受氣氛。如果有伴侶，也會認真想經營親密關係，多和對方深度交流溝通，親密關係得到質的飛躍。

2023年獅子戀愛運旺盛，豔遇不斷。圖片來源/ingimage

▎處女：♍️

1.伴侶關係更進步

你和另一半是彼此互相協助支持的關係，他像是你最好的朋友，也是你的情人，因為有共識，所以有共同生活目標。單身的處女座會找到讓你很信賴、想進展到下一步的對象。

2.超強海外運

甚至開始思考到外地工作、生活、求學的可能性，會有很多海外機會，外商、外資、國外的投資都很有機會，甚至也可能有異國豔遇。建議可以敞開心胸體驗，外地經驗讓你覺得興奮又好玩。

3.自我提升慾

如果想學習就去做吧，可以去念書，或是學習外文或深入知識，填補靈魂的好奇心，學習會讓你整個人更滿足，心靈更寬廣。

▎天秤：♎️

1.鍛鍊健康

對於健康格外關注，關注自己的體態、身材、精神也會注意吃的東西，願意花時間、精力去調整生活型態，進入比較健康的模式，也願意接受鍛煉，可能是諮詢營養師和運動，而新的一年身材會變好。

2.工作上被仰仗

是整個公司的希望，大家超依賴你，有事會一直請教你，你也願意幫助大家或分享技能，但是要小心，不要累過頭。

3.資產槓桿

金錢運勢終於來了，賺錢比以往容易、迅速，也很願意付出，做這些事情有收穫，會讓你很有安全感，累一點也沒關係，比以往容易賺錢，非常享受這個狀態。

▎天蠍:♏️

1.家庭責任重大

很可能會動了「成家」的念頭，想要定下來了，或對於照顧家人有更多義務和責任感，天蠍做任何事情和決策不是思考自己，而是思考家人會不會一起好。

2.事業貴人多多

事業上很多人願意協助你或是結盟，要善用強強聯手的力量，為自己加分，不太適合事必躬親。自己很厲害，直接再找一個很厲害的人合作，事業運轉會更好更迅速。

3.彼此支持的感情

會有美好的感情，單身容易找到很好的對象，如果有另一半的話，彼此會成為對方神隊友，互相幫忙，感情有著落，心安定的話，會投入更多在生活、事業上。

▎射手：♐️

1.日常生活很有儀式感

新的一年射手很願意做日常生活的瑣碎的小事，會做好然後會覺得心曠神怡。今年會蒐集到很多家居溫馨的幸福畫面，也會照顧到家人，居家回憶會變得特別多且溫馨。

2.表演慾望

會對於自己擅長的東西想要大鳴大放，可以辦一個發表會、成果展覽會，讓大家知道你的學習成果，主要是會為了滿足你的表現慾。

3.生活精采馬不停蹄

行程滿滿滿，會把行程排得超緊湊，會覺得很充實。過去兩年射手比較低調，不想招惹是非，今年開始有很多想做的事情，會是很棒的挑戰，生活會很充實。

▎摩羯：♑️

1.用心帶團隊

摩羯過去兩年都很認真工作，但是偏單打獨鬥，2023年會開始把事情分擔給別人，要帶團隊訓練別人，雖然別人沒你厲害，但是可以分擔你的時間和壓力，雖然你會不太放心，但會讓你比較輕鬆。

2023年魔羯會從單打獨鬥，變成帶領團隊工作。圖片來源/ingimage

2.自在展現搶眼球

終於可以自在表現，以前要魔羯去行銷自己是很痛苦的事，2023年卻不用太努力去宣傳自己，你的好口碑會在圈子慢慢傳開，讓你做事情會變輕鬆。做很多事情不用從零開始，會越來越輕鬆。

3.桃花滿滿容光煥發

好桃花不用強求，是一種「花若盛開，蝴蝶自來、的狀態。新的一年把自己照顧好，事業或桃花就會有機會自然流動。

▎水瓶：♒️

1.工作放一邊

工作足夠得心應手，不想再讓工作情緒影響生活品質。會開始發展人生其他的成就感來源，可能學才藝、交朋友或短旅行，體驗不同的人生。

2.家庭向心力

想花多一點時間陪伴家人、照顧家人，或是帶家人出去玩，組織家庭的回憶會讓他覺得努力有價值的，可以讓你更輕鬆享受家人時光。

3.起家的一年

可能想買房、想要定下來，或是想換個地方住看看，或是和對象考慮同居、成家，做一些讓生活安定、安全感的事情。過往這些事沒有吸引力，但水瓶座今年會覺得這樣的人生也不錯。

▎雙魚：♓️

1.心裡轉大人

內心真正的成熟起來，雙魚過往有自我滿足的傾向，開心就好其他事情無所謂。今年會看到很多生活現實層面的侷限，會讓自己堅強起來去學習大環境的遊戲規則，心態也變更加成熟。

2.朋友是貴人

貴人非常多，可能是身邊閨密、手機打電話可以找到的人，只要需要幫忙，身邊的朋友隨時可以幫忙你。

3.多元探索自己

會願意給自己更多的機會，多學習多嘗試，如果有成就，會讓往後人生有新的想像。可能不會馬上成熟，但是會讓你的生活選項變更豐富。

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