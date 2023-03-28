每日星座運勢／雙子遇到事業的伯樂 注意職場協調

2023-03-28

牡羊座

短評：眼見未必為實。

【整體運★★☆☆☆】

即使他心有所屬也不代表自己毫無機會，拿出勇氣，阻礙其實只是自己給自己設的路障；理財易有自欺欺人的愚蠢表現，幸而有貴人從旁指點，方才避免損失；腦海裡有一連串的計劃，卻會因找不到合適的合作夥伴而擱淺。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者感到不安，很想找個知心異性聊聊，只希望有人靜靜聽你說話、靜靜陪著你。

【事業運★★☆☆☆】

今天有什麼好意見就大膽地表達，這樣才不會輕易錯過機會。

【財富運★★★☆☆】

賺錢勞心費力，需要主動與人競爭方能得財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-9:00am 蜜瓜黃

開運方位：西北方向

金牛座

短評：喜歡夸夸其談，欠缺行動力的一天。

【整體運★★★☆☆】

做起事來有點拖泥帶水，想得到他人的認可還應加強行動力。將家中廢棄不需要的東西清理一下，打掃床底，是提升運勢的小秘訣。晚上約朋友小坐片刻，談談近期的生活狀況，會很開心。

【愛情運★★★☆☆】

會遇到一些自己不喜歡的異性，對方的糾纏讓你困擾，應懂得拒絕。

【事業運★★☆☆☆】

情緒顯得有些消沉，面對困難和挑戰容易氣餒。

【財富運★★★☆☆】

適合動腦想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜有太大的動作！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-2:00pm 葡萄紫

開運方位：正西方向

雙子座

短評：難得的知遇之恩。

【整體運★★★★★】

有機會遇到事業中的伯樂，且對方多為異性，年紀相仿者還會成就一段不錯的姻緣，只要多用點心，便會在很短的時間內嘗到甜蜜的滋味；對身邊的訊息頗有獨到的見解，因而易從中覓得商機。

【愛情運★★★★☆】

單身者想談戀愛的慾望強烈，不妨請親友從中撮合。有伴侶者易感受到對方的體貼與關心。

【事業運★★★★★】

事業運強旺，工作領域利於單打獨鬥型者，若是團體合作型之人，要注意職場的協調性。

【財富運★★★☆☆】

財運好壞參半，得財時宜見好就收，尤其是股票族，不宜貪心！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-7:00am 乳酪白

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：相信口頭宣傳會讓你吃虧。

【整體運★☆☆☆☆】

對自己不完全理解的理財產品，不要光聽銷售人員的口頭宣傳，須仔細閱讀產品說明書及理財合約的條文，以及諮詢相關的專業人員。事業上在做決定前要三思，過於隨興只怕對工作不利；學習上應注意舉一反三，思維呈放射狀，這樣才記得住所學的東西。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛中人要注意對方的情緒問題，他耍脾氣、鬧性子時別他跟一般見識喔！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，乖乖的聽命行事較好，收起個人的主觀意識以及強烈的好惡之心，多用客觀的角度看待份內事。

【財富運★★☆☆☆】

算你遇上剋星了，討價還價的行為會讓你不勝其煩。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-7:00am 朝霞紅

開運方位：東南方向

獅子座

短評：勇於承認錯誤好過逃避責任。

【整體運★★☆☆☆】

不要妄想用欺騙的方式瞞過對方，即便能自圓其說，可在今天卻不見得有效。期望值越高反而失望越大，資金周轉時會有諸多不順。學生不必為考試擔心，即便遇到突發狀況也能化險為夷。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者別急於戀愛，在與異性交談時，話別說得太多，容易說錯話唷！

【事業運★★★☆☆】

作為員工，只要按照上司的想法做事，就能順利完成任務。

【財富運★★☆☆☆】

賺錢很拚命，花錢也很拚命的一天。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-3:00pm 咖啡棕

開運方位：正東方向

處女座

短評：展露微笑待人處事，會為你帶來好運。

【整體運★★★★☆】

今天你的心情可謂是春光明媚，燦爛的笑容對異性很有殺傷力，但也要時刻提防爛桃花哦！財運很旺，微笑待人，獲得意外之財的機率很大。工作上不斷接到新的任務，但不乏他人的幫助。

【愛情運★★★☆☆】

今日適合精神交流，多一點關心、噓寒問暖，讓情人感動一下吧！

【事業運★★★★☆】

事業上能攻能守，靈活運作。只要懂得尊敬職場前輩，會獲得更多職場資源。

【財富運★★★★☆】

財運一路暢通，各方面的力量凝聚起來，一切在平穩增長中。也要適當地控制發展速度，避免進展過快所帶來的負面影響。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00pm 朝霞紅

開運方位：正東方向

天秤座

短評：從實際出發。

【整體運★★★☆☆】

對金錢的收益比較看重，好高騖遠使理財的精準度有所降低，靜心多觀察反而是權宜之策；善於利用自身優勢，順利完成上司交待的任務；約朋友吃吃火鍋、烤肉類的東西能讓心情放鬆。

【愛情運★★★☆☆】

在聚會中有機會認識新朋友，也有互相看對眼的異性朋友，可望發展一段感情。

【事業運★★★★☆】

人緣佳，憑借隨機應變的能力在交際場合如魚得水，有難題只要開口就能得到貴人幫助。

【財富運★☆☆☆☆】

有經手錢財的機會，但多是過路財神，對於投機財別抱太大希望，純當娛樂就好。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-9:00am 萊姆黃

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：愛情並非一昧的妥協和退讓。

【整體運★★★☆☆】

另一半有些得理不饒人，退讓也應講究策略，要讓對方明白你的用心良苦。不經意間獲得不錯的機遇，要學會勇於表現自己，讓更多的人看到你的實力。財運不佳，乖乖待在家裡會比毫無目的的出行更有收獲。

【愛情運★★☆☆☆】

外力的干擾讓你的感情出現小波折，不是聚少離多就是心情鬱悶，要開心點，明天會更好。

【事業運★★★★☆】

想要成功的慾望強烈，行動力十足，但急於求成也易忽略細節，造成失誤不斷。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，金錢困擾多，容易發生金錢損失。不妨趁今日早早把手邊的帳單繳掉。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-4:00pm 玉米黃

開運方位：西南方向

射手座

短評：愛情運迅速升高！

【整體運★★★★☆】

今天可是相親的好機會，不必與家人同行，單獨前往勝算反而更大；易產生將投資當兒戲的想法，致使獲利大打折扣；工作特別積極，但缺少魄力，多接觸人群，才有助於提升你這方面的能力。

【愛情運★★★★★】

今日你與戀人能彼此信任對方，視對方為今生今世的知音。如果有人想要破壞你們的感情，你們能毫不猶豫地站在一起。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，只要把分內之事做好就行囉！職場上難免有些流言蜚語，聽聽就好，不要影響到自己的情緒唷！

【財富運★★☆☆☆】

謹防小人！錢財最好少外露，小心遭人算計，錢財受損。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00pm 白鋼銀

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：運勢平順，多留意感情問題。

【整體運★★★☆☆】

工作能輕鬆應對，而且有機會表現組織、領導才能，同事也多能順從你的安排。感情方面，已婚者頗看不慣另一半的表現，言語易起衝突，溝通時應注意自己的態度。今天可以花些錢請客，增進朋友間的情誼。

【愛情運★★☆☆☆】

感情上有點鬱悶，容易為對方煩惱、傷神，別小題大作，更別吃醋吃過頭啊！

【事業運★★★★☆】

心情十分愉悅，適合比較忙碌的工作，能在繁忙中獲得充實感，閒下來反而會讓自己心神不寧。

【財富運★★★☆☆】

不夠精打細算，有點迷糊，容易被人煽動唷！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 香吉士黃

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：放棄便也是開始。

【整體運★★☆☆☆】

看似已經出局的愛情又會出現轉機，再多給他一點時間，你們的愛情便又會有開始的機會哦！人際關係趨於緊張，略欠圓融，還是拿出點誠意好；今天無法單憑自己的實力獲得更多，需改善工作態度及工作方法才好。

【愛情運★★☆☆☆】

另一半顯得有些嘮叨，你可別表現出不耐煩的神情，他是為你好才會嘮叨說你喔！

【事業運★★☆☆☆】

在上司面前過於表現，小心讓別人誤以為你愛出風頭。

【財富運★★★☆☆】

稍有不慎易因官災而破財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00am 玉髓紅

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：心情愉快，內心充滿希望。

【整體運★★★★☆】

很多工作必須在今天完成，幸好你的心態平和，能冷靜處理，反倒讓你有不小的收穫。可以忙裡偷閒與同事互動，在工作方面會得到一些啟發。與另一半的互動較少，應抽點時間為對方製造一些驚喜。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，然而，在職場上容易得到異性的助力喔！

【事業運★★★★☆】

運勢佳，生意人主動向外擴展，可望找到不錯的合作夥伴，並有機會得到贊助。

【財富運★★★☆☆】

投資切忌急於求回報，容易遭遇金錢陷阱，理性評估方能降低風險。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-5:00pm 石榴紅

開運方位：東南方向

【延伸閱讀】

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】