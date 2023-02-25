你相信命運嗎？「是否該信算命」網揭這些正反觀點

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「算命」相關話題的網路聲量，帶您了解網友對「算命」的正反意見有哪些。

當人在生活中遇到困難時，難免會想尋求個明確的方向或解答，不管是工作升遷遭受挫折、感情遇到瓶頸，又或是事故不斷厄運纏身，許多人便會選擇求神問卜的方式以求心安；然而也有另一派人不相信算命，認為自己的人生自己掌握，不應該過度迷信。

網友驗證算命「真的準」！ 反方網友認為「靠自己最實在」 算命信不信？網友正反面討論焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察網路上對於「算命」的相關話題討論，可以發現相信算命的網友多數認為算命可以「給予參考方向」，對事業或感情感到迷惘時，算命是個很好的諮詢途徑，有網友提到「命理在某時候的確可以給你一個方向」，有時算命師會建議可以嘗試往哪方面發展，給予另一種新的思路；也有網友說「我把算命當參考，不好的時候留心注意，好的時候感恩」，認為算命可以讓自己提前做準備，避免壞事發生。

不少網友也認為算命「真的準」！紛紛在網上分享自己的經驗「我是去龍山寺擲筊問問題，他給我的答案後來真的實現」，引來不少網友留言認同；也有人提到「找算命算結婚日期，算到三個月後的某天，超級趕！但算命師說隔年沒一天好日子，結果隔年疫情直接爆炸」，讓他超慶幸自己能夠順利結婚，蜜月成功避開入境隔離管制。

另外，不相信算命的網友則表示算命「毫無根據可信度低」，且「完全沒有科學根據」，也有人分析「算命跟星座的心理測驗一樣，用很籠統的說法操縱人的心理，所以每個人看每個人準」，提出算命更像是一種自我催眠，不足採信。

俗話說「三分天註定，七分靠打拼」，多數不相信算命的網友都認同「靠自己最實在」，不管是事業或是感情都需要自己認真經營，有網友表示「夫妻並不是八字合，命盤中的既定對象就能長久相處，更多的還是靠彼此了解、互助、溝通、扶持」、「成功是你自己定義，不是被算命的定義」，相信人定勝天，命運如何還是取決於自身的努力。

看完兩派的觀點，你對於「算命」有沒有更多的想法呢？算命雖然可以給予指引方向，避免人生走彎路，但還是提醒不要過度迷信，自己的未來只有自己能掌握！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「是否相信算命」相關討論則數。觀測期間：2022/11/01~2023/02/01，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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