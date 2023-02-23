12星座「最佳儲蓄法」解析 金牛乖乖定存、這星座多刪點訂閱服務吧！

每個人的用錢習慣不同，相對地，適合的儲蓄方法也不相同。日本網站「ananweb」就分析12星座的人，分別適合靠什麼方法來存錢。

牡羊座：固定扣款

牡羊座非常積極在打拼事業，算是賺得上不少錢。但相對地，牡羊座花起錢來也不手軟。為了避免自己花太多，最好另行設定，固定將一部分款項挪到其他帳戶，以免自己手癢亂花。

金牛座：定存

金牛座擅長儲蓄，每個月實實在在地存好一定金額即可。至於像是投資、下注等帶有賭博性質的方式，並不適合金牛座。

雙子座：累積點數

雙子座做事看心情，如果不合己意就毫無幹勁。因此用點數累積的方式，比起存錢更能讓他們提起興致。

巨蟹座：購物一次搞定

巨蟹座經常在和家事奮戰。因此在外出購物時，不妨一次統整通通買好，以免頻繁出門，可能在無意中增加消費。

獅子座：豪華一點主義

愛購物的獅子座，或許要好好存錢會比較困難。不過，獅子座可以透過購買「單一個」價格不斐，但自己非常想要的東西，藉以滿足購物慾望。

處女座：記帳

個性細心的處女座，最適合的存錢方式，就是養成記帳習慣，好好管控每一分錢的流向。只要每天都能節省一點點開銷，長久下來也會聚沙成塔。

天秤座：向朋友學習

天秤座重視外表，很可能會因為打扮自己，而老是存不了錢。這時可以找一位善於儲蓄的朋友，和他討教存錢的秘訣，進而學習對方的行動，來找到自己的存錢方式。

天蠍座：長期投資

天蠍座執著心強，認為每一塊錢都要花在刀口上。因此，進行長期的投資，保持穩定的利潤入帳，會是最合適的方法。

射手座：找尋存錢目標

浪漫的射手座，很少會因為「對未來感到不安」一類的理由存錢。所以如果想要儲蓄，就必須另循目標，像是為了出去旅遊等等的，才能提起自己的存錢動力。

魔羯座：為了購買什麼而存錢

魔羯座給人認真的形象，不過為了享受生活，花起錢來卻意外不手軟。因此可以透過打算購買什麼為契機，開始進行儲蓄。看著帳戶的數字一點一滴的累積，也能讓他們覺得心情舒坦。

水瓶座：整理訂閱服務支出

水瓶座興趣多而廣，時常會在不知不覺間，就訂閱了各種服務。因此想要存錢，就得先從自己訂閱過的東西下手，把不必要的項目解除訂閱。

雙魚座：減少固定開支

雙魚座雖然平時對人溫柔，但自己壓力累積到一定程度時，很有可能透過爆買來排解情緒。若是平時能減少固定開支，財政上就能夠更有餘裕。