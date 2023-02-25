2023年生肖財運哪裡來？猴鼠龍要笑口常開、蛇雞牛易破財這樣化解！

物價一直漲，很多人都煩惱錢不夠用，希望2023年能有發財的機會。命理老師湯鎮瑋在youtube分享「2023十二生肖財運哪裡來」影片，解密十二生肖今年想要賺錢，想要財運亨通，該做那些功課，才讓自己2023財運沒有煩惱。

🐒🐭🐲 ／貴人財

生肖屬猴、鼠、龍的朋友，你的財運會從貴人身上來。

2023年是癸卯兔年，兔是桃花，貴人就是「人脈通錢脈」。2023年請你廣結善緣，放低身段、與人為善，要常常笑咪咪的，財神爺更會靠近你。

你越謙虛、越低調、越沒有脾氣，就能廣納貴人財。

生肖屬猴、鼠、龍的朋友，你的財運會從貴人身上來，建議笑口常贏得好人緣。圖片來源/ignimage

你可能會從貴人身上得到有用的訊息，當然有了小道消息，還是要用智慧過濾判斷，會有貴人適時提點你，「什麼該做？什麼不該做？」。

你要累積人脈，生活中不要去瞧不起、看輕某些人，處處與人為善，就能從貴人身上得到好消息和財運。

🐍🐔🐂 ／布施財

生肖屬蛇、雞、牛的朋友是布施財。

所謂布施，是無形中累積福德，這三個生肖2023年會有莫名其妙的破財問題，也就是「不在計畫當中的突然要花錢」，例如車子突然壞了、家中突然漏水等狀況。

請你多布施，財運就會更好，布施也請量力而為，用布施方式去化解無形的障礙與災難，自然就能守住錢財。

這三個生肖在運勢上容易「守不住財」，既然難守住錢財，乾脆用布施方式累積福德，例如家中親友需要幫忙可能比較多，可以去幫忙。

🐯🐎🐶 ／福德財

生肖屬虎、馬、狗的朋友2023年是福德財。

也就是要有如神助，平常要累積福德、廣結善緣，那2023就是成果豐收的時刻。建議你平常去拜土地公、讓土地公加持幫助你，讓你有如神助。

生肖屬虎、馬、狗的朋友2023年是福德財，建議常拜土地公。圖為土地公廟示意圖。記者李宗祐攝影／報系資料照

這三個生肖賺錢要靠無形的龍天護佑或是長輩，可能職場長輩會幫忙或家中長輩留一筆錢給你，或是你的長輩需要幫忙去幫他，就可以累積福德，2023是這三個生肖容易迅速累積福德的一年。

你很適合買賣不動產，也容易得到有利消息。所謂福德財，就是要循規蹈矩去做事，「關關難過關關過」，這些生肖不要有貪念，不要投機取巧，不要有邪念，所以就順其自然，錢就會進來了。

🐷🐰🐑 ／正財

生肖豬、兔、羊的朋友2023是正財。

你的正財特別旺，工作上好好發揮，或許會有新的工作發展機會，建議這三個生肖多去深耕工作，無論是現在的工作或是未來有新的發展的機會，在工作上好好努力，正財很旺，正財會帶動你的財運。

職場上多學一技之長或是斜槓人生，由工作上賺取財富，這些生肖工作上可能升遷，或是被公司賦予重責大任，或許很累，但是會有不錯的財運。

建議這三個生肖2023在業內工作好好深耕，不要亂做業外不熟悉的事情，不要亂投資，你的工作就會有很好的發揮。

如何引財入？旺財庫？

老師提醒，2023癸卯年五行納音屬金，金是金色、白色、福德，也可以多穿戴這些幸運色的衣服或飾品。

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