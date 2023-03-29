每日星座運勢／處女需端正工作態度 最怕意氣用事

2023-03-29

牡羊座

短評：腦力勞動繁重。

【整體運★★★☆☆】

感情運勢有所回升，單身者易與你有思想交流的人擦出愛情火花；易精神疲勞，面對要做的新企劃難以理清頭緒，感覺思維都快枯竭了；以前所積攢的理財經驗和心得對今天的投資操作有很大的幫助。

【愛情運★★★☆☆】

試著多表達你感性的一面，沒事就對著戀人笑會有出乎意料的效果產生喔！

【事業運★★☆☆☆】

來自公司的壓力較大，上司對你的要求嚴格，但不要因此而感到有負擔，盡力就好。

【財富運★★★★☆】

財運很不錯，只要透過勤勞的耕耘與人競爭，就能獲得你意想不到的財富。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00pm 瑪瑙黑

開運方位：正東方向

金牛座

短評：運勢頗佳。

【整體運★★★★☆】

今天出門在外，碰到過去暗戀對象的機率很高，注意儀態，方能引起對方的注意；從事服務業的人，保持優質的服務態度，今天獲得意外財富的機率很高；因人際關係良好，工作上易得貴人相助。

【愛情運★★★★☆】

你手中的事都辦妥當了嗎？約會可別到了興頭上時被人連環Call！

【事業運★★★★☆】

力爭上游，希望自己在工作上有突出表現，但時機尚未成熟，不可鋒芒畢露。

【財富運★★★☆☆】

普通的一天，金錢上沒有特殊的狀況，宜把心思放在其他事務上。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00pm 蘭花紫

開運方位：正西方向

雙子座

短評：做事無原則容易壞事。

【整體運★★☆☆☆】

戀人對你無原則的處事方法很惱火，事事妥協不但得不到好感，還讓他覺得你們的價值觀相差太遠而難以繼續；工作上顯得無原則，面對同事或下屬的好話就易耳根發軟；受薪階級不要有「先消費後儲蓄」的錯誤理財觀念，應先強迫自己儲蓄。

【愛情運★★☆☆☆】

除了甜言蜜語，也可以試著把心中的委屈說給另一半聽，兩個人共同承擔會感覺溫暖。

【事業運★★★☆☆】

若提前做一些規劃工作，還可讓接下來的工作有條不紊的進行。

【財富運★★★☆☆】

若能靈機應變，第一時間掌握商機，方能得到財神眷顧。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00pm 水鑽藍

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：多外出走走，是讓今天幸運的重點。

【整體運★★★★☆】

感情方面發展迅速，單身的你今天特別有自信而魅力大增。家人關懷倍增，讓自己的內心充滿溫暖，做起事來衝勁十足，能提前完成工作。財運上多留意身邊的小事，能從中挖掘出很不錯的機會。

【愛情運★★★★☆】

非常注重穿著打扮，容易讓另一半感到賞心悅目，感情升溫。

【事業運★★★★☆】

看似驚險萬分的任務，到了你的手裡卻會變成一樁好事，凡事都較為順利圓滿。

【財富運★★★★☆】

多與朋友聯絡，會有意外商機。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00am 苔蘚綠

開運方位：正西方向

獅子座

短評：有事別憋在心裡，敞開心胸與家人談談吧！

【整體運★★★☆☆】

情人的心意讓你有些捉摸不定，讓你多次產生放棄的念頭，今天是個好時機，不妨把想法說出來吧！財運良好，今天會有一種立竿見影的感覺。工作熱情較高，但缺乏機遇，埋頭苦幹時還需留意身邊的變化。

【愛情運★★☆☆☆】

雙方在相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！

【事業運★★★☆☆】

工作上衝勁十足，很愛自我表現，但也顯得過於爭強好勝，容易引起同事的反感，需提醒自己收斂一些才好。

【財富運★★★★☆】

容易獲得異性的金援，別錯過機會。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-3:00pm 竹葉青

開運方位：正東方向

處女座

短評：需端正工作的態度。

【整體運★☆☆☆☆】

單身者想獲取愛情的時機尚未成熟，擦亮眼睛，才能找到最好的歸宿；今天是學習理財知識的好時機，對日後的投資將大有幫助；把工作當成一種任務去完成，產品的品質將大打折扣。

【愛情運★☆☆☆☆】

一遇到感情問題就容易情緒化，在跟伴侶相處互動時要特別注意，切忌言語過激，出口傷人。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不穩定，時好時壞，往往壞事比好事多一點，最怕的是自己意氣用事，輕重緩急拿捏不清喔！

【財富運★★☆☆☆】

提防他人的煽動而投資錯誤。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00pm 湖水綠

開運方位：正西方向

天秤座

短評：多關心你身邊的人。

【整體運★★☆☆☆】

戀人會因為你的不體貼、對他的疏忽而缺乏安全感，心中的不滿情緒暴漲；在投資理財上有些猶豫不決、思前顧後，會容易因此而錯失良機；抽些時間與父母相處，他們的包容讓你覺得輕鬆。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情出現瓶頸，問題棘手難以處理，多用柔軟的態度來化解紛爭吧！

【事業運★★★☆☆】

太制式化的工作內容或做事得不到讚賞時，會讓你變得忿忿不平，從而影響上司對你的評價。

【財富運★★☆☆☆】

易發生如汽機車壞掉、家電壞掉啦等等破財之事。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-4:00pm 深海藍

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：感情繁多雜亂。

【整體運★★★☆☆】

剪不斷，理還亂，單身者易對情感會錯意，陷入三角戀情的機率高。財運亨通，風雨無阻，得到的幫助更是難以計數。把學習當作任務者，將失去學習的原動力，且阻力不斷上升，毫無進步，應主動從學習中找到興趣所在。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情低潮期，什麼也別想，想越多越容易庸人自擾！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太穩定，大多是負面情緒所引起的，唯有心平氣和才能使你平順的度過。

【財富運★★★★★】

財運還不錯唷！少勞多得的一天，只要嘴巴甜一點，笑容多一點，就能得到禮物或金錢。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-5:00pm 脆梅青

開運方位：西南方向

射手座

短評：今天運勢較低，克制自己情緒。

【整體運★★☆☆☆】

今天你的愛情運偏低，單身的你需要謹慎，謹防桃花陷阱。財運還算平穩，收入比較正常，上街購物時要多留些心，不要盲目花錢。工作上今天的努力很難得到認同，讓你心情有點鬱悶。

【愛情運★★☆☆☆】

主觀意識太過強烈，容易導致爭吵不斷，應學會換位思考，多包容對方唷！

【事業運★★☆☆☆】

顯得焦慮重重，老擔心自己做得不夠好。不要在意眼前得失才能減輕一些心理負擔。

【財富運★★★☆☆】

經商者多因周轉問題而奔波。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-5:00pm 羽絨白

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：心情不錯，注意外出安全。

【整體運★★★★☆】

今天戀情有上升趨勢，逛逛玉石市場，買對情侶吊飾，能讓彼此情投意合。財運方面表現比較平穩，投資上不會出現什麼變動，收入穩定。工作方面比較順遂，與同事合作相當有默契，易有突破性的成果。

【愛情運★★★★☆】

桃花盛開，單身者有機會與成熟類型的異性結緣，對方的細心關懷讓你很感動。

【事業運★★★★☆】

這是你展現不凡見識的大好時機，你對管理提出的新穎理念，可望獲得公司高層的接受。

【財富運★★★☆☆】

死守著錢會很痛苦喔！不如開開心心的去吃一頓，買點喜歡的小東西來犒賞自己。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00pm 珠貝白

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：運勢平順，有利拓展人脈。

【整體運★★★☆☆】

今天你與異性接觸頗有風度，易讓人心生好感，言語間多一些幽默，無疑將令異性主動靠近。工作上獨自創業的想法強烈，但一定要做好本職工作，對你日後的創業會有幫助。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人感情進展穩定，可談論結婚事宜；單身者易在外出辦事的途中邂逅愛情。

【事業運★★☆☆☆】

盡可能少做重大決策，多注意休閒時間的情緒管理和睡眠品質。

【財富運★★★☆☆】

心情不好時不妨去購物，眼光很不錯呢！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00am 祖母綠

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：充滿幹勁，積極上進。

【整體運★★★★★】

今天是愛情的大吉日，似乎愛神早有安排，單身者要把自己打扮得漂亮一點喔！財運旺盛，是投資的好時機，不要在產品的選擇上花費太多心思，很容易浪費掉好時機。想法較為開明，即使遇到工作瓶頸，也能憑著敏銳的思路，讓問題迎刃而解。

【愛情運★★★★☆】

今天你的魅力彰顯，頗具吸引力與感染力，對於單身者而言，特別適合約會、應酬。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，很適合忙碌，不要讓自己太閒喔，否則會欠缺成就感！

【財富運★★★★★】

財神爺光顧囉！財富不會從天而降，只要努力就能得到豐厚的代價！很適合在今日討債，或與人談判金錢、佣金問題！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-7:00am 蘑菇灰

開運方位：東北方向

【延伸閱讀】

2023年你能擁有幸福嗎？輸入姓名立刻算

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】