今迎「龍抬頭」財氣官氣最強！命理師5步驟招財大法「引錢龍」
今為農曆二月初二，不僅是福德正神土地公誕辰，也是傳統節日「龍抬頭」，是財氣、官氣最強的一天，命理師林霖在臉書分享「引錢龍招財大法」，簡單5步驟就能完成。
古云「二月二，龍抬頭」，據傳冬眠的龍會在農曆二月初二被春雷喚醒而抬頭，故又稱「龍抬頭節」或「頭牙」，命理師林霖表示，今天是財氣、官氣最強的一天，若想要「招財好命」，就別錯過這個「引錢龍秘法」。
①準備一個圓形的容器（杯、碗）即是引錢龍的器皿，器皿先在神明爐或是檀香，順時鐘繞一下過火淨化。
②圓者屬金，石頭屬土，淨化後的器皿內放陽數「一個」或「三個」「圓形的石頭」。
③在銀行的飲水機取一小瓶「引錢龍水」（銀行的發財水亦可）。
④將「引錢龍水」倒入裝有圓形石頭的器皿中（約八分滿），放在2023年家中的財位方「西方」或「南方」。
⑤放置七天即完成。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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