每日星座運勢／牡羊做事要保持理智 投資切忌跟風

2023-03-27

牡羊座

短評：做事要保持理智。

【整體運★★★☆☆】

今天情緒比較穩定，情感出現問題的夫妻或情侶可以靜下心來與對方深談，透過溝通你們能找到問題的源頭再設法解決；進行面談的頭腦要保持清醒，理智是你的取勝關鍵；投資理財上切忌跟風，市場的大趨勢會讓你放鬆警惕，帶來的危險、隱患較多。

【愛情運★★★★☆】

單身者如果不想出門，用電話或E-mail傳情也很不錯，會與異性聊得很開心喔！

【事業運★★★☆☆】

事務繁多，要加班超時完成任務的機率很高，將要考驗到你的體力和毅力。

【財富運★★☆☆☆】

外出時身上別帶太多現金，小心破財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00pm 燻鮭紅

開運方位：正西方向

金牛座

短評：切忌投機取巧。

【整體運★★☆☆☆】

工作中今天會產生投機取巧的想法，最好還是摒棄的好，以免適得其反給同事留下不好的印象；戀愛者今天會遇上一些不小的危險，但是伴侶敏銳的觀察力讓你免於遇險，你會更加依戀對方；財運不佳，投資風險較大，宜觀望為妙。

【愛情運★★★☆☆】

單身者在穿著打扮上應講究一些，出門在外才容易吸引異性的目光，提升戀愛運！

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運較低落，恐有事與願違的窘境，宜秉持穩健的腳步來運作，別想摸魚，否則可會摸到大白鯊喔！

【財富運★★★☆☆】

莫管閒事、莫替人作保。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00pm 水晶紫

開運方位：西南方向

雙子座

短評：謙虛地向你的對手學習。

【整體運★★★★☆】

今天的工作容易獲得來自老闆的助力，對本業工作富有興致的你易贏得晉升的機會；謙虛地向對手學習，會讓你在事業中戰無不勝；已婚者的戀情容易陷入冷卻狀態，多多溝通會讓雙方重溫婚前的幸福。

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富日，無論是你主動還是他主動都行，畢竟創造新鮮感是很重要的。

【事業運★★★★☆】

工作上會出現新局面，正是積極進取、發揮專長的時機，遇到問題多與上司溝通。

【財富運★★★☆☆】

今日財運好壞參半，有進有出。特別要注意因外力的煽動干擾、情緒不穩定所造成的破財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00am 杜鵑粉

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：快樂著他的快樂，幸福著他的幸福。

【整體運★★★☆☆】

今天的情緒會受到戀人的影響，因為他的快樂而開心，因為他的悲傷而難過；投資上會出現新的契機，要善於把握；工作中要學會寬容別人的過錯，這樣自己的情緒也沒那麼激動，同事也不會因此產生反感的心理。

【愛情運★★★★☆】

有暗戀對象的人戀情可望明朗化；已婚者彼此關懷，並能感受到愛的力量。

【事業運★★☆☆☆】

看起來有點反應遲鈍，做起事來慢半拍，動作若不迅速點會直接影響你的績效。

【財富運★★★★☆】

暗財比較旺，暗財運上大多來自長輩或長者。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00pm 朝霞紅

開運方位：東北方向

獅子座

短評：控制現金流量。

【整體運★★★★☆】

追求愛情者能遇到氣質不凡的異性，主動出擊，獲得對方青睞的機會很大；應酬多，花費大，需合理規劃錢財；工作者思維敏銳，不但自己的工作安排得宜，還能幫助同伴解決困擾。

【愛情運★★★★☆】

戀情急速加溫，也引來了許多羨慕者。已婚者多讚美另一半，可讓你得獲更多的關愛。

【事業運★★★★☆】

事情看似不多，但比較繁瑣，需要你耐心的處理！

【財富運★★★☆☆】

適合理財，請把多餘的錢拿去定存！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00am 古銅青

開運方位：正西方向

處女座

短評：找個屬於自己的第三空間。

【整體運★★☆☆☆】

被愛的充實感環繞，彼此的關心呵護讓愛情如沐春風，繼而使甜蜜的你產生走入婚姻的念頭；工作中的倦怠情緒困擾了你，找找工作中的樂趣吧；找一間個絢麗別緻的Pub，享受屬於你的第三空間吧。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，已婚者注意處理好與異性間的關係，多關心另一半才好唷！

【事業運★★☆☆☆】

上司的一句話、同事的一個小動作，都會讓你感到緊張。別太在意他人，做好自己就好。

【財富運★★☆☆☆】

外在陷阱、假象多多，賺錢需謹慎。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00pm 香檳金

開運方位：西南方向

天秤座

短評：革命尚未成功，同志仍須努力。

【整體運★☆☆☆☆】

已婚者因工作中的不如意而遷怒於另一半，這樣雖得到一時痛快卻也換來對方的疏遠；未做好準備就不要急著出手，今天可沒有發財的好運喔！嚴謹的工作態度會讓你嘗到備受他人關注的感覺。

【愛情運★☆☆☆☆】

只許州官放火，不許百姓點燈，太霸道會使雙方陷入不愉快的窘境。

【事業運★★★☆☆】

若能保持愉悅的心情，一切事務都會變得順利。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不穩定，腦袋瓜有打結的傾向，不適合做出重大的理財決定，易因小失大。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00pm 芥末黃

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：低調生活收獲更多快樂。

【整體運★★☆☆☆】

今天是個購物的好時機，既可以買到自己喜歡的東西，又可以少花錢；今天工作上的表現太突出容易遭人嫉妒，低調一點反而會有不錯的發展；戀愛中的人今晚有機會和戀人一起去看球賽，感受球賽帶來的激情。

【愛情運★★★☆☆】

與心儀的對象有進一步交談的機會，可趁此機會多多瞭解對方的想法喔！

【事業運★★★☆☆】

周圍朋友的職場異動會對你產生影響，讓你開始思考自己的事業方向，無心去做眼前的工作，工作效率下滑。

【財富運★★★☆☆】

口才佳者，可動口生財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00am 臘梅白

開運方位：正東方向

射手座

短評：運勢旺盛，做什麼事都感覺稱心如意。

【整體運★★★★★】

異性緣佳，與初相識的異性也能侃侃而談，單身者有機會交到不錯的異性朋友，令旁人羨慕不已。面對工作充滿信心，雖然上司會對你不斷施壓，但你不以為然，吃苦也像是在吃補。有利短線投資，會有不錯的進帳。

【愛情運★★★★☆】

桃花運不錯，有同齡朋友介紹的聚會和安排的約會，可多多參與。

【事業運★★★★☆】

職場人際關係順暢，無論是與主管、同事還是屬下，多能相處融洽，工作進展非常順利。

【財富運★★★★★】

財運還不錯唷！有暗中收到禮物或金錢的機會。商務接洽者，適合在競爭中得財。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-3:00pm 祖母綠

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：精神恍惚，無法集中精力工作的一天。

【整體運★★★☆☆】

出現小錯誤在所難免，因此要時刻提醒自己不能疏忽大意。在辦公桌上放一盆植物，多看看它會有安神醒腦的作用。空閒時間可以與同事去戶外打打球，有助恢復精力。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會與心靈相通的異性交往，多製造神秘感和意外驚喜，很容易吸引對方喔！

【事業運★★☆☆☆】

工作中夾雜著錯愕、機會與煩惱，對事情的掌握度不夠精準，事故重複出現的指數較高，常在同一地方摔倒兩次或兩次以上。

【財富運★★★☆☆】

有時間不妨多充電，閱讀一些理財方面的書籍。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00pm 翡翠綠

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：動力十足，喜歡挑戰。

【整體運★★★★☆】

無暇顧及愛情，把更多的心思投入到工作中。越是困難的工作越能激起你的鬥志，挑戰讓你獲得快樂與滿足，令身邊的人佩服不已。不過，財運不太妙，多留意金錢往來，最好別借出錢財，小心遭人算計。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛平平的一天。雖然有許多接觸異性的機會，可是把工作做好比較重要喔！

【事業運★★★★☆】

工作中有強勁的對手出現，但越有壓力越能激發你的激情與鬥志。

【財富運★★★☆☆】

慾望多多的一天，對於物質的企圖心頗強，相對的賭性也會增強，花錢也特別的大手筆咧！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00pm 芒果黃

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：心情平靜，生活的節奏穩定而安寧。

【整體運★★★☆☆】

今天與另一半雖然會有小摩擦，但兩人都能互相體諒，妥善處理，感情溫度不降反升。財運方面表現平常，對收穫稍嫌不滿，想要有所突破。若有拜訪客戶的舉動，可邀約一個異性同事共同前往，效果更佳。

【愛情運★★★☆☆】

經常與另一半單獨約會，讓你感覺有點悶了嗎？不妨安排Party吧，既可激起你的熱情，又能讓夫妻感情升溫！

【事業運★★★★☆】

事業上易有變動，應勇於嘗試，積累經驗，越動越好，能讓你體會到不一樣的驚喜。

【財富運★★☆☆☆】

賺錢辛苦的日子，天外也不會飛來一筆橫財；願意身兼數職者，可有額外進帳，貼補家用。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00pm 葡萄紫

開運方位：正西方向

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