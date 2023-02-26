殺破狼周運勢／白羊感情有關鍵進展 獅子脫離不友善職場

殺破狼2023年2月27日～3月5日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

感情運方面，金星與木星合相在命宮，與喜歡的人有關鍵性的進展，兩人會正式交往或是同居。感情穩定的白羊座，會與情感對象走入婚姻關係中，目前正在準備婚事。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星與太陽有良好的連結，獲得非常態性的收入，至少可以過一段好日子。某些白羊座則是有臨時性的兼差，並很輕鬆就能賺到為數不少的報酬。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位的火星受到海王星影響，開車容易恍神，當心造成行車糾紛，或是發生事故。外出也容易迷路，被導航到不知名的區域，這段時間須特別注意交通安全。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星與水星呈現合相，容易做出一些荒唐的行為，被長輩、上司、師長教訓。某些白羊座說話得罪人卻不自知，惹到對方發脾氣了，才知道自己有夠白目，但後悔也來不及了。

金牛座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星相位良好，會獨自一人嘗試到異國遊覽，到嚮往的地方朝聖。某些金牛座則是挑戰難度較高的旅行模式，攀登有點危險性的山嶽，或是以騎自行車、步行的方式遊覽某些區域。

感情運方面，木星與金星合相在心靈宮位，與暗戀的對象有很多心靈層面的交流，覺得對方是自己的靈魂伴侶。某些金牛座的秘密戀情被揭露，反而受到許多人祝福，覺得很欣慰。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到海王星影響，當心被人詐騙，損失很多的金錢，即便對方受到法律處罰，被騙的資金卻還是無法討回。某些金牛座則是因小失大，為了一點點利益，反而被人利用或欺騙。

工作運方面，在志業宮位的土星與水星呈現合相，正處於轉換工作的過渡階段，在新環境中有些不適應，常被上司糾正一些習慣，有些事務也正在適應與學習，會是壓力較大的時期。

雙子座：

整體運勢

人際關係方面，金星與木星合相在人際關係宮位，會參與許多大型的活動，並擔任重要的角色，也因此結識許多新的人脈。某些雙子座會在一些聯誼性質的場合中邂逅到有好感的對象。

感情運方面，在慾望宮位的冥王星與海王星有良好連結，會以身體的感覺確認靈魂的需求，尋找到真正能長相廝守的靈魂伴侶。感情穩定的雙子座，在親密關係上都能獲得滿足，精神層面上找到了歸屬。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的海王星受到火星影響，由於上司的錯誤決策，使你常常背黑鍋，不斷地需要跟客戶道歉，並且想辦法補救、收拾爛攤子。某些雙子座的工作事務繁雜，過度勞累，感覺快生病了。

遠行運方面，在遠行宮位的土星與水星呈現合相，到異國旅行，因為語言不通，遭受到不太愉快的對待。某些雙子座則是因為交通上突發事故，受困在異地，動彈不得。

巨蟹座：

整體運勢

工作運佳，金星與木星合相在志業宮位，很幸運地錄取進入大型組織或國營企業工作，工作內容輕鬆，待遇也比較好。工作穩定的巨蟹座，則是升上主管職位置，許多資源與決策都可由自己掌握。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星與海外宮位的太陽有良好連結，會頻繁地與海外人士接觸與交流，並可能因此交到來自異國的朋友。某些巨蟹座則是在國外旅行與出差時，遇到很好的旅伴，兩人有共同喜歡的事物。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星與土星合相在財務宮位，財務糾紛在此時獲得仲裁，但結果不太樂觀。有投資習慣的巨蟹座，必須理性地將手上耗損的標的物設下停損點，才不致血本無歸。

感情運方面，在心靈宮位的火星受到遠行宮位的海王星影響，暗戀的對象即將外派到外地，或是自己的職務會有所調動，兩人的距離即將拉遠了，內心感到有些不捨，現實層面上又無法做什麼實際的行動。

獅子座：

整體運勢

遠行運佳，金星與木星合相在遠行宮位，即將有一個較為奢華的海外旅行，食宿的規格都十分高級。某些獅子座則是會在這段時間有機會到海外出差、外派工作、留學或是進修，在異國的生活感到如魚得水。

工作運方面，在志業宮位的天王星與在工作宮位的冥王星都脫離不良相位的影響，工作上會有一個重大的轉變，可脫離目前不太友善的職場，進入規模較大，組織較為嚴謹的領域服務。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到財務宮位的海王星影響，被不實的宣傳迷惑，買到劣質的商品，氣得找對方理論，甚至對薄公堂。某些獅子座被朋友欺騙，合夥的資金被併吞，傷的不是荷包，而是對人的信任感。

感情運方面，土星與水星合相在感情宮位，在分手之後，有許多問題必須要用較為理性的程序處理，也許在傷透之後，這反而是兩人溝通最順暢的時期，但一切都為了走向結束。

處女座：

整體運勢

金錢運佳，金星與木星合相在財務宮位，在購物消費時，也會因為一些活動，抽到價值不斐的物品，讓你感覺很愉悅。有投資習慣的處女座，目前投資標的價值正如日中天，可選在高點獲利了結。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星相位良好，突然多出了一些時間與金錢，同時也買到了便宜的機票，便隨性地到鄰近的國家走走，會發現很多驚喜。某些處女座則是遇到志同道合的旅伴一起旅行，感覺特別幸運與愉快。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星受到夥伴宮位的海王星影響，被職場的同事或上司精神虐待，每天都必須幫這些便宜行事的人收拾殘局，已經到了容忍的極限，會以賭氣的方式罷工，甚至辭職。

感情運方面，在感情宮位的海王星受到志業宮位的火星影響，與情感對象對未來的規劃有很大的歧見，覺得有些不耐煩，會嘗試分開生活，如果自己一個人過得還不錯，會決定是否要結束這段關係。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，金星與木星合相在感情宮位，與情感對象論及婚嫁，會計畫與對方邁向人生的另一階段。某些天秤座則是會被有好感的對象告白，雙方決定正式交往。

金錢運方面，在財務宮位的天王星與工作宮位的太陽有良好連結，在工作上會獲得額外的加給，或是因為業績增長，得到獎金。有投資習慣的天秤座，短線會有起色，如果不要太貪心，在適當的時機出脫標的，可小賺一筆。

本週須注意的部分

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到海王星影響，到海外旅行，會因為時差問題，或是認床，感到精神不濟。無心欣賞美麗風景。某些天秤座則會跟許多外國人接觸，但雙方因為文化與語言的隔閡，許多問題溝通不良。

健康運方面，水星本週進入雙魚座，與太陽、海王星齊聚，當心病毒感染或著涼感冒，引發呼吸系統的疾病。同時注意心血管方面的問題。睡眠品質不佳，每天都覺得十分勞累。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，金星與木星合相在工作宮位，在職場的地位提升，會獲得更多良好的資源來執行手上的案件，並呈現得更完美。正在求職或轉換跑道的天蠍座，會被大型的企業、組織延攬，擔任很適合自己的職務。

學習運方面，在學習宮位的冥王星相位良好，對於某些喜歡的科目會花許多時間鑽研，會因此獲得獎項或是高度的肯定。某些天蠍座會是學校中的學霸，但偶而會覺得有點孤獨，沒有人能跟你討論較為困難的課題。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的水星與土星呈現合相狀態，與家人之間正處於冷戰狀態，家庭氣氛不是太愉快。某些天蠍座急於搬家，可能會暫時棲居在一個生活機能不方便的偏僻地區居住。

健康運分面，在健康宮位的火星受到海王星影響，某些器官發炎，卻不能好好休息，覺得十分疲累。較為健康的天蠍座依然要注意血光之災，容易發生意外傷害，一旦生病或受傷都要花很長的時間復健，同時需特別注意人身安全。

射手座：

整體運勢

感情運方面，金星與木星合相在戀愛、子女宮位的射手座，最近有許多人對你表示好感，甚至大膽告白，是桃花極為旺盛的時期，感情穩定的射手座可能正懷有身孕，或是會收養新的寵物。

工作運方面，在工作宮位的天王星與太陽相位良好，會在工作領域上盡可能地發揮專長，同時由於職場環境的改變，會被迫學習許多新的技能，某些射手座處理各種危機時應變得宜，會成為上司不可或缺的左右手。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的海王星受到火星影響，家人或鄰居會堆積垃圾與回收物，造成居住環境髒亂，發出異味，令你感到不適，甚至需要公權力介入勸導與清理，但對方不久又會故態復萌。

旅遊運方面，土星與水星在旅遊宮位合相，由於交通票券臨時被取消，或是遇到麻煩的交通事故，原本預定的行程大亂，甚至受困在某個區域，動彈不得。某些射手座則是旅行的時候遭受到不愉快的對待。

摩羯座：

整體運勢

家宅運方面，木星與金星合相在家宅宮位，新居剛裝潢完成，住宅環境萬象更新，十分舒適。某些摩羯座家中有喜事，會有新的成員加入，或是有人辦婚嫁喜事，家中喜氣洋洋。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星與太陽有良好連結，會喜歡上過去從來不感興趣的對象，愛到無可自拔，可能是看起來不太相配的人士，或是可愛的毛小孩，也可能會開始迷上偶像。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在工作宮位行進，受到天王星影響，會犧牲掉很多自己私人的時間，把所有的責任一肩扛起。經常需要加班，只為了要盡善盡美地完成任務。

健康運方面，火星持續在健康宮位行進，目前工作十分過勞，體力消耗過度，每天都十分勞累。此時要特別當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，並要注意人身安全。

水瓶座：

整體運勢

旅遊運佳，木星與金星合相在旅遊宮位，會去渡假飯店慵懶放空好一陣子，獲得充分的休息。某些水瓶座會需要到外地出差，差旅待遇極佳，不但食宿十分高級，也有機會在當地好好遊覽。

金錢運方面，太陽與海王星齊聚金錢宮位，最近的生活比較富裕，有餘裕的金錢會佈施給慈善團體。但由於海王星受到在娛樂宮位的火星影響，某些水瓶座容易會把錢花在在手遊的課金，或是買一些不實用的偶像週邊商品。

工作運方面，金星與木星合相在面試、考試宮位，面試新工作十分討喜，很快就能收到錄取通知。要考證照或是考公營企業的水瓶座，考試運極佳，成績可跨越門檻，順利進入公家機關服務。

本週須注意的部分

戀愛運方面，在戀愛、子女宮位的火星受到在金錢宮位的海王星影響，與戀愛對象會因為花錢在不切實際的事物上而吵架，覺得與對方的價值觀有很大的落差，某些水瓶座則是在寵物身上花很多錢，孩子的身體令你擔心。

雙魚座：

整體運勢

金錢運佳，金星與木星合相在金錢宮位，會接到價碼非常好的兼職，工作時間短，獲得的酬勞卻很高。某些雙魚座則是因為收入增加，比較捨得花錢在奢侈的事物上，可以好好犒賞自己。

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星相位良好，會因為一些事件，暫時到附近的飯店居住，會有一種在外旅行的錯覺。某些雙魚座則是隨性出門走走，會發現美麗的秘境。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到海王星影響，家庭氣氛不佳，某些成員相互爭吵，一時負氣，離家出走，家中始終少了一個人。這段時間要注意家中電器、爐火的使用，以及門戶的安全，同時注意家人身體健康。

健康運方面，水星進入命宮，與太陽、海王星齊聚，當心著涼感冒或是病毒感染，造成呼吸系統的疾病。天氣溫差較大，注意心血管方面的問題。睡眠品質不佳，常為很多事情而感到焦慮。

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