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沒達到寧願單身！12星座女「堅持理想男友」排行曝光 巨蟹不追求高富帥

聯合新聞網／ 綜合報導
有些星座女只要另一半不是理想中的樣子，寧願繼續單身下去。 圖／pakutaso
有些星座女只要另一半不是理想中的樣子，寧願繼續單身下去。 圖／pakutaso

想要有另一半的女生，大多數都有一個「理想男友」的形象，但是，如果一直堅持這些條件，可能會被周圍的人說「這樣是交不到男友的喔！」，雖然交不到男友，有些女生也是無法輕易妥協，日本網站《占TV NEWS》分享12星座女「堅守的理想男友」排行。

第一名：獅子座

獅子座有著女王般的氣質，對另一半也有著很高的理想，獅子座本身並不會覺得自己的理想是崇高的，但前提至少要能和自己對等，不能表現得比自己還弱，除了想像中的人外，看不到其他人，如果不是理想中的樣子，寧願不談戀愛。

第二名：巨蟹座

對於愛情就是一切的巨蟹座來說，很堅持自己的理想，挑選的另一半不是那種人人稱羨的男人，而是那種相信是命中註定的男人，「非常相信緣分」，堅信平凡、墜入炙熱的愛情才是真愛。

第三名：天秤座

天生美麗的天秤女，偏愛美好的事物也會反應在選擇另一半上，對戀人基本的要求就是要「帥」，如果不是符合天秤審美的伴侶，是無法讓她動心的，即使你很有趣或是溫柔，天秤女其實桃花運很旺，即使交不到男友，也不會心急，因為她們相信理想中的男人一定會出現。

第四名：牡羊座

牡羊座天生好勝心就強，因此也享受在男性中受歡迎的快感，直到夢寐以求的人出現之前，都不會放棄。

第五名：處女座

處女座的觀察力敏銳，又常被說有潔癖，因此不可避免的，只能接受「理想中的男人」。

第六名：天蠍座

在找到夢寐以求的人之前，會選擇慢慢來，不管有什麼障礙，又或者是單戀，也會選擇繼續愛下去。

第七名：摩羯座

魔羯女在挑選戀人時，會很謹慎，因為潛意識裡會有想要婚姻的念頭，因此選擇男友的時候，會想選一位也適合自己生活方式的另一半。

第八名：水瓶座

沒有合適的男友，可能就不需要男友了。

第九名：雙子座

不太對另一半有理想，或是特別挑剔。

第十名：射手座

沒有特別理想，只要喜歡，什麼都可以，一個遠非理想的人都可能愛上。

第十一名：雙魚座

雙魚女喜歡被愛的感覺，所以任何愛自己的男子看起來都像王子一樣。

第十二名：金牛座

選擇另一半先看的是現實面，而不是理想，會想選擇一個有相似價值觀的男人，並且考慮到未來。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

愛情 婚姻 星座運勢

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