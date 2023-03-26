每日星座運勢／天蠍臥室擺一盆鮮花 可加強桃花運
2023-03-26
牡羊座
短評：很容易便得到滿足。
【整體運★★★☆☆】
情緒雖有點低落，但很容易體會到快樂滋味，對方的一個簡訊便能使你精神振奮；切忌盲目聽取他人建議，其中的某些意見還會擾亂你的視聽；今天財運一般，投資理財需等待時機，不可操之過急，開源節流會有不錯的成效。
【愛情運★★★☆☆】
單身的人備感寂寞，迫切想找個人來陪伴。上網聊聊天吧，別因心急而選到爛桃花。
【事業運★★★☆☆】
諸事順心，即使遇到麻煩事也有朋友相助，讓你心情愉快，想想如何表示你的謝意吧！
【財富運★★★☆☆】
少出門、少社交，減少開支是重點。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：6
吉時吉色：7:00-8:00pm 蜜瓜黃
開運方位：正西方向
金牛座
短評：愛情出現小巔峰。
【整體運★★★☆☆】
玩的機會比較多，單身者有機會在娛樂場所或者聚會中結識不錯的異性，要好好把握機會哦；學習易受外界的干擾難以專心，不如休息片刻再繼續，反而有突破；今天不宜做風險過大的投資，可以買些穩定性強的理財產品，增值機率頗高。
【愛情運★★★★☆】
愛情運頗佳，有心上人了嗎？別遠遠地看著，主動追求才會感受到愛情的甜蜜唷！
【事業運★★★☆☆】
心情不錯，有時間的話，不妨幫助身邊的人做些力所能及的事，會讓你感到充實而快樂。
【財富運★★★☆☆】
適合做長遠的規劃，放長線，釣大魚。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：4
吉時吉色：4:00-6:00am 玉米黃
開運方位：正西方向
雙子座
短評：將事情簡單化，心情會快樂許多。
【整體運★★★★☆】
對情人你不太放心，要試著信任對方，兩情相悅不是要背負精神枷鎖，而更多的是要享受被疼愛的感覺。有機會在家會友，給來家中拜訪的親友準備一份特別的見面禮，能促進雙方感情的交流。
【愛情運★★★☆☆】
如何正確表達情感是重要的課題，過於隨性容易給人不可靠的感覺喔！
【事業運★★★★☆】
優點容易被關注，易成為身邊人學習的對象，並且常獲得他人的讚揚，很有滿足感。
【財富運★★★★☆】
宜運用良好的社交手腕來開創財源，特別有利於公眾人物、知名人士。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：9
吉時吉色：1:00-2:00pm 芥末黃
開運方位：正東方向
巨蟹座
短評：不要坐以待斃。
【整體運★★★☆☆】
賦閒在家者今天特別容易招惹另一半的嫌棄，他的嘮嘮叨叨讓你很煩；待業或失業的朋友今天可出去多走走，瞭解一些招聘訊息，找到合適自己工作的機率很大；今天領悟能力發揮奇效，學生可去參加競賽班培訓。
【愛情運★☆☆☆☆】
愛情運低落，孤獨的感覺布滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得距離好遙遠。
【事業運★★★★☆】
應酬頻繁，拜訪親友、吃喝玩樂，沉浸在歡喜氣氛中。
【財富運★★★☆☆】
有想法但不願行動，喜歡傳授他人致富訊息，讓別人來驗證你的發財密笈。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：2:00-3:00pm 墨玉綠
開運方位：西南方向
獅子座
短評：將心靈的視窗調至快樂頻道。
【整體運★★★☆☆】
兼職者雖然有充實的感覺，但也因此失去一些可貴的東西，朋友給出的意見頗為中肯，不妨採納一二；遇見心儀已久的他，有種命中注定的感覺，欣喜之餘，還得有必要的辨別力哦；財運平順，來路不明的錢最好不要使用哦。
【愛情運★★★★☆】
有伴侶的人，彼此相處還算融洽。只要不過多計較，彼此的愛意會更加濃烈。
【事業運★★★☆☆】
頭腦靈活、心情舒暢，保持良好的精神狀態投入要處理的事務中，會有意想不到的收穫喔！
【財富運★★★☆☆】
對於獨立經商者，可以與人配合來迎接穩定發展的局面。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：1
吉時吉色：4:00-6:00pm 墨玉綠
開運方位：東北方向
處女座
短評：人緣頗旺的一天。
【整體運★★★★☆】
和好久未見的朋友街頭相遇讓你開心不已，相互談論近況之時不要忘記留下通訊方式；在商場購買一大堆東西後，有機會參加抽獎活動贏取禮品；同事的邀請不要拒絕，這是建立革命情誼的好機會。
【愛情運★★★★☆】
愛情運不錯，向愛慕的對象放出強力的電波吧，會有一場轟轟烈烈的戀愛上演哦。
【事業運★★★★☆】
靈感不斷、創意十足，很適合創作，對文案策劃人員特別有利，容易有不錯的策劃方案。
【財富運★★★☆☆】
財運普通，如若不勤勉自律、太過隨性，容易加快錢財的流失。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：8
吉時吉色：8:00-10:00am 玉髓紅
開運方位：東南方向
天秤座
短評：很有愛心與同情心，適合扮演傾聽者的角色。
【整體運★★★★☆】
感受力很強的一天，特別能體會他人的內心感受，朋友也都願意找你聊心事，讓他人獲得安慰的同時，你也得到了助人的快樂。財運不錯，親友請客、收到禮物、中獎的機率高。
【愛情運★★★☆☆】
感情順其自然就好，保持樂觀的心態，多與人接觸交流，桃花將會不請自來！
【事業運★★★☆☆】
良好的人際關係是你的優勢，會因同事的幫忙而使得進展順利。
【財富運★★★★☆】
財神降臨，受到貴人提攜，出現收入增加的絕佳契機。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：7:00-8:00am 夕陽橙
開運方位：西南方向
天蠍座
短評：藉助外力推動，才更能把握好愛情。
【整體運★★★★☆】
單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。
【愛情運★★★☆☆】
桃花太多令你不知所措。不妨試著冷靜下來，讓自己獨處，重新審視眼前的人。
【事業運★★★★★】
頭腦特別的靈活，創意十足，走在路上都能突發奇想到一些有新意的策劃方案，對今後拓展事業很有助益！
【財富運★★★★☆】
出門在外容易遇到財神爺與福神的關照，不是收到禮物就是白吃白喝一頓 。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：3:00-4:00pm 蕃茄紅
開運方位：西南方向
射手座
短評：有利散播愛心，越分享越快樂。
【整體運★★★★☆】
善解人意的一面突顯，頗能感同身受，對身邊有困難的人願意伸出援手，希望用自己的微薄之力給予對方安慰與支持。財運頗佳，有利運用人際關係活絡財運。
【愛情運★★★☆☆】
總是和另一半單獨約會讓你感覺有點悶，那就安排一兩次Party，大夥兒一塊熱鬧熱鬧吧！
【事業運★★★★☆】
有良好的語言表達能力，和人交流時，能夠順暢的表達出自己的想法。
【財富運★★★★☆】
適合學習理財投資方面的知識，多向有經驗的人士請教，對拓展投資很有助益。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：9
吉時吉色：5:00-7:00am 琉璃銀
開運方位：正東方向
摩羯座
短評：好運氣降臨，不過需要轉變你的思考方式。
【整體運★★★☆☆】
單身者可要打起十二分精神，丘比特之箭就在身後，轉身就能看見！女生會特別注意保養，在這方面花費可不小，其實，買得多不見得效果好，挑一款適合自己的，既簡單又省錢。
【愛情運★★★★☆】
戀愛中的人多向戀人傾訴心事，可讓感情進展神速；單身者異性助力強，戀愛機會多！
【事業運★★★☆☆】
要處理的事情很多，應耐住性子。與人溝通交流時，要特別注意控制好自己的情緒。
【財富運★★★☆☆】
手頭較為寬鬆，餘錢可以存到銀行。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：6
吉時吉色：6:00-8:00pm 朝霞紅
開運方位：西北方向
水瓶座
短評：平順安好，卸下偽裝就能自由自在。
【整體運★★★☆☆】
與朋友來往甚密，輕鬆的閒聊讓人心情愉悅，也因此結識不少異性朋友。工作進展順利，雖然中途會遇到一些難題，但在貴人的協助下圓滿解決。易把錢財花在朋友身上，但能獲得友誼與快樂。
【愛情運★★★☆☆】
愛情的氣氛頗為浪漫，與戀人約會時先把工作放一邊，以免影響了愉快的心情。
【事業運★★★★☆】
好運常光顧，有不少意外的驚喜，先前付出的努力也容易看到成效！
【財富運★★☆☆☆】
消費上總得不到有效的控制，往往在最後一刻猶豫，打消節約的念頭。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：2:00-4:00pm 萊姆黃
開運方位：東南方向
雙魚座
短評：與老友偶遇的機率高，是敘舊的好日子。
【整體運★★★☆☆】
沒事別一個人悶在家裡，出門走動走動可提升運氣。容易在商場中與久未謀面的老朋友相遇，有機會因朋友介紹而結識新的異性朋友。不過，如果朋友有不錯的發財計劃想與你合作，可別隨口答應，考慮周全才有勝算。
【愛情運★★★☆☆】
你有許多戀愛的機會，但容易出現防衛心理和不信任的態度，無法很快全心投入。
【事業運★★★☆☆】
適當給別人機會，也是給自己機會，把事情分攤點給他人，這樣會更輕鬆哦。
【財富運★★★☆☆】
投資上避免盲目主義傾向。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：10:00-11:00am 臘梅白
開運方位：東北方向
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