每日星座運勢／獅子與人競爭獲財富 必須勤勞耕耘
2023-03-31
牡羊座
短評：易得好運之神眷顧。
【整體運★★★★☆】
今天的桃花運很旺盛，有時間到人多的場所轉轉，遇到意中人的機率高。在投資理財上，不要局限在眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你。在工作中能與同事融洽相處，讓你工作倍感輕鬆。
【愛情運★★★★★】
今日機緣一級棒！戀愛中人，快約心上人去郊外踏青、賞月吧！單身者千萬別待在家理，多跟人接觸，就有機會邂逅良緣喔！
【事業運★★★☆☆】
事業運不錯，有利放鬆心態，注重工作效率。完成自己的任務後，可以多協助同事唷。
【財富運★★★★☆】
令人羨慕的財運，有付出三分、得到七分的幸運，對商務、業務、開發工作者的影響較大。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：5
吉時吉色：9:00-10:00pm 墨玉綠
開運方位：西北方向
金牛座
短評：情緒變化無常，需及時調整。
【整體運★★☆☆☆】
工作上會遇到突如其來的麻煩，但無需太過焦慮，心情放輕鬆，可開闊視野，讓你快速找到解決之道。用購物來發洩心中的不滿不是明智之舉，應理性對待得失。情緒不佳時，聽聽輕柔的音樂有助平復激動的情緒！
【愛情運★★★☆☆】
有伴侶的人特別希望獲得另一半的關心，想黏著對方，別把想法藏著，告訴對方你的渴望吧！
【事業運★★☆☆☆】
情緒顯得很低落，喜歡把事情想得複雜，將它們想得過於悲觀。
【財富運★★☆☆☆】
金錢流失較快，少帶現金出門。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：9:00-11:00am 翡翠綠
開運方位：正北方向
雙子座
短評：必要的謙虛有助於事業的發展。
【整體運★☆☆☆☆】
單身者對自己要求太高，會讓身邊的異性感到壓抑，這樣反而嚇跑了他們；在合作者面前盡量表現得深沉些，凡事多留些心思，以免將來發生糾葛；學生族上課還是乖些的好，不然容易被點名批評。
【愛情運★★☆☆☆】
桃花運較平淡，不過仍有機會結識異性朋友，不妨先從交朋友開始，慢慢再發展感情。
【事業運★☆☆☆☆】
不要用自己的標準要求同事，更不能光說不練，以身作則，包容不同，職場關係更和諧。
【財富運★☆☆☆☆】
金錢困擾多多，有破財跡象，財務計劃受到延誤阻礙，機械損壞而破財的機率高。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：0
吉時吉色：1:00-3:00pm 竹葉青
開運方位：西北方向
巨蟹座
短評：運勢低潮期。
【整體運★★☆☆☆】
今天單身者有難得的表白機會，但要留意小人從中破壞，在戀情未確定前不可四處散播。理財的熱情被激發，但因欠缺審時度勢的觀念而導致斬獲甚微。學生族的學習態度積極，若能虛心請教，課業上的突破會更加明顯。
【愛情運★★☆☆☆】
夫妻之間容易發生冷戰，壓抑的氣氛讓愛情減分；戀愛中的人溝通時間增多，但各持己見。
【事業運★★★☆☆】
對很多事物都抱持著隨緣的態度，良好的心態也讓你收獲到意外的驚喜。
【財富運★★☆☆☆】
對於投資獲利莫抱持過高期望。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：10:00-11:00am 嫩芽綠
開運方位：正西方向
獅子座
短評：運勢旺盛，貴人助力強。
【整體運★★★★★】
諸事順利，收穫頗多的一天。愛情運強盛，單身者有機會趕很多場約會，小小的虛榮心得以滿足；已婚者與另一半在一起時，總有說不完的話，溝通順暢，感情升溫。工作有收穫，有效帶動財運。
【愛情運★★★★★】
心情愉悅，多與另一半交流互動。往日的誤會可望在今日消除，和好如初。
【事業運★★★★☆】
今日事業就是忙得一團亂，許多事情一下子就擠在一起囉！
【財富運★★★★☆】
財富的獲得與競爭有關係，必須勤勞的耕耘，與人競爭。對於頭銜大、職位高的人來說，幫助較明顯。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：1
吉時吉色：8:00-10:00am 萊姆黃
開運方位：東南方向
處女座
短評：愛情甜蜜，容易獲得他人的理解。
【整體運★★★★☆】
今天需要處理的事情很多，工作繁重，讓你內心苦悶，不過回到家中有另一半的關愛，又能讓你感受到溫暖，重新取得平衡。財運不錯，業務工作者藉由積極拓展能有機會獲得額外收入。
【愛情運★★★★☆】
單身者有機會收到異性朋友的禮物，可望與相互了解的異性朋友發展一段戀情。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，有好有壞，好事指向同事間有良性的互動，壞事則是指自己提不起勁！
【財富運★★★☆☆】
向朋友請教、請教吧，他們會是你的財路照明燈！
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：7:00-8:00am 青金石藍
開運方位：東北方向
天秤座
短評：主觀意識太強，會失去不少機會。
【整體運★★★☆☆】
在事情沒有得到證實以前，不可武斷地下結論。向鍾情的對象表態後，對方雖然沒有明確地給予答覆，但不代表你沒有機會，你若繼續堅持下去，終會「守得雲開見月明」。投資上不能有半點馬虎，還是看準了機會再下手吧。
【愛情運★★★☆☆】
感情運較弱。別吝嗇誇獎對方，多用欣賞的眼光看待另一半，你會被愛包圍喔！
【事業運★★★☆☆】
行動力有所增強，但不應急躁，保持良好的心態，可提前思考下一步的工作規劃。
【財富運★★☆☆☆】
一出門可能就會亂花錢，回到家卻易後悔，搞不清楚錢花到哪裡去了。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：5:00-7:00pm 水晶紫
開運方位：西南方向
天蠍座
短評：調整積極性保持良好狀態。
【整體運★★★☆☆】
精神萎靡不振的話，整個人的運勢也會減弱喲，這點特別表現在工作上，工作積極性不高會導致手上CASE狀況不斷，要注意調節；今日偏財運不錯，有賺外快的機會；佩戴紅色飾品可增強愛情運勢，試試也無妨喲。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛中的人感情進展緩慢，多安排約會可有所改善；單身者有機會獲得異性的幫助。
【事業運★★☆☆☆】
情緒比較低落，無法集中精力，易出現差錯，同事也會因此而受影響。需盡快調整情緒。
【財富運★★★☆☆】
一些不必要的開銷要盡量省下來。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：8
吉時吉色：5:00-7:00pm 杜鵑粉
開運方位：東南方向
射手座
短評：身體狀況不佳，學習、工作受到影響。
【整體運★★★☆☆】
感到身體不適千萬別硬撐，應及時就醫，身體健康最重要。工作方面可以請同事幫忙，大家都會很樂意幫助你。愛情方面，有伴侶的人易獲得對方的照顧，讓你感覺窩心；單身者異性緣不錯，有機會結識新朋友。
【愛情運★★★☆☆】
顯得溫和親切，笑容燦爛，讓周圍的異性忍不住多看你兩眼，有機會遇到奇緣。
【事業運★★☆☆☆】
事業運不佳，職場上面臨多重變化，甚至自己的行程也被改來改去，難免會產生不爽的心態。
【財富運★★★☆☆】
省小錢，花大錢！財富的成敗禍福，都在你的一念之間。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：6:00-8:00pm 水鑽藍
開運方位：西南方向
摩羯座
短評：勤儉節約是關鍵。
【整體運★★☆☆☆】
曖昧不明的關係終於在今天明朗，感情可望獲得進一步發展。工作任務頗重，像跑馬拉松一樣疲倦，應做好時間管理。金錢運一般，雖然獎金頗為豐厚，但是不可太奢侈無度地生活哦。
【愛情運★★★☆☆】
單身者有機會與朋友發展一段戀情；已婚者與另一半易產生小摩擦，應耐心處理。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，急躁、好大喜功容易惹得一身腥，乖乖的把份內事完成比較重要哦！
【財富運★★★☆☆】
理財的日子，在金錢運作上適合只進不出。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：0
吉時吉色：2:00-4:00pm 竹葉青
開運方位：正西方向
水瓶座
短評：狀態良好，宜好好保持。
【整體運★★★★☆】
工作上的事情進行得比較順利，但是工作會報要注意發言態度，尤其在正式場合不宜開玩笑，會給人留下輕浮的印象，不利於工作的開展。財運方面需謹慎，投資欠冷靜，容易因為自己的失誤而陷入僵局。
【愛情運★★★☆☆】
感情出現問題時，應盡量安排時間與伴侶溝通，切莫賭氣外出尋歡唷。
【事業運★★★★☆】
事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便有小難題，也不會困擾到你！
【財富運★★★☆☆】
今日與錢特別有緣，滿腦子想著錢錢錢，有機會接觸有錢、有社會地位的人，不妨與他們談談理財、投資之道。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：9
吉時吉色：10:00-11:00am 夕陽橙
開運方位：東北方向
雙魚座
短評：惰性蔓延，學習苦悶。
【整體運★★★☆☆】
學習上有些懶惰，缺少動力的你，要及時調整心態以提高學習效率；單人愛情運勢低，適宜把心思放在工作或學習上；生意人卻能抓住商業契機，萌生新創意，使得事業更上層樓。
【愛情運★☆☆☆☆】
對伴侶的要求頗高的一天，有一點不如意就易對伴侶發脾氣，應多多自我反省，平和表達需求。
【事業運★★★★☆】
運勢旺盛，正是發揮才能的時期，若有新挑戰、新機會，一定要盡力爭取，千萬別認為自己不行哦！
【財富運★★★★☆】
生意人不妨多向外活動，提升財運。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：7:00-8:00pm 鈦晶金
開運方位：西南方向
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