每日星座運勢／天秤別放過參加聚會 會有好運降臨

2023-03-23

牡羊座

短評：收起你的過多疑問，保持冷靜。

【整體運★★☆☆☆】

愛情顯得平淡，送一個小禮物能使感情迅速升溫；證券投資者，到證券交易所看看盤，不僅能結識到志同道合的人，還能獲取不錯的投資建議；之前對創業有滿腔熱情者，激情得到降溫，能更理性的分析市場環境。

【愛情運★★★☆☆】

渴望戀愛、渴望被關心。戀愛中人、已婚者若能主動付出，可獲得對方更多的關愛。

【事業運★★★☆☆】

對自己的要求較高，也會在無意中要求他人，領導氣勢太強，易令人反感。

【財富運★★★☆☆】

時得時散、忽成忽敗的財運。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00am 珠貝白

開運方位：西北方向

金牛座

短評：心情起伏變化，多愁善感的一天。

【整體運★★★☆☆】

看到另一半與其他異性太過親密，心裡有些難以平衡，不如找對方問明白，小心因誤會導致爭吵。用心經營卻收效甚微，任其發展反而會有所突破。折一隻紙鶴掛在床前，對事業運有很強的助運功效。

【愛情運★★☆☆☆】

有點憂鬱、擔心的日子，面對感情易想太多，甚至有點神經質。

【事業運★★★★☆】

需看準時機，謀定而後動，千萬不可勉強求變或侵犯他人利益。

【財富運★★★☆☆】

手頭鬆就花錢凶，錢財難守住。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00am 萊姆黃

開運方位：正南方向

雙子座

短評：適當地做做運動。

【整體運★★☆☆☆】

與對方的冷淡形成強烈反差，內心頗有不平，卻又因為很喜歡他而不敢發作；被人盯梢的感覺真是難受，幸而能有朋友的安慰；健康方面會出現小小的狀況哦！小心因不良的生活習慣而導致精神不振。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者想與另一半說說心裡話，可又礙於面子，不願意先開口，對方很難瞭解你的心思。

【事業運★★★☆☆】

事業運平順，按照平日的步調來運作就可以了，對上司安排的工作確保進度就好。

【財富運★★☆☆☆】

小心受人利用、挑撥、誤信奸臣、遇上仙人跳而破財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-3:00pm 青金石藍

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：有不錯的表現機會。

【整體運★★★★☆】

今天的你很想付出自己的愛心，能善待身邊的每一個人，對伴侶也會表現出超乎尋常的關心。理財方面，今天會受到小人的覬覦，但你穩重的表現讓對方生起一種畏懼感，他似乎無從下手呢！

【愛情運★★★★☆】

已婚者對感情生活表現的較平淡，顯得不夠積極；對另一半冷靜的態度，易引起對方的誤解！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，心態上略顯叛逆，討厭別人差遣；要多留意自己的態度，免得一不小心就跟上司槓上囉！

【財富運★★★★☆】

投資上，很適合與人合作交易喔！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00pm 湖水綠

開運方位：正東方向

獅子座

短評：善待身邊的人，便能提升今天的運氣。

【整體運★★★☆☆】

愛情際遇較暗淡的一天，保持樂觀的心態和一顆平常心，能助你坦然度過灰色時光。分散投資是個不錯的進財方法，雖然見效慢，但收獲卻易有突破。工作中的你給人一種充滿活力的感覺，易獲得貴人助力。

【愛情運★★☆☆☆】

小別勝新婚，保持距離，以策安全。今天的你太敏感了，懷疑心挺強的呢！

【事業運★★★☆☆】

要有面對困難的勇氣，遇到難題不要跳過不理，而是及時解決，以免日後會成為阻礙你向前的攔路石。

【財富運★★★☆☆】

你對收入的多少容易斤斤計較，別讓金錢蒙住了雙眼，留意市場動向才是重點唷！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00am 祖母綠

開運方位：西南方向

處女座

短評：暫時沒有結果沒關係，努力就對了。

【整體運★★☆☆☆】

感情因自己的惰性而漸漸冷卻，戀人對你會有猜疑，需主動化解才能好轉。工作中的麻煩不少，但是有同事的指點和幫助，又免去不少煩惱。抽些時間與好友玩玩棋類遊戲，會讓你開懷，對身心健康也頗有助益。

【愛情運★★★☆☆】

單身者可多安排一些娛樂活動，容易有艷遇；已婚者多約會，製造浪漫，可增進感情。

【事業運★☆☆☆☆】

今日工作壓力較大，空降重任的機率高，要扛住壓力，及時尋求幫助。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，吃喝玩樂的機會增多，而且你出手大方，顯得沒有規劃，容易透支。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-9:00am 蘑菇灰

開運方位：正南方向

天秤座

短評：今天有機會展現個人魅力，為他人排解紛爭。

【整體運★★★★★】

多與人群接觸會有好運降臨。如果有機會參加聚會可別放過，在與他人交往中會有意想不到的收穫。今天很能為他人著想，有機會扮演調解人的角色，有效化解紛爭，令人欽佩不已。

【愛情運★★★★☆】

今日對熱戀充滿了憧憬，有機會接觸到帥哥、美女喔！

【事業運★★★★★】

今天是事業忙碌的一天，這會讓你感到辛苦喔！不過，辛苦過後能得到快樂的成就感。

【財富運★★★★☆】

鈔票收進口袋的時刻。有錢入帳時，快快存起來，可別讓他人發現了，免得招來瓜分者。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00am 珊瑚橙

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：機會掌握在有準備的人手裡。

【整體運★☆☆☆☆】

已婚者易產生失落甚至抱怨的情緒，生活中別只等著對方來向你示好，應相互理解；財運較遜，如不主動防範，易造成被動局面，難以兼顧；工作中敢於向公司或前輩請教經驗，才能按時完成任務。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻之間為小事而臉紅脖子粗的情況常有，不過，關鍵時刻雙方都能懂得忍讓。

【事業運★☆☆☆☆】

今日提不起勁來做事，要特別注意做好時間管理，打起精神來完成任務。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，特別容易因迷糊或粗心大意而造成財物損失，不利金錢交易。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-2:00pm 深茄紫

開運方位：正南方向

射手座

短評：認真做好自己。

【整體運★★★★☆】

愛情運有所進展的機會很小，拍拖的繼續拍拖，單身的繼續單身，無絲毫漣漪激起；財運一路飆升，求財門路有所增加，分散投資易獲利；工作中能得心應手，事情處理得當，可嶄露頭角。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運有點混亂，在感情上顯得特別的迷惘！

【事業運★★★★☆】

太過爭強好勝，易招來他人的忌妒與不滿，也易陷入孤軍奮戰的處境，應加強人和才好！

【財富運★★★★☆】

適合了解市場動態，擬定投資計劃！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00am 金桔綠

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：不要期望太高。

【整體運★★★☆☆】

因為抱著太大期待，後來卻發現沒有想像般的完美，失望之餘可能會在無意中傷了他人；喜得年長異性幫助，工作進展快速，可乘勝追擊；偏財風吹得強勁，抽獎、小賭、買彩券，均能有所斬獲。

【愛情運★★★☆☆】

戀人之間容易因小事而爭吵，但很快能和好；單身者易有觸景生情的傷感情緒萌生。

【事業運★★★★☆】

運勢對主管階層以及業務工作者特別有利，付出與收獲成正比，只要勤於動口、跑腿，就能有不錯的收獲！

【財富運★★★★☆】

有不錯的賺錢機會，注意把握。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00am 寶石藍

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：送人玫瑰手有餘香。

【整體運★★★☆☆】

多去讚美你的伴侶，這樣即使為你做再多的事他也心甘情願；工作中與同事配合默契十足，事情完成得很好，心裡有強烈的成就感；買東西討價還價時看到賣主不好的臉色或是聽到對方譏諷的言辭，心中憤憤不平，易與人發生口角。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情進展平穩，兩人多在一起做家務、聊心事，可增進彼此的感情。

【事業運★★★★☆】

親和力和幽默感增強，與同事相處時多找一些有趣的話題可拉近大家的距離，為你累積超強的人氣。

【財富運★★★☆☆】

切忌投機取巧，理財適合穩當操作！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-7:00am 夕陽橙

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：運勢旺盛，心情愉快。

【整體運★★★★☆】

財運不錯，今天對市場的把握相當敏銳，正是出手的好時機。工作上，和同事的合作能產生好成績。公園是晚上約會的好地方，夜深人靜時漫步湖邊，能夠讓夫妻感情迅速升溫，彼此產生奇妙的情愫。

【愛情運★★★★☆】

異性緣很好，單身者有機緣遇到心動的對象，戀愛中人也能有快樂精彩的一天。

【事業運★★★☆☆】

運勢不強，宜穩定情緒，除去內心的浮躁，腳踏實地做好本職工作。

【財富運★★★★☆】

財運不錯的一天，只要積極地開展，就能有所收穫，對於商務、業務、開發工作者的影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 可可棕

開運方位：西南方向

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