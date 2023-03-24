每日星座運勢／獅子多與年輕人互動 有機會談戀愛
2023-03-24
牡羊座
短評：未經證實勿輕信。
【整體運★★☆☆☆】
長相漂亮、俊俏的人未必是你的真命天子（女），用心感受，今天會遇見你真正的緣分。下午是你財運的高峰期，利用上午好好做一番準備工作。有生意洽談約會的人運氣較弱，出門前在皮包裡放一枚硬幣，能助長運勢。
【愛情運★★☆☆☆】
已婚者不妨多抽時間陪陪另一半，讓對方感受到你的愛意；單身者對異性主動才有機會。
【事業運★★☆☆☆】
遇事應冷靜一些，別圖一時痛快而衝動行事，小心因此而處處碰壁！
【財富運★★★☆☆】
購物慾望強烈，小心透支。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：6
吉時吉色：11:00-12:00am 深茄紫
開運方位：西南方向
金牛座
短評：心情不錯。
【整體運★★★☆☆】
戀愛中的人，今天有機會獲得戀人的禮物，單身者為自己買盒巧克力，能夠安撫自己孤獨的心；為討好戀人的歡心，難免要花掉些銀子；把感情看得太重，對事業會有所忽略。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段；單身者容易在家人的撮合下結識不錯的異性！
【事業運★★☆☆☆】
自信不足，遇到難題容易退縮，缺乏戰勝自我的勇氣。
【財富運★★☆☆☆】
隨興之下，錢花去哪裡常搞不清楚咧！
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：9:00-10:00pm 鉑金灰
開運方位：正東方向
雙子座
短評：對於把握不了的事物，隱憂感強烈。
【整體運★★★☆☆】
猜不透戀人心裡的真實想法，對於把握不了的部分易產生恐慌，患得患失感較強烈；在各種應酬中表現如魚得水，給人的影響深刻；做商店生意的會有點破財的危險，客人多時一定要當心物品被別人順手牽羊。
【愛情運★★☆☆☆】
今日說謊容易被識破，可別想欺騙伴侶，實話實說更易獲得對方的原諒與理解。
【事業運★★★☆☆】
無論如何都要克制住蠢蠢欲動的慾望，保持清醒頭腦，要知道自己在做什麼。
【財富運★★★☆☆】
今天要小心，交際愈頻繁，破財就愈凶喔！
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：7
吉時吉色：5:00-7:00am 玳瑁棕
開運方位：西南方向
巨蟹座
短評：放鬆些，運勢會更強。
【整體運★★★☆☆】
今天不妨多欣賞喜歡的音樂，不僅可讓心情柔和，還有增加幸運的功效哦；單身之人今日則異性緣不佳，最好不要選擇告白，被拒絕的可能性很大；工作上雖沒什麼棘手的事情需要處理，人卻容易疲倦。
【愛情運★★☆☆☆】
還是改天再約會吧，今天的情緒會有些不穩。
【事業運★★★☆☆】
求職運不錯，將自己的能力和喜歡定位好，在投簡歷時才能瞄準目標，找到好工作的機率也會比較高。
【財富運★★★☆☆】
在投資前要審慎評估利弊。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：5
吉時吉色：4:00-6:00am 白鋼銀
開運方位：東北方向
獅子座
短評：愛情運極易衝破最高點哦！
【整體運★★★★☆】
今天可是相親的好機會，不必與家人同行，單獨前往，勝算反而更大。今天易產生將投資當兒戲的想法，使得收穫大打折扣。工作上特別積極，但缺少魄力；多接觸人群，才有助於提升你這方面的能力。
【愛情運★★★★★】
單身者與年紀小的異性朋友有緣，可以多與年輕人接觸互動，有機會談一場充滿活力的戀愛。
【事業運★★★☆☆】
此運對主動積極者有利，多向外發展業務，拓展人脈，對工作順利推進有利。
【財富運★★★☆☆】
想要進財不容易，有閒錢的話不妨拿來活絡人際關係，聚會、送禮都很適合。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：9:00-10:00pm 可可棕
開運方位：西北方向
處女座
短評：揚長避短，拓展人脈。
【整體運★★☆☆☆】
今天你容易被人利用，但自己還蒙在鼓裡，所以察言觀色很重要哦，有自己的主見，千萬不要人云亦云；戀愛中的人今天易被對方爽約，不可表現得太急躁，會使對方很難過哦！今天財運較好，有機會在商場購物時獲得禮物或是贈品。
【愛情運★☆☆☆☆】
少與伴侶黏在一起，各忙各的，互不干擾，可避免許多紛爭；單身者不宜湊熱鬧，小心爛桃花。
【事業運★★☆☆☆】
做起事來有些漫不經心，小心在工作上出紕漏喔！
【財富運★★★☆☆】
斤斤計較、交涉應酬中得財。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：8
吉時吉色：3:00-4:00pm 象牙白
開運方位：正南方向
天秤座
短評：事事小心，安全第一。
【整體運★★★☆☆】
在朋友的撮合下，愛神降臨且將眷顧於你，能遇到心有靈犀的對象。敏銳的洞察、嚴格的分析、準確的行動，投資會有不錯的收益。進行高空作業的工作者要打起精神，做好安全防護措施。
【愛情運★★★☆☆】
感情關係較複雜，如何處理好與異性的關係是重點，曖昧不清只會讓你暈頭轉向。
【事業運★★☆☆☆】
在與同事討論工作上的問題時，別急著表達意見，留心傾聽會更有領悟。
【財富運★★★★☆】
錢財流失較快，應有所節制。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：3:00-5:00pm 古銅青
開運方位：西北方向
天蠍座
短評：開口表達你的需求。
【整體運★★★★★】
今天是難得的談心機會，兩人可以針對感情和生活上出現的問題進行討論，藉此抒發心中的不快。工作上與其他部門溝通良好，案子進行順利。財運一般，很難發現值得投資的項目，進行儲蓄比較好。
【愛情運★★★★☆】
桃花漫天飛舞，很容易遇到心動的對象，一見鍾情的可能性很大唷。
【事業運★★★★☆】
今日事業運還不錯啦！可是，必須努力的付出，辛苦的耕耘，才更容易得到長官的賞識！
【財富運★★★★☆】
財運還不錯，有小額的暗財、偏財運！對股票族而言，是個幸運的一天，適合短線進出，見好就收。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：7
吉時吉色：2:00-3:00pm 珠貝白
開運方位：西南方向
射手座
短評：時來運轉。
【整體運★★★★☆】
戀情進展得相當平穩，送對方一個小禮物，還會得到意外的驚喜；甜蜜的愛情成為你財運的助力，讓你的投資略見成效；工作看來也很順利，但要注意一些細節，失手按下「刪除鍵」，就會讓你的努力付諸東流。
【愛情運★★★★☆】
戀愛中的人約會頻繁，感情進展較順利，適合商談未來的計劃，易達成共識。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，當工作中遇到難題，一時找不到方向時，不妨虛心請教主管。
【財富運★★★☆☆】
你求財心切，反而容易造成更多的疏忽，尤其是在一些細節上，很容易出現失誤。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：9:00-11:00pm 朝霞紅
開運方位：正東方向
摩羯座
短評：付諸行動就對了。
【整體運★★★★☆】
想要關心對方又怕遭到拒絕，顯得越來越木訥，其實幫他泡杯咖啡的小舉動就能引起他的注意哦！財運佳，正財、偏財均有不錯的效益，再多點魄力便能有更好的發展；工作運勢大漲，身邊眼紅的人如雨後春筍般出現。
【愛情運★★★★☆】
單身者感情濃烈，對異性的一舉一動都很感興趣，有機會展開一段浪漫戀情。
【事業運★★★★☆】
有表現的機會，表達能力可望獲得發揮，而且說出來的話很有說服力，適合談判。
【財富運★★★★☆】
運用交際應酬獲財，進帳可觀。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：11:00-12:00am 湖水綠
開運方位：西南方向
水瓶座
短評：處理問題還需更加果斷。
【整體運★★☆☆☆】
關係反覆不定，注意控制自己的情緒，多照顧一下對方的感受，這樣的感情才能更堅固；朋友間的小聚會是你獲得商機的好機會，可別因驚喜過度而失態哦！工作中狀況頻出，雖然有些手忙腳亂卻也讓你進步不少。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者容易日久生情，對身邊的異性朋友產生別樣情愫；戀愛中人想結婚，但時機不成熟。
【事業運★★★☆☆】
想法多變、創意十足，工作上適合盡量提新構想，悶在心裡會讓你錯過表現機會喔！
【財富運★★★☆☆】
莫做發財夢，踏實經營者可防破財之災。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：2:00-4:00pm 可可棕
開運方位：西南方向
雙魚座
短評：全心全意的做好自己。
【整體運★☆☆☆☆】
你與其他異性朋友往來得過於親密，會讓另一半發生誤會哦；有時間去做些健身活動，今天久坐易讓身體酸痛；溝通與表達能力有待加強，不明確的溝通極易讓對方發生理解上的錯誤。
【愛情運★★☆☆☆】
會有喜歡的對象出現，可以把握時機。倘若無心談戀愛，可以與對方交朋友，會比較自然。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，容易產生有苦難言的負面情緒，潛伏著叛逆的態度，宜多控制自己的EQ喔！
【財富運★☆☆☆☆】
少點物慾，強制存款乃是為了度過此段衰運。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：1:00-3:00pm 湖水綠
開運方位：正東方向
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