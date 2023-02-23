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要把握！4個星座男「追到後對妳更好」牡羊最好的都給妳、摩羯相當靠譜

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追到你之後，會對你越來越好的星座男(圖片來源：Shutterstock)
追到你之後，會對你越來越好的星座男(圖片來源：Shutterstock)

在感情關係之中，大部分的男人都是把女生追到手後就越來越懶惰。但如果你遇到的是以下這幾個星座男，你可能發現情況正好相反喔！科技紫微網今天就來告訴女生們，哪些星座男在交往或結婚以後，反而可能越來越愛你、對你更好呢？

巨蟹座男性

跟巨蟹男戀愛，是一點一點升溫的過程，你會逐漸體會到他是一個體貼的戀人。巨蟹男很細心，會暗中觀察你的喜好，記住你愛喝什麼、喜歡什麼味道、有什麼特定的小習慣……以便更體貼的照顧你。在戀愛的過程中，這種照顧會慢慢變成一種習慣，甚至是依賴。

如果說戀愛前後的巨蟹男有什麼變化，大概就是：他們總是會把愛情發展成親情。當然不是說不愛了，而是巨蟹男要的很簡單，無非是一房、兩人、三餐、四季。比起愛情，他們更喜歡把對方當成家人一樣去照顧，給予彼此更多陪伴的時間，和照顧的責任。

牡羊座男性

講義氣的牡羊男，在戀愛關係裡也很講義氣。戀愛初期他們可能還跟你禮讓一下，說點軟言細語。但是越來越熟悉以後，他會把你當成一個無話不談的好朋友，甚至是好哥兒們。別人是為愛人製造驚喜，牡羊男則是製造驚嚇，惡作劇、奚落你……樣樣都來。你會感覺到他就像小學時從後面座位扯你馬尾的小男孩，想要鬧你，引起你的注意力，其實只是因為他喜歡你。跟這樣的牡羊男戀愛，還挺開心的。

當然了，他們也有溫柔的一面，喜歡一個人就對會對她好，想跟她一起玩，想帶她吃好吃的，想把世界上最好的東西都給她。牡羊的愛很簡單，簡單到在一起越久，你就是他越堅強的朋友，他就對你越來越好。

金牛座男性

金牛男是標準悶葫蘆，他們的好，在戀愛初期不那麼明顯，但是會隨著時間的推移慢慢浮上水面。如果說跟牡羊男談戀愛像是給自己找了個哥兒們，那麼跟金牛男戀愛，就像是給自己找了一個老父親。跟他們相處，沒什麼熱戀期可言，交往像在趕牛一樣，這頭牛雖然有些被動，有些倔強，但卻很可靠。

金牛男多半不太知道怎麼去愛。他們不知道怎麼對你好，不懂那種伺候女生的套路，不但不會噓寒問暖，甚至連幫女生提東西都不會。但金牛男的可塑性很強，只要你不把氣悶在心裡，大大方方的說出你不滿意的地方，金牛男就會一直改進，對你越來越好。

摩羯座男性

摩羯男來說，難的不是戀愛本身，而是戀愛前挑選心上人的過程。他們會顧慮這顧慮那， 預想很多可能發生的事。因為許多摩羯都是抱著買定不離手的心態去戀愛的，選定一個人之後，就會安安心心的跟這個人磨合，很捨得付出。

要知道一點，摩羯男很在意成本。付出越多，就陷進去越多；陷進去越多，就付出得越多。這形成的其實是一個正面循環。對於在感情中的責任感和奉獻精神，他們是很靠譜的。

有的人談戀愛一有不順，就想著要放棄，但摩羯男不會。他心裡想的是，我為這個人付出了這麼多時間精力，投入了這麼多真心，放棄就太虧了。所以他們的思維方式永遠是先解決問題，而你也就不必擔心摩羯男在追到你之後就嘴臉一變，因為在他選擇你的那一刻，他就已經做好了所有後續的打算。

當然了，如果你在戀愛前後的反差很大，或是刻意在摩羯男面前扮演成某種形象，那麼後果對你會挺危險的。

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摩羯男 女生

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