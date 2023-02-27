12星座「最像日本哪個地方」 獅子和東京最速配、這星座像大阪「最愛吐槽」
日本有47個都道府縣，每個地區都有屬於在地的特色。近來日本網站「占TV」就列舉12星座，分析每個星座的個性，與日本哪個地區的特色最相似。
牡羊座：大阪府
牡羊座反射神經快，與重視速度、擅長即時吐槽的大阪不謀而合。他們也懂得從對話之中迅速反應，有什麼不對的地方就立刻指出來，可說是碰到這樣的人，不是大阪來的，就是牡羊座。
金牛座：北海道
金牛座性格忠厚樸實，就像是面積寬廣的北海道。即便冬天氣候嚴寒，還可能會出現嚴重雪災，但依然堅忍不拔，並且靠著旺盛的生命力，持續產出各種美味的農產品，帶給大家溫暖。
雙子座：千葉縣
比起自己的故鄉，雙子座更嚮往到大都市遊玩。這就像是千葉縣一樣，即便境內也有機場和迪士尼樂園，但比起自身，更有種陪襯東京的感覺。這樣的矛盾心態，和雙子座如出一轍。
巨蟹座：福岡縣
巨蟹座是在12星座當中，最喜歡自己家鄉的星座。而談到最以自己故鄉、家族為榮的地區，就非福岡縣莫屬了。無論是九州男兒還是博多美人，都像是巨蟹座一樣，重視家庭而願意挺身奮鬥。
獅子座：東京都
慾望強烈、總是身為領頭羊的獅子座，若用都道府縣來比喻，當然就是日本的首都東京了。無論是人口、預算還是產業規模，東京理所當然都是全日本第一，和重視排場的獅子座最為速配。
處女座：靜岡縣
分析能力強大的處女座，和各項指標都很平衡的靜岡縣最為相似。靜岡縣自然豐富，但也離東京不遠，是經常被選為好居住的都市。而充滿日式的文靜氣息，也和處女座相同。
天秤座：神奈川縣
天秤座善於交際，同時又能打造出自身獨有的特色，這和擁有橫濱的神奈川縣最接近。即便就在東京旁邊，但橫濱人絲毫不會因此感到自卑，擁有獨特的價值觀之外，也能和其他地方融洽相處。
天蠍座：新潟縣
天蠍座儘管不常說話，但內心卻有著無比熱情，就像是自然豐富，但環境嚴苛的新潟縣。儘管不是特別開放的性格，不過只要內心認可了，就會死心塌地信任對方，這就是兩者的共同之處。
射手座：沖繩縣
個性開放樂觀的射手座，當然與把「總會沒問題的」掛在嘴邊的沖繩縣最相似。無論前方看似有多困難，總之把握當下享樂最重要。無論是沖繩縣還是射手座，都具有如此樂天的性格。
魔羯座：京都府
魔羯座個性認真且努力，而在這些東西的背後，則隱藏著自身遠大的野心抱負。然而他們不會真的明說，這就像是京都人一樣，表面上總是客客氣氣的，實際上言語的背後，卻還有不為人知的深層含意。
水瓶座：群馬縣
水瓶座喜歡特立獨行，而在日本縣市中，群馬或許是地位最特別的一個縣。群馬既不屬於東北地區，也和首都圈格格不入，有著屬於內行人才知道的各種風土民情，和水瓶座非常類似。
雙魚座：秋田縣
內向、純情的雙魚座，就像是民風淳樸的秋田縣。儘管善於聆聽別人的訴求，但要是被對方有所請求時，通常也不知道該如何拒絕。另外，自幼受到寵愛，容易受到長輩青睞，也是他們的特點。
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