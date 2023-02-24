農曆二月到！未來50天「被疼愛」生肖TOP4 屬虎變團寵、蛇有粉紅泡泡

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聯合新聞網／ 綜合報導
圖／pakutaso
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多半人都是希望自己是被疼愛的，不管是在生活、感情或是事業上，塔羅牌老師艾菲爾在臉書分享，未來50天內有4個生肖會有「好運相伴」，不管是在人氣關係或是感情中都能受到青睞，變得被人疼、有人愛，艾菲爾老師也提醒，只要是生肖或農曆出生日，有一個上榜就算喔！祝大家獲得好運氣！

❤第四名、生肖龍／領導厚愛

農曆4、14、24、6、16、26日生

生肖龍在未來50天，人際關係非常吃香，領導對你的工作能力讚譽有加。你平時就很積極展現自己的實力，能為自己爭取到不錯的業績，同時也不吝嗇地幫助身邊的同事，讓同事們跟你一起提升能力，這些付出公司都看在眼裡。近期只要如往常一樣的努力，領導就會開始分派一些公司重要的項目給你，讓你在公司的地位越來越高，工資、職位也是跟著翻漲；加上同事們都很喜歡你跟你一起共事，你在工作上自然是如魚得水、凡事都能順遂順利。

❤第三名、生肖狗／長輩最愛

農曆2、12、22、10、20、30日生

生肖狗在未來50天，個人魅力明顯上升，在群體中也會是最耀眼的，這都要感謝貴人星的扶持。這段期間你特別容易得到長輩貴人的幫助，無論是目前工作中碰到的瓶頸；生活中遇到不如意的事情；感情中因為雙方爭吵而解不開的心結，都能在長輩貴人的一句話，或是一個行為舉止、甚至一個眼神中得到靈感。這段期間，你將有好的長輩緣，長輩們很喜歡跟你談天說地，遇到不如意的事情，不妨找長輩聊聊天，你會對人生將更有體悟。

❤第二名、生肖虎／眾人抬愛

農曆1、11、21、3、13、23、8、18、28日生

生肖虎在未來50天，口才有所提升，更能發揮所長，在社交場合上人見人愛，同事、朋友都更重視你，對你的幽默風趣贊不絕口，無論你走到哪，都可以成為大家矚目的焦點，是一個拓展人脈的大好時機。此外，在你身旁的親友們，大家都爭相想幫助你、關照你，請你吃飯、喝飲料、搶著幫你買單；當你遇到任何困難時，也都搶著要當你的智囊團，幫你想辦法解決，讓你感受到當「團寵」的喜悅，此時的你只要懂得感恩回饋，就能把這份福氣延續下去。

❤第一名、生肖蛇／男歡女愛

農曆5、15、25、7、17、27、9、19、28日生

生肖蛇在未來50天，被另一半用愛包圍，身邊充滿粉紅泡泡。這段期間你會感受到另一半與你之間好像又重燃愛火，之前因為一些爭吵、誤解、冷戰，在近期能解除，使兩人又開始瞭如膠似漆的相處，可以安排一個小旅行，讓愛火更加溫。這個期間也很適合開始討論人生下一個階段，可望在今年上半年走入禮堂。單身的蛇寶寶在未來50天，可以規劃一個人的小旅行，不需要離家太遠，但就是不要宅在家，你將有機會遇到意想不到的浪漫邂逅。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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