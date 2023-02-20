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「龍抬頭」三生肖財運翻轉！屬狗人不論正偏財都大提升

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
傳統節日「龍抬頭」有三個生肖財運大開。 圖／聯合報系資料照片
傳統節日「龍抬頭」有三個生肖財運大開。 圖／聯合報系資料照片

農曆二月初二是福德正神土地公誕辰，也是傳統節日「龍抬頭」。龍抬頭這天除了有習俗與禁忌外，「清水孟國際塔羅」小孟老師也指出了三個生肖財運會特別旺，分別是屬羊、猴、狗的朋友。

Top3：屬狗

屬狗不論是正偏財，都會提升很多。只要事業上好好的積極努力，業績獎金或紅利，都能夠有機會獲得；而若有閒錢，不妨去小試個手氣，贏得一些額外的財富，也是不錯的方式，但應當拿捏好分寸才是。

Top2：屬猴

屬猴這段時間，好奇心也比較強，學習上會有比較好的成就，若能夠好好發展自己的興趣，有機會在未來開發出副業，多一份新的收入，想要偏財的人可以刮一下刮刮樂說不定會中到不錯的獎項。

Top1：屬羊

屬羊的人天生就敢衝敢拚，對於困難與挑戰，整個人更加有自信與勇敢，事情不止有自己的主張，也能照自己的想法進行。你的熱情與信念，更顯得有領導者的魅力，能帶來財務上的收益，也更加的說服力，能使別人為你辦事，或引來貴人相助。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

龍抬頭 生肖運勢 財運 偏財運

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