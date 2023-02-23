3月份生命靈數：5號人充滿好運 7號人桃花運勢看漲

引用七數指引作為三月的開端：

RAINBOW FLUORITE／以彩虹螢石淨化過往的創傷

把那些混亂與失序的過往，留在過去，如同暴雨之後的晴朗清明，

活往明天，而非昨日的片段裡。

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

生命靈數1

整體運勢：多數將焦點都放在物質而非心靈層面的三月，你的物質生活是相當穩健的，獲得回報、收益，是一段金錢收入頗豐的時期，在促約方面，因為目標明確，所以溝通跟說服的過程也會相當順利，順利提案、發言、引導對方下決定，雖然表面的狀態看起來一片榮景，人人應該都想要，不過這樣的好運，也有副作用，這些成功，可能都是犧牲了一些舒適感才換得的；

有可能是你用勉強、妥協去促成眼前的成功，或是被你說服跟引導的人，可能是礙於某些壓力，不得不從的，或許你會說這是必然會有的取捨，不過特別被指出來，就是因為這些「取捨」有過量的傾向，如果想只得正面發展，去除負面的話，可得多注意手段是否太過激進的問題。

工作／學習狀況：在所在的環境取得認可，帶來成功的收益，本階段都是無庸置疑的，但就如前述，在這些過程中，是欠缺人和的，成功得付出不少人際成本來換，最麻煩的是，這些「人不和」的情況，是在檯面下發生的，這些人可能會在你面前恭喜你、與你同樂、甚至聽你指揮，可是實際上卻可能在背地裡，用輿論對你發動看不見的攻擊；

若未察覺這些檯面下的事正在進行中，本週期在職場，就會是得到金錢，但升不了職、掌不了權，也不會被高層認可的悶，在學習環境，就很可能是被說方向不錯，可是老是要你重新補充、修正的往返。

這些「明明成了，卻沒全成」的背後，都有尚未注意但重要的人際安撫問題，一號人得更全面，才能完整的收割實益，而非只有局部而已。

愛情：單身者在追求新關係上，因為會有參與非日常聚會，或是社交場合的機會，就算這段時間完全沒有，由自己發起，也較以往容易成局，或是能夠有機會出席，新的機會就在這些宴席應酬間；

不過這樣的場合機會雖有，卻很難深入，成立的可能只是「條件符合」的戀情，但隨著關係推進越到中後期，就越覺得空虛。

如上述的方向，這都是需要注意的細節，要只有表面、或是知道了可能會有這些問題，做出改變、預防。選擇事件最終走向的主導權，都由你。

有伴侶者在關係中，兩人將有一段能愉快吃喝玩樂的週期，快樂出遊、一起跟朋友聚會，雖然都是愉快的事，但生活中太多這類事件時，勢必會壓縮到兩人獨處，交流的時間，也會因為這些應酬變多，而有更多需要相互退讓、配合、遷就的地方，簡言之，一切都愉快，但所有的不愉快，也可能因為這些過度密集的享樂行程而生，當然他人言論介入的機會，也會變得非常多，這些都是「隱藏、看不見」的風險，若希望關係均衡點，對外的聚會得更嚴格的挑選，才不會有被他人挑絆的空間。

訊息指引：AZURITE／讓藍銅礦開啟三月的直覺力

帶你看見萬事萬物背後的奧義，不只公開揭露的部份事實而已，

許多得到的背後是失去，是否你看得見，那埋於物質但從未被隱匿的實情。

生命靈數2

整體運勢：經過二月的混亂整頓期，三月的你，似乎從當中得到了某些經驗值的提升，在本週期變得較能自處的你，不再需要逃避跟外界互動，恢復了聯絡、回到生活日常中的你，因為過去一段時間的疲於應付，終於抓到要領，能夠保護自己不受侵擾，因為這些「能溝通、有露臉、願意回應」，所以日常的財務，雖未能一舉翻轉，但已經在往止損的路上前進；

在人際上的紛擾、踩踏界線的人仍多，但已經從日常磨練出一些應對方針的你，倒也可以正常應對，不用再只落在反應過度、或毫無反應的兩極，變得靈活。運勢緩慢回穩中，只要能保持目前穩健的腳步，生活軌道正往較光明的日常前進。

工作／學習狀況：在專業上，本週期仍有許多挑戰上門，客觀來說，生活出現的人跟事，都跟過去一段時間沒有太大差異，可是因為二號人能自己認清最終目的，認清現況的需要，以及對於該承擔的東西也都想清楚了，便少了很多情緒、抱怨，過去被你稱作「找麻煩」的那些人，因為心態的調整，變成「給機會的人」，二號人因為選擇轉換視角，用不同的方式看待，在職場跟學習上，變成一個能回應挑戰、解決問題的人；

好消息在於，挑戰仍在，但你會從中得到應得的報酬，最好的運勢不是順風順水沒問題，最好的運勢，是問題都能被你妥善處理，值得說聲恭喜。

愛情：單身者將會吸引來滿多「怪」桃花，自然不是二號人能夠吃得下的角色，充滿危險、臨時現身、隨機抓人這種，我們就先不考慮；在運勢好轉的本週期，真的有機會的地方，在職場、或是對你有要求、競爭關係這些人裡，會經由互相挑戰、詆勵、既合作又互相競技的過程中，擦出火花，想擺脫單身的二號人，務必多用點心在日常生活對話、或是職場中，較能抓住良機。

有伴侶者，在關係中仍有爭執、不和會上演，伴侶對你批評指教的部份，也一點都不會少，不過這段期間的吵，比較像是絆嘴，你比較不會往心裡去，收起這些過度易碎的玻璃心，不再想太多的你，會再度感到關係中的活力、雙方吵歸吵、但是整體相處是愉快的；

這段時間也是關係有機會更好的週期，若希望有進步，那就別只停留在打鬧的程度，比較嚴肅、需要有點挑戰對方的心結、長久以來的問題，都適合在這個階段拿出來激烈的辯論一番，相較平日，會意外的更能取得共識，多幾次，更有機會解決長久的問題。

訊息指引：BLACK TOURMALINE／以電氣石的能量清洗病氣，平衡內在

過往的沉積與創傷都已過去，轉化成不可取代的獻禮，

堅定疆界，守護前行，安定，在每個日常裡。

生命靈數3

整體運勢：三號人在本週期，特別容易一時心生退縮，所以只看到環境中負面的事件，這個月最常出現的對白，可能是「看吧，我就知道，那也只能算了」

但真相，更可能是你先這樣預設了立場跟答案，心態消極做出了消極的應對，沒盡全力，所以自然答案就走向那個很糟的地方，根本不是什麼「我就知道」，是你一開始就害怕驗證答案、棄考而已；

對三號人來說，環境中的確有不和諧的人際、講不通、不被接受只好離開的事情，但這些你得自問，是否都出盡全力了？

很可能答案都是沒有的，因為另一方面，環境中也有大量願意對你展現善意、給出機會跟回應的人，但這些球，你似乎都沒有對他們有正面的回應呢～

工作／學習狀況：在團體中搞孤僻的你，在這段時間只能有最低的產出，但事實上，與你從事同一產業的人、或你的同事，其實都滿樂在其中、也有不錯的收益，似乎只有你，是在烏雲的籠罩底下的；

關閉心門，不與外界互動跟交流意見，這個才是讓你「僅有最低產出，但看別人都做得很好」的主因，三號人得更正視自己正在做這些選擇，並且，如果不喜歡這樣的話，那就得為自己做出翻轉，看懂自己是因為害怕交流、害怕被看穿弱點，才自我隔離，然後，去當那個主動的人，因為你的環境、同事，從未拒絕你，是你的心門緊閉。

這段時間的後退，將不會是短期的問題，若此刻未能選擇不同的做法為自己止血，接下來的發展將會一路越走越偏，請多注意。

愛情：單身者在桃花運勢上不錯，是有新對象會出現在生活圈中的，對於原本生活圈很侷限的人，則是只要主動去參加交際活動，願意與人互動，遇到新的可能性的機會，都會比平日更高，更有效益，如果真心想擺脫單身，就不能懶，你得言行如一才行，只靠「想」，對象是不會主動掉在你家屋頂的；

單身的三號人需要這樣的提醒，因為一直單身，真正的原因，通常都是你說的「想」，都只是說說而已，行動沒有跟上，你需要做的是為自己把握，不是等待命運的隨機。

有伴侶者，另一半其實有各種熱情的邀約，跟主動，但你似乎都傾向冷淡以對，鼓不起熱情跟幹勁，覺得生活缺乏動力的你，需要的或許是在關係中，跟對方討論你的煩惱，而不是自顧自的消化之外，還可能誤解對方，把這些對方試圖跟你對話的熱情，解讀為「他都略過、不重視我的情緒」；

如果覺得對方拋出的這些繩子，都不是你想要的，真正想脫困的人，也該給出調整的指引，感情需要協力，不是單靠想像、或是單一個人的熱情就能前進。

訊息指引：LEPIDOLITE／送上鋰雲母的力量，消融與他人之間的隔閡

那些以為的危機，來自混亂的內心，過往的困境，

不存在此刻當下的過去殘影，別太當真，別分不清，別誤認虛擬為實境。

生命靈數4

整體運勢：在心境上，因為有應處理但未處理、或假裝沒有看見的事，帶來了不穩定、焦慮、情緒反覆不安的問題，這些因為不是新的問題，而是已經持續一段時間了，情緒上的負擔，已有部份反映至生活，跟心情一樣，雖然看似一切都還是維持的表面和平，財務安定，該進行的都有在進行，不過扣分的部份卻也同時存在，在財務上來說，就是一手進、一手出，有點緊迫，並非只是進帳的榮景，對於所做的事所帶來的成就感，在外人看來仍是有的，但只有本人會知道，這些都是昨日黃花，會因為深知無法變出新把戲，只是在重覆某些既往的模式，而感到毫無意義。

此刻的「還可以、還過得去、沒有問題」考驗著四號人的智慧，三月的命題，是「滿足別人的眼光，或其實更該對得起自己」這題。

工作／學習狀況：在專業上有種推展不開的感覺，就如上述，其實眼前在進行的事務，都還是能帶來一定的產值，只看實益的話，其實毫無問題，但在心情上，會面臨「這一切的意義何在」的問題，這個內在的隱憂，就會讓四號人在工作上無法太集中精力，有些缺漏、做得不如以往好、但幸運的是，旁人還未察覺，如果想堅持繼續下去，暫也無不可；

對四號人來說，這段時間是思考工作細節是否該修正、或做出轉型的期間，因為那種了無新意的氣氛，別人或許不知道，但前景迷茫，你一定也同意的，趁著這段一切尚好的時期，你得當那個先揪出問題、做出革新的人，這不但是解決未來的問題，更能讓這段時間的焦慮平息。

愛情：單身者在追求新關係方面，似乎有點太過焦慮、把身段放得太高、或太低了，無論是哪一個極端，其實都充滿了「商量、算計」感，思考著如何才能讓對方喜歡呢？如何才不討人厭呢？但那些考慮，全都脫離「真實」的原則，不真實，不真誠，故事中根本就沒有你（主角）呀，自然就沒有發展的可能。

因為本週期，無論你是有原本喜歡但未發展的對象、或是在環境中，也會出現不少對你有意思的人，但不能成局，都與環境無關，問題在你。

比起談戀愛，遲遲未能脫離單身的四號人，恐怕更需要的是先認識自己。

有伴侶者在關係中，與伴侶維持著表面和平，看似相處如常，可是內在卻有很多讓你對關係感到不確定的焦慮，加上本週期，你會看到對方雖然「如常」，可是卻少了很多互動、交流的意願，人在、心不在，這會讓四號人更難主動去談些什麼，但回頭想想，眼前這些拒絕交流情感，其實很可能正是四號人自己過往在面對這段關係的映照，因為你也是如此的封閉感情、只問該做的是否都有做，著於表相的戀愛方式，時間一長，自然也會把對方帶往這個境地；

如果感到這些冷淡終於回到你身上，那麼改變關係、改變做法、拿出誠意敞開心，自然也得由你先行，才能破除這塊隱形的冰。

訊息指引：UNAKITE／讓綠簾花崗石啟動心輪的自癒能力

那些拋不掉的，假設、預期、以為別人也在意的在意，困你在原地，

以為安全的保壘其實是囚禁，是故作不知情的你，自設的騙局。

生命靈數5

整體運勢：生活正從某個困頓之處脫身，見到曙光，重新拿回主權的五號人，這段時間是重新出發，為自己做決策的重要週期，決定轉變、自主權滿滿所帶來的心情明朗，是很明確的，即將要迎向一段新的旅程，因為尚未到來，都在前期規畫的階段，但建議你別被這些愉快沖昏頭了，看起來在正式轉變之前，仍有太多太理想化、把事件簡化的傾向，這些問題都很可能在後續、短期內發生；

生活中也將出現許多徵兆，愉快的心情雖然難得，但也要兼顧實際性，需要對目前計畫修正細節，之後才不致有美中不足，不如預期的期待落空。

工作／學習狀況：在專業上取得先發、主控權，也能因為這個不顧一切、都由你負責的承擔，真的做出一些讓自己愉快的決定，擺脫掉一些麻煩，雖然能取得眼前短期的成功，甚至得到晉升、認可，不過卻很可能是以一種矇頭前進、蠻幹的方式進行的，雖然也無不可，從成果上看起來的確是做了點什麼，可是過程中得罪的人，中間因為一意要貫徹意志，而忽略的細節，都會有可能為後續埋下禍根，讓你需要回頭處理；

用到考試或是學習上，大概就是覺得「信心滿滿、我都會寫、這果然就是這樣」的順風順水感，我們都知道的，有太強烈、純然的正向時，通常都隱含了一些很巨大、但我們就是看不見的危機，通常也是少了檢查再檢查的審慎，這些都是在順風時，我們可以預防的，愉快之餘請別忘了。

愛情：單身者無論是否願意找伴，這段時間都能享受到明朗愉快的心情，因為這樣的心情轉好、氣場明亮，被看見、被仰慕的機率也會高於以往，桃花運勢旺盛，有滿多機會，但就如同上述，這段時間外在環境帶來太多好事，會讓五號人誤判、誤信的機率大大提升，尤其是這段時間那種「命中注定感」特別強，一旦陷入這個感覺，你就會直線往前、不顧一切了。

如生活一樣，越是毫不懷疑的，腳步就越要放緩點，避免後續翻車的悲劇很快上演。

有伴侶者，在這段時間會受到伴侶無條件的支持、配合，但同時，對方在配合的時候，也有許多「自己想要的」或「小小的雜音、不同意」夾雜在其間，但這些聲音，可能因為對方不夠強調、或表現得較微弱、或是五號人選擇性的看待，所以都被跳過了，對方有些期待落空的地方，但這個都暫不在五號人的考慮之內；

要謹記，這個是對方的善意與愛，一點也沒錯，不過愛需要互相，而且是站在對方立場的「互相」，不是我們自己想像的那一種，這部份可能還是需要多注意，五號人三月的好運是無庸置疑的，但光的另一面，勢必是不能忘了兼看陰影與危機，得基於務實的前提，美好才得以永續。

訊息指引：RUTILATED QUARTZ／讓髮晶貫通理性與感性，讓視野全觀且清晰

最低到最高之處，提升頻率，眼前的純吉並非純吉，

尚待你理清，不預設立場的心，你會看到那幽微之處，防禦與緩步是必須。

生命靈數6

整體運勢：氣象多變的季節，六號人在本週期需要多注意身體的狀況，累積已久都沒處理的宿疾可能爆發，讓你不得不面對、休息、重整生活的現況。

其實這些都早有先兆，三月份的你，可能也會有更多的勞務湧入，生活忙碌，若六號人總想著要盡可能全都照顧、回應到，就是加速過往累積的疲勞、未癒的疾病，一次爆發的進程；

這段時間的「勞務」指的除了是直觀的工作，更是你在一般生活中的過度承擔，那些不該自己、卻老是由你在負擔的事，亂七八糟的作息，都是六號人該推掉、或主動重新定義、調整，把多餘的事務分擔出去、讓它們歸給原主的時候，主動的做出改變，就能降低疾病突然爆發的風險。

工作／學習狀況：在專業上會有大量的「臨時」狀況，上司、業主不合理的要求，或許他們本就是這樣的人，但不得不承認，這個都是你長期放縱他們、不設底線、或是推託之後又沒有堅守立場的結果；

這段時間將會看到他們變本加厲，但你得認清你只有一條命，是不可能可以一個人做好三人份的事的，覺得全世界的人都在煩你，追著你跑，覺得受不了了，對嗎？

那就對了，你要說出來，說出來之外，你要說到做到、說一不二，貫徹到底，這其實是對你勞權健檢的週期，無論是打算轉職、或是待在原職，都無法用過去那種「盡量」的方式來虐待自己，合約跟條件重議，勢必是這段時間的重點，當然就算提出合理要求，不代表你就一定可以得到，但你會從這當中做出決定的，無論是得到，或換個地方得到，你都值得更好的。

愛情：單身者在追求戀情上，並沒有新桃花，但機會是有的，就在過往錯過、過往逃避、過往覺得不可能的人當中，我想單身的六號人是不會缺這類名單的，就是你「都想過了，自覺不可能，但其實從未嘗試過的那些選擇」該是做出決斷的時候，若一直單身，通常也都是因為心中懸念未除，當然看不到新的，因為考卷有一題還沒寫呀～

就算想有新的，那你得先把原本想做、卻沒實際做過的，都做過了，才能重啟桃花，幸運的話，可能也會因為你這一反常態的積極面對，得到意外的發展，都是好事，想脫困，需要的就是你的願意。

有伴侶者，在關係中將面臨很多的要求、很多的情感受挫，感覺到伴侶處處的難搞、不好說話、不聽人說話、各種誤解，這反應了對方無法說出、或沒有意識到的不安全感；

對方沒有意識到的，對你來說，可能也都覺得「可是他又沒說」甚至可能會說出「可是他都說很好啊、可以呀、沒有表示意見呀」

但此刻的爭執、冷淡，就是因為對方說了，你也就樂得省事不觀察，就信了，面對這段時間的溝通受阻，勢必六號人是要好好面對，這些負面的言論，背後是有需求的，這是段重新認識自己、認識對方的週期，別讓感情淪為公式，讓兩人成為彼此最熟悉的陌生人。

訊息指引：TURQUOISE／用綠松石開啟溝通的管道

釋放他人加諸在你身上的各種，期待指引，想像預期，

在你的生命裡，得先有你，這些附加的才有意義。

把本不該你的都拋去。

生命靈數7

整體運勢：隨著三月的到來，七號人也在解脫沉重的好運名單內，人際桃花運勢看漲，行動力也好、舒適度也佳，只要願意與外界交流，通常都能獲得不少意外的資源；說是意外，是因為雖然面對這些好運，七號人「也該」擺脫沉重了，不過心情上的轉換好像還沒有跟上，進度遲緩，習於耽溺在過往，跟自身過往創傷經驗的你，似乎還緊抱著傷痛不肯放，沒有意識到其實已經2023了，風早就轉向，如果你已經身處三月，卻仍舊心情陰鬱沉悶，那你一定錯過了很多，把多一點焦點移回生活的實況中吧！

會發現當下在發生的情節，跟過去已經完全不同了。

工作／學習狀況：在工作上會有新的外援部隊到來，或許是可行的合作對象、也可能是資金、資源、投資者的到位，這些對七號人來說都是好消息，之前不能動的，終於都在此刻露出曙光，不過七號人卻很可能因為作法趨於保守，或礙於之前那些不好的經驗，沒能早一點跟上這個腳步，對於仍埋頭、沒有對外敞開大門的七號人，不妨多試試之前覺得沒有希望，或覺得「好到不可能」的，對於在職者，也是談加薪、調整職位的好時機，只要有堅定、有所本的提出自己值得的地方，都是會被接受的。

進展與你想的不同，在這段能量湧入、加速轉變的週期，端看你打算如何重新為自己定義，一切的好壞，都由你的決定。

愛情：單身者在追求新關係上，桃花紛飛，是該有進展的時期了，但這個與你生活上、各項選擇上的進展有關，如果在上述，生活跟工作，你都為自己主張了，得到自己想要的東西、該得的認可，基本上這份「發光感」就是幫你招桃花最關鍵的因素，所以好好生活、好好對待自己，滿足這個必不可少的要件，就會讓你看起來讓人想接近，環境面機會不少，宣稱認真想談戀愛的你，行動上也要跟說的一致，新朋友、各式活動，都好好的出席，你不會失望的。

有伴侶者，在關係中也能感受到對方很多的很多的照顧、滿滿的愛，在關係的升級上，是可以期待的，此刻的七號人，若對對方還有疑慮，都可以在這時候提出來，通常都能獲得安撫、保證、或是解決；

就怕七號人自顧自的幫對方想了很多，不想麻煩對方，害怕這樣那樣又不夠得體，其實這些預設的立場，都是你害怕不被回應而已，不是真的貼心、或不需要，因為七號人也特別容易糾結這些問題，這正是關係中需要被解決的，交付弱點吧！勇敢一點，此時的流運，也會用很實際的方式，給你的勇氣正面的回應。

訊息指引：RAINBOW FLUORITE／以彩虹螢石淨化過往的創傷

把那些混亂與失序的過往，留在過去，如同暴雨之後的晴朗清明，

活往明天，而非昨日的片段裡。

生命靈數8

整體運勢：八號人在這段時間，是能取得外援，運勢開展的，不過對你來說可能卻不盡然是如此，從你本身的視角，似乎對於爭取這些更好的，覺得可有可無，目前這樣也還行，但實際上，你原本待的地方，做的選擇，都已經出現頹勢，在財務上跟權力上都是不穩固的；

在這段環境危機持續上升的時期，八號人可能需要做出轉變，無論是得到金錢的方式，思考的邏輯，可能都有滿大的盲區，這些未能看見、或因為習慣不願正視的方向，才是為你解套、脫身的方向。

工作／學習狀況：在專業發展上，多勞少得，是需要重新議價、取得舒適空間的週期，外在環境的混亂，讓工作節奏被打亂，也會有更多不該你的事件流入，或是他人推來的麻煩，雖說八號人「理當」會不接受、理當會拒絕的，但多數的八號人卻未能貫徹到底，可能只是說說，後面又說服自己因為種種因素，你還是接受了這些不合理；

這些未能貫徹，輕易退縮的堅持，正反應了八號人因為不願看見、不想改變，所以合理化了現況，其實在職涯發展上，你的才能在這段時間正被重視，但是業主或公司，卻只想得利，但務求最少付出的佔你便宜，反過來說，若這段時間你肯為自己堅持，必然會得到相應的報酬。

過勞或是得到更多資源跟認可，就看你怎麼選了。

愛情：單身者在追求新戀情上，可能是會是受挫的，雖然會有許多桃花出現，但多是你無法掌握的角色，譬如控制慾過強，或是有其他目的，都非真的能發展的對象，也建議八號人不要因為一時寂寞而誤入，因為這些一旦開了頭，後面都會有其他衍生的麻煩；

比起「選擇自動送上門」的，八號人這段時間更適合主動選擇、主動出擊，較容易找到合適的對象。

有伴侶者，伴侶可能對你持續的有不滿，但你卻經常跳過、忽視，這會錯過雙方關係修復的良機，或許對方對你的抱怨、眼前的爭吵，都讓你非常想跳過，但那正是對方希望跟你有對話機會的方式，只是表達上有點沒有重點，模糊，可仍是充滿修補關係的意願；

八號人若想持續在這段感情中，就不能當沒事般略過這些爭吵，得有人先把話說開，願意有對談的誠意，客觀看來，其實八號人才是比較逃避溝通的人，你得對這些不滿有正面的、真誠的回應，爭吵不會自動消失，得由你積極的程度來決定。

訊息指引：ROSE QUARTZ／以粉水晶緩和內在的緊繃感

軟化態度，瓦解冰封的情緒，感知能力會帶著你，

到更舒適且未曾想像過的美好之境，萬事備齊，靜待允許。

生命靈數9

整體運勢：過去一段時間在心理上的受困感終於來到盡頭，脫困的三月，在心情上明朗、健康許多，你終於看清某些人、事的真實狀態，可以、也願意接受了，這倒不是說你真會知道什麼特別的事，只是之前不能或不肯直視的，因為蘊釀夠了，接受，而能真正放鬆下來；

是胸口大石放下的三月呀，當你能處在這樣的狀態，健康、財務、或跟人際的願意互動，都會有新且正面的進展，生活重拾活力，重新找到能努力的地方，雖然環境中仍有些人際紛擾、話講不清楚的人，仍在事件收尾期，但清明的心情，你也不會再輕易的被撩動、捲入、過份在意，對九號人來說都是再好不過的消息了。

工作／學習狀況：專注在務實、細節上的三月，對九號人來說，工作的安排是井然有序的，就如上述，其實環境沒有改變，那些不好合作的人、講不聽的對象，都還是存在，只是過去一段時間事件的進展、或你的做法調整，都讓這些人「只是存在」但對你再也無礙，你有更好的辦法可以應對、跳過了，能讓你把力氣花在有用的地方，產出良好，價值感提升，都是不錯的發展；

這段時間也利於提出新的計畫，會有被接受的機會，雖然中間還是需要經過一番討論，但都是有價值跟意義的。

對學習階段的人來說，也會突破某個既定的巢臼，抓到重點，然後能接續發展出一點什麼，腦袋特別靈光的三月，是重新整頓工作的好時機，如果你還沒跟上，就是現在，可以開始動手了。

愛情：單身者的社交生活較以往豐富，也可以有機會接觸新的人，不過你的心情似乎還需要一點時間調整，有人約、活動變多，還沒意識到「這就是桃花」的你，或許還想著要推掉呢，但如果認真的想要談個戀愛，新的人際是必不可少的，也不是人出現就好，得跟人有多一點的互動、不預設立場；

看起來單身的你，機會跟環境都不缺，但還缺一點心情上的到位。

有伴侶者，這段時間的發展多在心靈交流層面，或是較難見到面，也可能是九號人在心情上仍是疏遠的，但這段時間你的伴侶，通常都滿願意熱情跟積極的，只是基於過去可能一段時間，你對對方還有些不太滿意的地方，所以不太想回應，若要這樣也無不可，但九號人得先跟自己講好，這樣是否真的是自己想要的進展，或其實是更期待關心，但礙於之前種種心結，所以有點跨不出去、不知道如何應對呢？

如果是後者，那建議你可以趁著這段時間，把之前想說的都試著丟出來，會得到不錯的回應，可以加速修復的進展，若你還需要一點時間也無傷，伴侶在這段時間仍是滿願意支持跟包容的，三月是可以愉快自由的週期，隨心而為吧！

訊息指引：CITRINE／以黃水晶啟動你的三月

用豐盛且溫暖的能量，趨散整個冬日的寒氣，趨散罪咎與恐懼，

因著展開「願意對更美好事物敞開的」的行動，一切在你手裡。