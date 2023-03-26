每日星座運勢／天蠍臥室擺一盆鮮花 可加強桃花運

2023-03-26

牡羊座

短評：很容易便得到滿足。

【整體運★★★☆☆】

情緒雖有點低落，但很容易體會到快樂滋味，對方的一個簡訊便能使你精神振奮；切忌盲目聽取他人建議，其中的某些意見還會擾亂你的視聽；今天財運一般，投資理財需等待時機，不可操之過急，開源節流會有不錯的成效。

【愛情運★★★☆☆】

單身的人備感寂寞，迫切想找個人來陪伴。上網聊聊天吧，別因心急而選到爛桃花。

【事業運★★★☆☆】

諸事順心，即使遇到麻煩事也有朋友相助，讓你心情愉快，想想如何表示你的謝意吧！

【財富運★★★☆☆】

少出門、少社交，減少開支是重點。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正西方向

金牛座

短評：愛情出現小巔峰。

【整體運★★★☆☆】

玩的機會比較多，單身者有機會在娛樂場所或者聚會中結識不錯的異性，要好好把握機會哦；學習易受外界的干擾難以專心，不如休息片刻再繼續，反而有突破；今天不宜做風險過大的投資，可以買些穩定性強的理財產品，增值機率頗高。

【愛情運★★★★☆】

愛情運頗佳，有心上人了嗎？別遠遠地看著，主動追求才會感受到愛情的甜蜜唷！

【事業運★★★☆☆】

心情不錯，有時間的話，不妨幫助身邊的人做些力所能及的事，會讓你感到充實而快樂。

【財富運★★★☆☆】

適合做長遠的規劃，放長線，釣大魚。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00am 玉米黃

開運方位：正西方向

雙子座

短評：將事情簡單化，心情會快樂許多。

【整體運★★★★☆】

對情人你不太放心，要試著信任對方，兩情相悅不是要背負精神枷鎖，而更多的是要享受被疼愛的感覺。有機會在家會友，給來家中拜訪的親友準備一份特別的見面禮，能促進雙方感情的交流。

【愛情運★★★☆☆】

如何正確表達情感是重要的課題，過於隨性容易給人不可靠的感覺喔！

【事業運★★★★☆】

優點容易被關注，易成為身邊人學習的對象，並且常獲得他人的讚揚，很有滿足感。

【財富運★★★★☆】

宜運用良好的社交手腕來開創財源，特別有利於公眾人物、知名人士。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-2:00pm 芥末黃

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：不要坐以待斃。

【整體運★★★☆☆】

賦閒在家者今天特別容易招惹另一半的嫌棄，他的嘮嘮叨叨讓你很煩；待業或失業的朋友今天可出去多走走，瞭解一些招聘訊息，找到合適自己工作的機率很大；今天領悟能力發揮奇效，學生可去參加競賽班培訓。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運低落，孤獨的感覺布滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得距離好遙遠。

【事業運★★★★☆】

應酬頻繁，拜訪親友、吃喝玩樂，沉浸在歡喜氣氛中。

【財富運★★★☆☆】

有想法但不願行動，喜歡傳授他人致富訊息，讓別人來驗證你的發財密笈。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-3:00pm 墨玉綠

開運方位：西南方向

獅子座

短評：將心靈的視窗調至快樂頻道。

【整體運★★★☆☆】

兼職者雖然有充實的感覺，但也因此失去一些可貴的東西，朋友給出的意見頗為中肯，不妨採納一二；遇見心儀已久的他，有種命中注定的感覺，欣喜之餘，還得有必要的辨別力哦；財運平順，來路不明的錢最好不要使用哦。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人，彼此相處還算融洽。只要不過多計較，彼此的愛意會更加濃烈。

【事業運★★★☆☆】

頭腦靈活、心情舒暢，保持良好的精神狀態投入要處理的事務中，會有意想不到的收穫喔！

【財富運★★★☆☆】

對於獨立經商者，可以與人配合來迎接穩定發展的局面。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00pm 墨玉綠

開運方位：東北方向

處女座

短評：人緣頗旺的一天。

【整體運★★★★☆】

和好久未見的朋友街頭相遇讓你開心不已，相互談論近況之時不要忘記留下通訊方式；在商場購買一大堆東西後，有機會參加抽獎活動贏取禮品；同事的邀請不要拒絕，這是建立革命情誼的好機會。

【愛情運★★★★☆】

愛情運不錯，向愛慕的對象放出強力的電波吧，會有一場轟轟烈烈的戀愛上演哦。

【事業運★★★★☆】

靈感不斷、創意十足，很適合創作，對文案策劃人員特別有利，容易有不錯的策劃方案。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，如若不勤勉自律、太過隨性，容易加快錢財的流失。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00am 玉髓紅

開運方位：東南方向

天秤座

短評：很有愛心與同情心，適合扮演傾聽者的角色。

【整體運★★★★☆】

感受力很強的一天，特別能體會他人的內心感受，朋友也都願意找你聊心事，讓他人獲得安慰的同時，你也得到了助人的快樂。財運不錯，親友請客、收到禮物、中獎的機率高。

【愛情運★★★☆☆】

感情順其自然就好，保持樂觀的心態，多與人接觸交流，桃花將會不請自來！

【事業運★★★☆☆】

良好的人際關係是你的優勢，會因同事的幫忙而使得進展順利。

【財富運★★★★☆】

財神降臨，受到貴人提攜，出現收入增加的絕佳契機。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00am 夕陽橙

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：藉助外力推動，才更能把握好愛情。

【整體運★★★★☆】

單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。

【愛情運★★★☆☆】

桃花太多令你不知所措。不妨試著冷靜下來，讓自己獨處，重新審視眼前的人。

【事業運★★★★★】

頭腦特別的靈活，創意十足，走在路上都能突發奇想到一些有新意的策劃方案，對今後拓展事業很有助益！

【財富運★★★★☆】

出門在外容易遇到財神爺與福神的關照，不是收到禮物就是白吃白喝一頓 。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-4:00pm 蕃茄紅

開運方位：西南方向

射手座

短評：有利散播愛心，越分享越快樂。

【整體運★★★★☆】

善解人意的一面突顯，頗能感同身受，對身邊有困難的人願意伸出援手，希望用自己的微薄之力給予對方安慰與支持。財運頗佳，有利運用人際關係活絡財運。

【愛情運★★★☆☆】

總是和另一半單獨約會讓你感覺有點悶，那就安排一兩次Party，大夥兒一塊熱鬧熱鬧吧！

【事業運★★★★☆】

有良好的語言表達能力，和人交流時，能夠順暢的表達出自己的想法。

【財富運★★★★☆】

適合學習理財投資方面的知識，多向有經驗的人士請教，對拓展投資很有助益。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00am 琉璃銀

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：好運氣降臨，不過需要轉變你的思考方式。

【整體運★★★☆☆】

單身者可要打起十二分精神，丘比特之箭就在身後，轉身就能看見！女生會特別注意保養，在這方面花費可不小，其實，買得多不見得效果好，挑一款適合自己的，既簡單又省錢。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人多向戀人傾訴心事，可讓感情進展神速；單身者異性助力強，戀愛機會多！

【事業運★★★☆☆】

要處理的事情很多，應耐住性子。與人溝通交流時，要特別注意控制好自己的情緒。

【財富運★★★☆☆】

手頭較為寬鬆，餘錢可以存到銀行。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00pm 朝霞紅

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：平順安好，卸下偽裝就能自由自在。

【整體運★★★☆☆】

與朋友來往甚密，輕鬆的閒聊讓人心情愉悅，也因此結識不少異性朋友。工作進展順利，雖然中途會遇到一些難題，但在貴人的協助下圓滿解決。易把錢財花在朋友身上，但能獲得友誼與快樂。

【愛情運★★★☆☆】

愛情的氣氛頗為浪漫，與戀人約會時先把工作放一邊，以免影響了愉快的心情。

【事業運★★★★☆】

好運常光顧，有不少意外的驚喜，先前付出的努力也容易看到成效！

【財富運★★☆☆☆】

消費上總得不到有效的控制，往往在最後一刻猶豫，打消節約的念頭。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-4:00pm 萊姆黃

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：與老友偶遇的機率高，是敘舊的好日子。

【整體運★★★☆☆】

沒事別一個人悶在家裡，出門走動走動可提升運氣。容易在商場中與久未謀面的老朋友相遇，有機會因朋友介紹而結識新的異性朋友。不過，如果朋友有不錯的發財計劃想與你合作，可別隨口答應，考慮周全才有勝算。

【愛情運★★★☆☆】

你有許多戀愛的機會，但容易出現防衛心理和不信任的態度，無法很快全心投入。

【事業運★★★☆☆】

適當給別人機會，也是給自己機會，把事情分攤點給他人，這樣會更輕鬆哦。

【財富運★★★☆☆】

投資上避免盲目主義傾向。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00am 臘梅白

開運方位：東北方向

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