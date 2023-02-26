錢包、手機、鑰匙常不見？命理師警告：你家這地方風水有問題

出門掉東西是一件超級令人覺得討厭的事情，身為丟東西界翹楚的我，可是連手機、錢包、鑰匙等等一樣東西都沒守住過。相信有非常多的讀者朋友也是深受其害，畢竟不管是掉手機，還是掉錢包都是超級麻煩的事情。

簡少年解釋，為什麼會一直掉東西？怎麼樣可以降低自己出門丟東西的機率呢？這邊要從一個小故事說起，有一次我要去板橋錄音，我跟夥伴芝芝一起在板橋站搭計程車，路程差不多五分鐘，到傑西大叔家錄音。然後在錄的過程中，忽然發現不太對勁。芝芝說：「我的帽子呢？」對耶！剛剛在板橋站時，看他手上還有一頂帽子，可是怎麼到了錄音室，卻沒有帽子呢？

這時候我就問他，那你最近家裡的陽臺是不是非常亂。

動不動掉東西？問題可能出在陽臺

他說沒錯！因為他有很多潛水裝備，之前都放在朋友那，但最近因為朋友搬家了，所以他只好把它們放回家裡，家裡地方小，就只好堆在陽臺上，結果，今天就掉東西了。簡少年進一步強調，這也就是我們今天講到的，為什麼你出門，老掉東西，最大的原因就是「你家陽臺太亂了」。陽臺，在風水上來說，是一個人家裡的明堂，什麼是明堂？其實就是你的前途，是整個家庭裡面進氣最重要的地方。

你常常忘東忘西，甚至常掉鑰匙嗎？命理老師簡少年說，這可能是你家陽臺風水有問題。圖片來源/ingimage

所以我們說「風水」，風就顯得非常的重要，因此你家的明堂就是一個非常重要的地方，如果你在家裡的明堂，也就是你的陽臺上堆滿了雜物，那你的進氣就會變得很不順。進氣不順的情況下，就會讓你腦子渾渾噩噩，因此出門就容易掉東西。除了不能堆雜物之外，還有什麼要注意的呢？簡少年說，其實陽臺最好是要整理乾淨，連植物都不要太過於雜亂，越少越好，寵物的糞便也要清得乾乾淨淨，不然的話就容易滋生細菌，陽臺一定要保持它的通風開闊，不能一直悶著，不然都會造成你出門的運勢不順。

很多人清完後的陽臺雜物，可能是堆在客廳的邊邊。跟大家講一下明堂有分成「外明堂」跟「內明堂」，外明堂就是外面的陽臺，內明堂是什麼？就是客廳靠近陽臺邊，如果自己的內明堂太亂，可能你出門的確不會掉東西，但是你跟家裡面的人就容易起糾紛。

而除了陽臺以外，還有哪裡也是很重要的呢？那就是家門口，門口的內外一定都要收拾乾淨，不然都容易造成進出氣的不順，那麼到後面就會造成你出外容易掉東西了。

鼻樑暗暗青青 運氣會不順

那面相上有沒有辦法去看，是不是容易掉東西呢？其實有一個部位，這個地方就是鼻樑的中間，也就是我們常常看的漫畫書裡面，男主角常貼OK蹦的地方，這個位置，如果偏暗偏青色，有點綠綠的，那就代表這個人最近的氣運不是很順，容易發生很多怪事，也就是容易掉東西之類的。

所以如果常常出門掉東西，或是覺得最近運氣很不順，怪事特別多，小人也很多，那要做的事情很簡單，第一件事就是回到家，把你家的陽臺收拾乾淨，這樣子就可以讓你時來運轉，氣流通順，整個人的狀況都會非常的不一樣，你就不會常常出外丟東西。

後陽臺堆滿雜物 影響健康

命理老師簡少年說，把家裡整理乾淨，運勢也會跟著變好。圖為示意圖。圖片來源/ingimage

這邊再說一個這次主題的額外補充，就是我們在講陽臺的時候，很多人可能會問說，到底是前陽臺還是後陽臺？一般來說，我們說明堂都是指前陽臺，也就是你家客廳最大的那個陽臺就叫做明堂，那後陽臺是什麼呢？後陽臺其實往往跟身體健康比較有關，就是說，如果你的後陽臺一直都沒有清潔乾淨，比較混亂或堆積了很多雜物的話，那就會造成你身體上面的一些隱疾，而隨著時間越長，這個問題就會越來越嚴重。

簡少年舉例來說，之前有一個客人，他就是在他的後陽臺上堆了非常非常多的衣架，堆了很多的鐵器，因為進出後陽臺的氣不順，造成磁場上的混亂，我就直接問他說，他們家的人是不是都有泌尿系統的問題，然後女性的部分都有一些婦科的疾病。他說：「老師，你真的很準！」因為，他們家的人腰部特別不好，在晚上的房事上也是比較困難，另外，則是在婦科上面，每次月經來的時候都痛得亂七八糟，甚至是小孩也都容易感冒。

我就說：「因為你家後陽臺的方位是朝北方，北方跟水有關，跟整個的腰、泌尿系統等等有關，所以我才會做出這樣的推論。」

雜物斷捨離 家裡越乾淨磁場越好

《簡少年現代生活算命書》。圖／時報出版提供

因此，這邊要跟各位講，因為我們台灣人不太用烘衣機，大部分都習慣晒衣服，這時候就容易造成這個前陽臺或後陽臺都是衣物，比較雜亂，但看完這篇文章之後，很多人可能就會把前陽臺的東西堆到後陽臺去，其實這樣也不是那麼好。反而會造成，你身體上容易有一些慢性的疾病，所以盡量來說，還是要斷捨離，家裡面越乾淨越好，東西太多就會造成氣流的不順和磁場的混亂，對身體健康和事業都會有些影響。

後來芝芝說，他家陽臺收乾淨之後，就沒有再亂掉東西，我的那個客人，把他的後陽臺收拾之後，他家人的身體狀況也慢慢好轉。因此這種風水的要點，都是屬於立竿見影的。各位同學看完了之後， 事不宜遲，趕快把你們家的陽臺給整理乾淨吧！

(本文摘錄自《簡少年現代生活算命書》，時報出版，未經同意禁止轉載。)