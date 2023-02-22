12星座「口頭禪」曝光！牡羊愛催「快點」、處女整天「真的假的」

我們往往沒有意識到，但我們都有習慣於說出我們傾向於說的話，據說，習慣往往會對一個人的行為和思想產生很大的影響，日本網站「占TV NEWS」整理出12星座最愛的「口頭禪」，看看你有沒有愛講而不自覺吧！

牡羊座：快點！

個性較為急躁的牡羊座，常常會覺得身邊的人行動遲緩，很容易對此不開心，常會脫口出「快點」，另外也不擅長排隊，因此排隊的時候也會不耐煩的唸出「快到我了沒，快點！快點！」。

金牛座：知道了

善於接受的金牛座既不叛逆也不蠻橫，不管怎麼說，他們都很容易脫口出「我知道了」，乖乖接受對方的意見，有時候還會因為講出太多次「我知道了」，讓對方感到有點不滿。

雙子座：那是什麼？

雙子座對任何事情都充滿好奇，當在對話中遇到不明白的事情時，他們會忍不住說出「那是什麼？」，企圖了解更多，那種想要獲取各種資訊的慾望很強烈，因此忍不住會一直反覆問「那是什麼？」

巨蟹座：都是為了你

有愛心的巨蟹座喜歡照顧別人，他有說出「都是為了你」的習慣，他不求任何回報，只是想要幫助別人，但如果太常說，會讓對方產生無形的壓力。

獅子座：超～、極～

獅子座的情感表達強烈，常會為了一些小事感動或生氣，為了表達那種感覺，常會浮誇的說出「超～」或是「極～」的用此來表達，因此有時會被對方嫌誇大其辭。

處女座：真的嗎？

機警的處女座不會輕易的相信別人，即使有人說出一些好話，也會忍不住的問「這是真的嗎？」，心裡想著這背後可能有什麼其他原因，只想一遍又一遍的確認「這是真的嗎？」。

天秤座：你用常識想想…

以貌為重的天秤座，往往會說出「如果你用常識想想」，大家很清楚，當一個聰明的天秤座這麼說時，沒有人會爭辯，但是，聽久了會有點像是在說教一樣。

天蠍座：以防萬一

天蠍座看似文靜聽話，但他們往往會用「以防萬一」這個詞，沒有簡單的說「是」，而是用「以防萬一」，這兩個真實感受是不一樣的。

射手座：先暫時…

沒辦法在迷失狀態太久的射手座，當別人會為了做什麼煩惱時，他們常常會說出「先暫時這樣做吧」，決定先暫時這樣，不管選擇對或不對，都可以往前走。

摩羯座：也就是說

善於邏輯思考的摩羯座經常會在人群中說出「也就是說…」來結束話題，摩羯座能說出一套道理，所以常能讓每個人都注意到。

水瓶座：但是…

異想天開的水瓶座，不管對方是誰，都會忍不住說出一句「但是」，因為討厭輸的個性，所以會一直沒完沒了的講下去，直到對方無法反駁，如果對方繼續爭論，就會用「但是」再次反抗，直到說服對方為止。

雙魚座：可愛

敏感的雙魚座最喜歡的一句話就是「可愛」，在雙魚座的眼裡，世界上到處都是可愛的存在，包括嬰兒、奶奶、貓與狗，每次看到這類的東西，就會說出「真可愛」，真摯的表達情緒。

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