威力彩頭獎上看7億！4星座、生肖財運旺盛「搭配2血型」中獎率大升
威力彩頭獎已經連9摃，今晚頭獎彩金上看7億！清水孟國際塔羅小孟老師整理了「4星座4生肖」最有中獎運，分別是天秤座、雙魚座、牡羊座、水瓶座，還有生肖屬龍、兔、馬、豬的人，另外如果又剛好是A型與AB型，偏財運能更加提升，可增強中大獎機率。
Top4：天秤座
2月20日穀神星落入天秤座的宮位，顯示天秤座能五穀豐收，財氣充沛，建議天秤座的人下注前可拿紅包袋裝一點米，米代表穀物，再到投注站下注，就能得到穀神的加持，中獎機率就會提升。
Top3：雙魚座
太陽與海王星落入雙魚座的命宮，顯示雙魚座能得到太陽與海洋之母的能量，建議下注前多穿海洋色系衣服，如：象徵海洋的水藍色、藍色、藻綠色，都能得到海洋之母的加持讓你的財氣瞬間爆漲，讓你的數字靈感增強。
Top2：牡羊座
木星落入牡羊座命宮，木星象徵樹幹能量，建議下注前可用竹筷子吃飯，再冥想喜歡的數字，再前去投注站下注，就能得到木星的加持。
Top1：水瓶座
水星進入水瓶座，顯示水瓶座財水充沛橫財看漲，財運能量噴發，建議下注前多吃含水食物，如：西瓜、茄子、青椒、葡萄等。都能提升大量財氣。
以上星座，若再搭配A型與AB型的人，偏財運勢更加提升，因為A型與AB型的人，判斷力更強能有更強大的排列組合能力，可增強中大獎的機率。
好運生肖：
龍、兔、馬、豬
以上四生肖若再搭配A型與AB型財運更強大。
財運最旺時段：
中午11：00-1：00
下午15：00-17：00
晚上17：00-19：00
開運方位：
正北方
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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