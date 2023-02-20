威力彩頭獎上看7億！4星座、生肖財運旺盛「搭配2血型」中獎率大升

威力彩頭獎已經連9摃，今晚頭獎彩金上看7億！清水孟國際塔羅小孟老師整理了「4星座4生肖」最有中獎運，分別是天秤座、雙魚座、牡羊座、水瓶座，還有生肖屬龍、兔、馬、豬的人，另外如果又剛好是A型與AB型，偏財運能更加提升，可增強中大獎機率。

Top4：天秤座

2月20日穀神星落入天秤座的宮位，顯示天秤座能五穀豐收，財氣充沛，建議天秤座的人下注前可拿紅包袋裝一點米，米代表穀物，再到投注站下注，就能得到穀神的加持，中獎機率就會提升。

Top3：雙魚座

太陽與海王星落入雙魚座的命宮，顯示雙魚座能得到太陽與海洋之母的能量，建議下注前多穿海洋色系衣服，如：象徵海洋的水藍色、藍色、藻綠色，都能得到海洋之母的加持讓你的財氣瞬間爆漲，讓你的數字靈感增強。

Top2：牡羊座

木星落入牡羊座命宮，木星象徵樹幹能量，建議下注前可用竹筷子吃飯，再冥想喜歡的數字，再前去投注站下注，就能得到木星的加持。

Top1：水瓶座

水星進入水瓶座，顯示水瓶座財水充沛橫財看漲，財運能量噴發，建議下注前多吃含水食物，如：西瓜、茄子、青椒、葡萄等。都能提升大量財氣。

以上星座，若再搭配A型與AB型的人，偏財運勢更加提升，因為A型與AB型的人，判斷力更強能有更強大的排列組合能力，可增強中大獎的機率。

好運生肖：

龍、兔、馬、豬

以上四生肖若再搭配A型與AB型財運更強大。

財運最旺時段：

中午11：00-1：00

下午15：00-17：00

晚上17：00-19：00

開運方位：

正北方

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