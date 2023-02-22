別貼標籤！3星座「刻板印象超重」實際差很多 天蠍座≠腹黑、處女座≠潔癖

在算命的各種流派中，相比於中國的傳統生肖和八字，當代人對星座的瞭解可以說是多很多。為什麼會這樣呢？西方占星比中國命理更強嗎？當然不是，只是星座文化在傳播的過程中，非常討巧的用了「貼標籤」的技巧，比如處女座有潔癖，金牛座摳門……久而久之，大家多多少少都對星座的特性耳熟能詳。事實上，一般人所知道的，大多是對各個星座的刻板印象。今天科技紫微網就來替其中幾個星座翻案一下，因為他們實在是太冤了。

1、處女座都有潔癖（╳）

小編有個處女座的朋友，每次人家知道他是處女座，都會提一句「你們處女座是不是都有潔癖呀？」剛開始他還覺得沒什麼，被問太多次真的就很想哭，怒答：「不是！不是！不是！」



處女座的潔癖本質，是對自己要求高、追求完美。所以他們看到鞋子髒了就喜歡擦一擦，看到書桌亂了就喜歡理一理。但，並非所有的處女座對自己的高標準都反映在「瘋狂愛乾淨」、「不停打掃」這些小事上。有的處女座對自己的身材管理要求很高，有的處女座要求的是自己的工作效率……



所以，拜託別再把「愛乾淨」這種表面化的標籤貼在處女座身上了。

2、天蠍座孤僻又腹黑（╳）

不是所有天蠍都孤傲愛記仇，天蠍也有傻白甜。冷漠是他們的保護色，好比在一個聚會裡，你看到天蠍一個人冷淡地站在角落，你以為這人肯定不好相處。實際上他們自己也想融入人群，也想人家找他說話，只是他不知道該如何進行。為了掩飾自己的尷尬，不自覺地就表現出很孤僻的樣子了。



天蠍座的面具很厚，除非跟對方建立起了一定的信任，否則不容易流露自我。一旦把外殼敲碎，你會發現天蠍單純得要命。仔細想想，能做到愛恨分明的人，其實都很單純。別人對我好，我就別人好，別人對我差，我也不會給他好看。所以，真的別把天蠍想成多腹黑多難懂。你想讓他怎麼對你，你怎麼對他就是了。

3、天秤座都是老好人（╳）

每次一講到天秤座，大家的印象都是顏控、老好人、和平主義者……顏控這部分確實沒話說，但是要說天秤座是好好先生／好好小姐？這個認知離事實很遠。天秤座很喜歡平衡，所以不會做出什麼偏激、出格的事，但這種建立平衡的動機卻是來自他們強烈的好勝心。



誰付出得多，誰付出得少；我比較厲害，還是他比較厲害……這些算計，天秤座心裡都雪亮雪亮，可以說是比處女座還計較還清楚。但他們會掩飾內心的不悅，因為他們想要呈現出自己是個優雅大度的人。所以別誤會天秤真的多和善，你還是得學著看懂他們的臉色。

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