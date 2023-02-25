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最龜毛、悶騷的難搞星座排行出爐 這星座奪冠當之無愧？

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
最龜毛、悶騷的難搞星座排行出爐 這星座奪冠當之無愧？ 圖片來源/unsplash
最龜毛、悶騷的難搞星座排行出爐 這星座奪冠當之無愧？ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「難搞星座」相關話題討論，帶您了解網友熱議的難搞星座排行榜。大家對於每個星座有著不同的印象，其中總有些令人感嘆「好難搞」的星座，可能是超級完美主義、要求高；可能是面上不顯，但默默在心中上演一堆小劇場；又或是什麼話都藏心裡難以參透，讓人心累到常常想大翻白眼。接著就讓我們來看看，究竟有哪些星座讓網友們大嘆「相處好心累、怎麼可以這麼難搞」吧！

「處女座」龜毛、雙標超麻煩 網嘆：摩羯介意不會直接說？

▲ TOP6 難搞星座 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ TOP6 難搞星座 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上的討論，聲量最高的「處女座」常常被形容是「完美主義、龜毛、潔癖」等，令人覺得很麻煩，連身為處女座的網友都表示自己「有很多原則，認識的人都知道毛很多」，也有網友針對這樣的刻板印象解釋道「很多人都覺得我們是完美主義者或潔癖或龜毛什麼的，以上這些東西是看人看情況，不會是無時無刻都是這樣」，表示並不是所有時候都不知變通，而是有自己執著的點而已。但也有與處女座交往的人大吐苦水，說自己男友「很雙標，標準的『嚴以律他，寬以待己』，永遠覺得自己怎樣都是對的」，還有愛冷戰、要求很多等相處上的困擾，引來許多遇過相同情況的民眾贊同，表示相處上要注意的小細節真的多到很麻煩。

「天蠍座」也時常令人感到難搞，容易對他又愛又恨，有網友發文表示自己與天蠍座的曖昧對象在相處時感到忽冷忽熱，提及「明明前天還很熱絡，結果今天就突然冷掉，真的好難懂」，許多同樣與天蠍座曖昧過的人紛紛表示自己也曾經遇到類似的情況，可以體會發文者的心酸。還有許多討論天蠍座十分難搞的發言表示「天蠍座自己的事都藏很深，不會主動去講」，需要花很多心思才能慢慢打開對方的心房。

除了處女座的龜毛跟天蠍座的神秘外，「摩羯座」的悶騷也十分難搞，經常將所有的不開心憋在心底，受不了的時候還是不選擇溝通，甚至進入冷戰狀態直接消失，令眾多網友傻眼道「很介意不會直說嗎？」，與摩羯座交往過的人也分享經驗到「摩羯女友常常悶不吭聲鬧脾氣，問他又裝沒事，心裡希望另一半可以多問他幾次，可是久了真的沒什麼耐心了」，表示在相處中溝通還是不能少的。不過也有摩羯座網友反駁「摩羯的心裡有個算盤，等你的分數被扣到沒了，他會直接閃人，跟你說幹嘛」，表示自己會有一套標準，有些在意的點可能會讓人覺得很怪因此選擇不說，等到無法隱忍才直接切斷聯繫，最後就成了大家認知中的悶騷及難搞。

你也認同網友的觀點嗎？還是想為上榜的自己反駁呢？星座僅能作為參考，若是在生活中遇到這些星座的人，還是以實際的相處為主，才不會錯過合拍的朋友或可能的真愛喔！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「難搞星座」相關討論則數。
觀測期間：2022/10/16-2023/01/16，共三個月
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
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