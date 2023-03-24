每日星座運勢／獅子多與年輕人互動 有機會談戀愛

2023-03-24

牡羊座

短評：未經證實勿輕信。

【整體運★★☆☆☆】

長相漂亮、俊俏的人未必是你的真命天子（女），用心感受，今天會遇見你真正的緣分。下午是你財運的高峰期，利用上午好好做一番準備工作。有生意洽談約會的人運氣較弱，出門前在皮包裡放一枚硬幣，能助長運勢。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者不妨多抽時間陪陪另一半，讓對方感受到你的愛意；單身者對異性主動才有機會。

【事業運★★☆☆☆】

遇事應冷靜一些，別圖一時痛快而衝動行事，小心因此而處處碰壁！

【財富運★★★☆☆】

購物慾望強烈，小心透支。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00am 深茄紫

開運方位：西南方向

金牛座

短評：心情不錯。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人，今天有機會獲得戀人的禮物，單身者為自己買盒巧克力，能夠安撫自己孤獨的心；為討好戀人的歡心，難免要花掉些銀子；把感情看得太重，對事業會有所忽略。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段；單身者容易在家人的撮合下結識不錯的異性！

【事業運★★☆☆☆】

自信不足，遇到難題容易退縮，缺乏戰勝自我的勇氣。

【財富運★★☆☆☆】

隨興之下，錢花去哪裡常搞不清楚咧！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00pm 鉑金灰

開運方位：正東方向

雙子座

短評：對於把握不了的事物，隱憂感強烈。

【整體運★★★☆☆】

猜不透戀人心裡的真實想法，對於把握不了的部分易產生恐慌，患得患失感較強烈；在各種應酬中表現如魚得水，給人的影響深刻；做商店生意的會有點破財的危險，客人多時一定要當心物品被別人順手牽羊。

【愛情運★★☆☆☆】

今日說謊容易被識破，可別想欺騙伴侶，實話實說更易獲得對方的原諒與理解。

【事業運★★★☆☆】

無論如何都要克制住蠢蠢欲動的慾望，保持清醒頭腦，要知道自己在做什麼。

【財富運★★★☆☆】

今天要小心，交際愈頻繁，破財就愈凶喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00am 玳瑁棕

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：放鬆些，運勢會更強。

【整體運★★★☆☆】

今天不妨多欣賞喜歡的音樂，不僅可讓心情柔和，還有增加幸運的功效哦；單身之人今日則異性緣不佳，最好不要選擇告白，被拒絕的可能性很大；工作上雖沒什麼棘手的事情需要處理，人卻容易疲倦。

【愛情運★★☆☆☆】

還是改天再約會吧，今天的情緒會有些不穩。

【事業運★★★☆☆】

求職運不錯，將自己的能力和喜歡定位好，在投簡歷時才能瞄準目標，找到好工作的機率也會比較高。

【財富運★★★☆☆】

在投資前要審慎評估利弊。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00am 白鋼銀

開運方位：東北方向

獅子座

短評：愛情運極易衝破最高點哦！

【整體運★★★★☆】

今天可是相親的好機會，不必與家人同行，單獨前往，勝算反而更大。今天易產生將投資當兒戲的想法，使得收穫大打折扣。工作上特別積極，但缺少魄力；多接觸人群，才有助於提升你這方面的能力。

【愛情運★★★★★】

單身者與年紀小的異性朋友有緣，可以多與年輕人接觸互動，有機會談一場充滿活力的戀愛。

【事業運★★★☆☆】

此運對主動積極者有利，多向外發展業務，拓展人脈，對工作順利推進有利。

【財富運★★★☆☆】

想要進財不容易，有閒錢的話不妨拿來活絡人際關係，聚會、送禮都很適合。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00pm 可可棕

開運方位：西北方向

處女座

短評：揚長避短，拓展人脈。

【整體運★★☆☆☆】

今天你容易被人利用，但自己還蒙在鼓裡，所以察言觀色很重要哦，有自己的主見，千萬不要人云亦云；戀愛中的人今天易被對方爽約，不可表現得太急躁，會使對方很難過哦！今天財運較好，有機會在商場購物時獲得禮物或是贈品。

【愛情運★☆☆☆☆】

少與伴侶黏在一起，各忙各的，互不干擾，可避免許多紛爭；單身者不宜湊熱鬧，小心爛桃花。

【事業運★★☆☆☆】

做起事來有些漫不經心，小心在工作上出紕漏喔！

【財富運★★★☆☆】

斤斤計較、交涉應酬中得財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-4:00pm 象牙白

開運方位：正南方向

天秤座

短評：事事小心，安全第一。

【整體運★★★☆☆】

在朋友的撮合下，愛神降臨且將眷顧於你，能遇到心有靈犀的對象。敏銳的洞察、嚴格的分析、準確的行動，投資會有不錯的收益。進行高空作業的工作者要打起精神，做好安全防護措施。

【愛情運★★★☆☆】

感情關係較複雜，如何處理好與異性的關係是重點，曖昧不清只會讓你暈頭轉向。

【事業運★★☆☆☆】

在與同事討論工作上的問題時，別急著表達意見，留心傾聽會更有領悟。

【財富運★★★★☆】

錢財流失較快，應有所節制。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-5:00pm 古銅青

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：開口表達你的需求。

【整體運★★★★★】

今天是難得的談心機會，兩人可以針對感情和生活上出現的問題進行討論，藉此抒發心中的不快。工作上與其他部門溝通良好，案子進行順利。財運一般，很難發現值得投資的項目，進行儲蓄比較好。

【愛情運★★★★☆】

桃花漫天飛舞，很容易遇到心動的對象，一見鍾情的可能性很大唷。

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯啦！可是，必須努力的付出，辛苦的耕耘，才更容易得到長官的賞識！

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，有小額的暗財、偏財運！對股票族而言，是個幸運的一天，適合短線進出，見好就收。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-3:00pm 珠貝白

開運方位：西南方向

射手座

短評：時來運轉。

【整體運★★★★☆】

戀情進展得相當平穩，送對方一個小禮物，還會得到意外的驚喜；甜蜜的愛情成為你財運的助力，讓你的投資略見成效；工作看來也很順利，但要注意一些細節，失手按下「刪除鍵」，就會讓你的努力付諸東流。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人約會頻繁，感情進展較順利，適合商談未來的計劃，易達成共識。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，當工作中遇到難題，一時找不到方向時，不妨虛心請教主管。

【財富運★★★☆☆】

你求財心切，反而容易造成更多的疏忽，尤其是在一些細節上，很容易出現失誤。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00pm 朝霞紅

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：付諸行動就對了。

【整體運★★★★☆】

想要關心對方又怕遭到拒絕，顯得越來越木訥，其實幫他泡杯咖啡的小舉動就能引起他的注意哦！財運佳，正財、偏財均有不錯的效益，再多點魄力便能有更好的發展；工作運勢大漲，身邊眼紅的人如雨後春筍般出現。

【愛情運★★★★☆】

單身者感情濃烈，對異性的一舉一動都很感興趣，有機會展開一段浪漫戀情。

【事業運★★★★☆】

有表現的機會，表達能力可望獲得發揮，而且說出來的話很有說服力，適合談判。

【財富運★★★★☆】

運用交際應酬獲財，進帳可觀。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00am 湖水綠

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：處理問題還需更加果斷。

【整體運★★☆☆☆】

關係反覆不定，注意控制自己的情緒，多照顧一下對方的感受，這樣的感情才能更堅固；朋友間的小聚會是你獲得商機的好機會，可別因驚喜過度而失態哦！工作中狀況頻出，雖然有些手忙腳亂卻也讓你進步不少。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者容易日久生情，對身邊的異性朋友產生別樣情愫；戀愛中人想結婚，但時機不成熟。

【事業運★★★☆☆】

想法多變、創意十足，工作上適合盡量提新構想，悶在心裡會讓你錯過表現機會喔！

【財富運★★★☆☆】

莫做發財夢，踏實經營者可防破財之災。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-4:00pm 可可棕

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：全心全意的做好自己。

【整體運★☆☆☆☆】

你與其他異性朋友往來得過於親密，會讓另一半發生誤會哦；有時間去做些健身活動，今天久坐易讓身體酸痛；溝通與表達能力有待加強，不明確的溝通極易讓對方發生理解上的錯誤。

【愛情運★★☆☆☆】

會有喜歡的對象出現，可以把握時機。倘若無心談戀愛，可以與對方交朋友，會比較自然。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，容易產生有苦難言的負面情緒，潛伏著叛逆的態度，宜多控制自己的EQ喔！

【財富運★☆☆☆☆】

少點物慾，強制存款乃是為了度過此段衰運。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-3:00pm 湖水綠

開運方位：正東方向

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