每日星座運勢／射手偏財運雖不錯但 不可過分投機

2023-03-25

牡羊座

短評：新事物帶來新氣象。

【整體運★★★★☆】

和你的伴侶找個從來沒去過的地方約會，你就等著慢慢享受戀愛新體驗吧；試著與別人交換心得、轉變思考模式，有達到雙贏的效果；約同事一起去新開的餐廳喝杯下午茶，靈感會油然而生哦！

【愛情運★★★★☆】

已婚者可以偶爾與另一半到餐廳享受美食，彼此都會很滿足；單身者有機會趕很多場約會。

【事業運★★★★☆】

心情愉快，你的好心情也易影響他人，在輕鬆歡快的氣氛中，做事效率大大提高。

【財富運★★★☆☆】

與人合作，要小心謹慎，別太容易輕信別人，小心因朋友的連累而受挫。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00pm 鉑金灰

開運方位：正東方向

金牛座

短評：誠懇是好的生活態度。

【整體運★★★☆☆】

選擇電話與對方聯繫，你們的溝通會更加順暢；學生族在與家人互動的過程中會有人提及你弱勢的功課，讓你陷入尷尬處境；財運平順，娛樂懂得節制，並無大的支出。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻感情不太穩定，容易發生爭吵事件，別表現出強勢，彼此多包容。

【事業運★★★☆☆】

對周圍人的要求嚴苛，稍有不滿就容易發脾氣，批評他人，對你的人際關係很不利唷！

【財富運★★★☆☆】

有借有還，再借不一定有還，錢借出之前想清楚後果。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00am 琥珀橙

開運方位：東南方向

雙子座

短評：想得過多只會讓思緒更混亂。

【整體運★★★★☆】

易因朋友不太明顯或是無意的告白而感到困擾，一個人胡思亂想還不如當面問清楚對方的含意；學生族的思緒比較混亂，答題時有些掌握不住問題的重點；財運比較旺，如能膽子放大點，把握住時機，今天收益會比較不錯。

【愛情運★★★☆☆】

單身者應放鬆心情，讓身邊的人都能感受到你的美好心情，那樣才能讓你的戀愛運提升喔。

【事業運★★★★☆】

聽到別人在耳邊閒言閒語，但你能一笑而過，不去計較，好的心態讓你度過愉快的一天！

【財富運★★★★☆】

小心謹慎，可順利度過難關。在困難中會得到貴人或朋友的支持。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-11:00pm 瑪瑙黑

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：情緒比較平穩，心境平和，能理性思考。

【整體運★★★☆☆】

今天適合栽種，去戶外栽種蔬菜、瓜果都很順利，容易成活，陶冶心情之餘，讓心靈變得寧靜。財神難降臨到你身上，不適合買樂透。樂透族宜多多整理分析往日資料，調整投注策略。

【愛情運★★★☆☆】

內心感到有點寂寞孤獨，會讓你想找一個伴，但要注意別因此去玩愛情遊戲喔！

【事業運★★★☆☆】

時間充足的一天。好的人際關係能讓你事半功倍，廣交益友是你今天的重點。

【財富運★★☆☆☆】

在一些投資上出現錯誤的判斷，及時發現後，採取措施可挽回一些損失。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-3:00pm 臘梅白

開運方位：東北方向

獅子座

短評：相互信任是維護感情的基礎。

【整體運★★★☆☆】

你顯得有些多疑，心機太深，另一半對你都有種畏懼感，你們倆的關係會有些不夠穩定；今天如與他人合夥入股，須注意參與者的信用問題，剛開始不要被高利所惑，風險性要妥為評估；要注意口中留德，惡語成章極易惹怒別人，易遭報復。

【愛情運★☆☆☆☆】

情緒不穩定的日子，容易產生無力感，沒什麼力氣去經營感情，應及時調節。

【事業運★★★☆☆】

運勢雖然沒有前段時間那麼高昂，但其實還是很平順的，不要讓自己太懶散喔！

【財富運★★★★☆】

財運很不錯，投資的錢會有較好的收益，不過可不要太貪，否則會得不償失。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-4:00pm 象牙白

開運方位：西南方向

處女座

短評：運勢旺盛，及時把握別錯過。

【整體運★★★★☆】

桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細、臉皮厚是成功的關鍵。收益有明顯的增長，來自多方面的盈利讓人羨慕不已。精神緊張時喝杯咖啡，可以舒緩神經。

【愛情運★★★★★】

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與情人邂逅喔！

【事業運★★★☆☆】

多與人交往，交流想法，彼此了解，彼此互動，這樣對你會很有利。

【財富運★★★★☆】

經濟壓力減小，賺錢管道多。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-2:00pm 鉑金灰

開運方位：西南方向

天秤座

短評：小心因感性多情帶來的困擾。

【整體運★★★☆☆】

此日感情順遂，尤其午後更是魅力無法抵擋，但需謹防陷入多角戀情；個人財政狀況有些吃緊，昔日盲目投資的後果開始顯現；陶藝館是很不錯的休閒場地，泥土的芬芳足以驅趕你的疲憊。

【愛情運★★★★☆】

愛情運佳，與朋友相處融洽，有機會透過好友認識到許多不同領域的新朋友喔！

【事業運★★★☆☆】

是解決矛盾與衝突的好時機，先前與人發生的誤會或爭吵都可以化解。

【財富運★★☆☆☆】

沉迷於金錢遊戲者，賭運不佳。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00am 寶石藍

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：良好的信用有助於事業的發展。

【整體運★★★★☆】

為情事所困，再加上許久沒有活動活動筋骨了，不妨到運動場上給身體加加油吧。今天用心去做好每一件事，讓自己處在忙碌之中，煩心的事就能暫時忘卻。閒暇之餘多出去走走，呼吸新鮮空氣比悶在家裡有意義得多。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者與另一半偶爾有磨擦，只是一些小事，不必太過計較，讓它隨風而去吧！

【事業運★★★★☆】

生活節奏加快，顯得有點忙碌，但信心十足，讓你從生活中找到樂趣，沒有厭倦感。

【財富運★★★★☆】

有機會兼差，賺取外快。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 鈦晶金

開運方位：西北方向

射手座

短評：辭舊迎新。

【整體運★★★★☆】

全家人宜聚在一起吃頓飯，更不能忘了為健康、生活、運勢祈福；今天的偏財運還是不錯的，閒得無聊時可和家人朋友打打麻將，旺旺手氣；同居的情侶窩在家裡看看電視，也能在平淡中體會到與以往不一樣的家的味道。

【愛情運★★★★☆】

適合約會，在彼此的溝通、交流中感情進展快速，戀愛中人不妨多安排相處的時間。

【事業運★★★☆☆】

思慮周全、處事謹慎，不易犯錯誤，但行動力不足，卻容易讓你失去一些好機會。

【財富運★★★★☆】

偏財運雖不錯，但不可過分投機。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 琥珀橙

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：責任心可以維繫愛情長久。

【整體運★★★☆☆】

已婚者今天容易遇上感情的困擾，但強烈的家庭責任感會讓你很快擺脫困擾；生意人今天容易拿到大訂單，一定要注意按時發貨，免得發生不愉快而錯過以後長期合作的機會；單身者可望收到異性的邀請出席大型的聯誼晚會。

【愛情運★★★☆☆】

在社交場合有機會結識對工作有助益的異性朋友，彼此可成為很好的合作夥伴。

【事業運★★★☆☆】

環境的改變以及各種人際問題，都會給你帶來一些困擾，要注意控制好情緒。

【財富運★★★★☆】

遇到財務問題時，可得貴人相助，擺脫困境。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-3:00pm 櫻桃紅

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：重視環境的清潔衛生，可提升好運。

【整體運★★★☆☆】

今天的愛情溫度剛剛好，約對方看場電影，可讓平淡生活散發出玫瑰的氣息；注意平復緊張或興奮的情緒，學習的狀態才能達到最佳；至於生意人，衛生環境的好壞對你的生意極有影響，檢查一下店面、貨物甚至你腳上的皮鞋是否乾淨。

【愛情運★★★☆☆】

單身者會有些不順，容易遇到不適合的桃花，讓你費心勞神；已婚者暫時小別，以免爭吵。

【事業運★★★☆☆】

會忙著私事，忙碌的同時多少會讓你有點疲憊，要多注意身體。

【財富運★★★☆☆】

錢財進出頻繁，不過錢財花在自己身上居多。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00pm 橄欖綠

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：藉助第三方的力量，愛情會更順利。

【整體運★★★★★】

單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果呢。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用哦。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。

【愛情運★★★☆☆】

單身者展現自信的一面，許多異性主動示愛，有看對眼的對象就趕快行動吧！

【事業運★★★★★】

高昂的情緒，讓你看起來活力四射，會有出人意料的出色表現。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，適合默默的賺，暗中處理財務問題，可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-9:00am 雪花銀

開運方位：西北方向

【延伸閱讀】

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

「這個人」默默喜歡你！未來愛情能開花結果？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】