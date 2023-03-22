每日星座運勢／巨蟹才藝表現獲賞視 出去放鬆一下

2023-03-22

牡羊座

短評：以不變應萬變。

【整體運★★★★☆】

對感情甚為重視，一有風吹草動則易起疑心，為情所困擾；今天盡量不要做創新的提議及開創性的工作，明哲保身雖然不是處事態度，卻是你唯一的選擇；健康運一般，要留意腸胃方面的健康。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，戀愛中人可以互相包容、和睦相處；單身者別想太多，專心工作吧！

【事業運★★★☆☆】

工作上被上司挑剔的機率高，但謙虛的態度又能讓你扭轉情勢，化險為夷。

【財富運★★★★☆】

有許多賺外快的機會，可大膽出擊，只要小心操作，就能有不錯的回報。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-9:00am 珍珠白

開運方位：正南方向

金牛座

短評：工作中蘊藏機遇。

【整體運★★★☆☆】

在戀人面前太過隨便，以為不修邊幅也沒關係，其實對方也會因此對你產生不滿，需要多注意；理財方面缺乏計劃，支出大於收入；心情開朗，工作上易得貴人相助，突出的表現還能獲得上司的讚賞。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，已婚者少說兩句挑剔埋怨的話才不會引發口角；單身者戀愛機會不多。

【事業運★★★★☆】

積極性高，嫻熟技藝令同事刮目相看。宜保持謙虛有禮的態度，積累職場人脈，為事業更上層樓打基礎。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，與其擔心會破財，不如把錢花在生活享受或建立人際關係上。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00am 脆梅青

開運方位：東北方向

雙子座

短評：大膽表達自己的想法。

【整體運★★★★☆】

險些錯過得來不易的緣份，因而顯得十分謹慎，唯恐再次失去；財富積累有了明顯的突破，今天是個出手的好機會哦！學習興趣倍增，效果自然顯著，願意幫助你的人也是大有人在。

【愛情運★★★☆☆】

今日很適合精神交流，多點噓寒問暖，讓情人感動一下吧！

【事業運★★★★★】

事業運不錯，能夠逐步完成計劃，有時間的話，也可跟同事好好互動一下。

【財富運★★★☆☆】

今天你在投資過程中容易產生懈怠的心態，過於鬆弛的情緒會讓你無法專心一意的投入。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 玫瑰紅

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：今天是你的大晴天，出去放鬆一下吧！

【整體運★★★★★】

一切都進展得非常順利，工作能力強，選擇適合自己的方式，會讓你的事業更上一層樓。將他對你的好想得理所當然，又忽視對他的關心，這樣自私的想法會讓對方很受傷哦！

【愛情運★★★★★】

外緣相當的好，很適合出門去談戀愛。

【事業運★★★★☆】

多才多藝讓你倍受關注，今日在職場中可憑藉才藝表現而獲得讚賞與重視。

【財富運★★★★☆】

今日的財運有先難後易的傾向，需要財源時，不妨找找老朋友或親人商量吧！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00pm 深茄紫

開運方位：正西方向

獅子座

短評：凡事不可操之過急。

【整體運★★☆☆☆】

對方的約束力越強，讓你越是想逃避，有種話不投機半句多的厭煩感覺；不把別人的建議當回事，而自己卻也找不到更好的投資方向；幹勁十足，沒有別人的幫助，反而讓你發揮得更加出色。

【愛情運★★☆☆☆】

注意自己的態度，別拒人於千里之外，身邊的人都很關心你唷！

【事業運★★★☆☆】

事業上易有變動，應勇於嘗試，能讓你在這些嘗試當中學到新知識，體會到不一樣的驚喜。

【財富運★★☆☆☆】

財神過門不入，保守者破小財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00am 珊瑚橙

開運方位：西南方向

處女座

短評：怕失去機遇而顯得有點緊張。

【整體運★★★☆☆】

對愛情過於固執，死守愛情承諾，卻又不付出行動，眼睜睜地看著機會溜走。工作努力而勤快，要求較高，精益求精，事業進展不小。外出運氣不錯，別老待在家裡，出門才易有所斬獲。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒不穩定，收起急躁的脾氣，免得出口傷人。

【事業運★★★★☆】

很有自己的見地，所以任何一個表達自己創見的機會都不要錯過。

【財富運★★★☆☆】

為賺錢而奔波忙碌，甚至廢寢忘食，要注意身體健康，身體好才有精力打拼賺錢！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00pm 墨玉綠

開運方位：正北方向

天秤座

短評：思維活躍，易有好運降臨。

【整體運★★★★☆】

今天在待人處事上思路清晰，語言精簡得體，求職者能輕鬆應試，有機會獲得理想職位。事業運頗佳，文藝工作者靈感湧現，優美的文章洋洋灑灑揮筆就來，容易受到上級的讚賞。晚上可以與親友聯繫，與大家分享你的喜悅心情。

【愛情運★★★★☆】

愛情喜笑顏開的日子，伴侶間情投意合、形影相隨，恩愛耀眼。

【事業運★★★★☆】

今天你的思路清晰，憑藉出色的邏輯分析力，可讓工作問題迎刃而解。

【財富運★★★☆☆】

今天有接觸到錢財的機會，可是，大多是過路財神或是別人的錢啦！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00am 翡翠綠

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：切忌隨意許諾。

【整體運★★☆☆☆】

面對心動的異性，為了博得對方一時的好感而承諾的事情，一旦無法辦好反而會影響你在對方心目中的形象。偏財運較差，投機取巧的事情還是不做為好，否則就離損兵折將的時候不遠了。經商的人士出現資金周轉不靈可以找親友協助，能很快解決問題。

【愛情運★★☆☆☆】

有伴侶的人少參加異性活動，以免伴侶生氣，多陪陪另一半才能讓感情增進。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不穩定，時好時壞，往往壞事比好事多一點，只要能秉持堅定的信念，依然能夠過關斬將，最怕的是自己意氣用事！

【財富運★★☆☆☆】

購物慾強烈，「愛買」過頭了會寅吃卯糧。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00am 睡蓮紫

開運方位：正南方向

射手座

短評：有獨當一面的機會。

【整體運★★★☆☆】

事業無需靠他人助力，一個人也能幹得虎虎生威，很有成就感；感情上有些自我矛盾，需要花不少時間去看清自己內心最真實的想法；學習者求知慾望強烈，不妨將視野放在新的探索領域。

【愛情運★★☆☆☆】

伴侶間的關係顯得緊張，口角一觸即發，保持距離，少說話、多做事，以策安全。

【事業運★★★★☆】

因有貴人的熱心引薦，易找到適合自己的職場領域，求職者更有機會找到與自己興趣相關的工作。

【財富運★★★☆☆】

與人合作應尋找可靠的朋友，以免上當受騙。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-1:00pm 深海藍

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：消費應該適可而止。

【整體運★★☆☆☆】

適當注意自己的公共禮儀，在別人家裡或公共場所，行為舉止都應適宜，不要過於喧鬧；心思沒在理財上，對待金錢的概念模糊，一不小心就花費頗多；雖然很想學些新東西，但苦於沒有找到入門方法，效果不明顯。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易因為工作關係而結識談得來的異性朋友，想戀愛者應把握機會。

【事業運★★★☆☆】

會被惰性纏繞，明知道這樣不好，卻又不知從何改變。

【財富運★★☆☆☆】

莫名損財的機會多，例如：遭竊、家電毀損、生財器具毀損。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 石榴紅

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：見好就收，別太遲疑，否則失去的更多。

【整體運★☆☆☆☆】

愛情顯得過於平淡，兩人都不願妥協，而僵持會讓感情冷卻得更快，還是快點為愛加加溫吧！貪念誘發衝動，衝動易釀過失，將錢財看得太重，反而引起許多不必要的錢財流失。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者渴望戀愛，但多採取觀望等待的方式。與其守株待兔，不如採取主動。

【事業運★☆☆☆☆】

情緒易波動，易被外界干擾，應注意調節，放鬆身心，別太在意小事情。

【財富運★☆☆☆☆】

財運一團混亂，有輕重緩急拿捏不清的傾向，出門前還是別帶現金或信用卡唷！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00am 夕陽橙

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：愛情出現新情況。

【整體運★★★☆☆】

桃花接踵而至，單身者想戀愛還得做出選擇。熱衷於股市投資的人，今天不宜急著出手，時機還未成熟。工作上會有不錯的表現機會，可別老是待在家裡，機會多來自公司舉辦的活動。

【愛情運★★★★☆】

愛情升溫，多用感性的方式和另一半促膝談心，可消除誤會，增進了解。

【事業運★★★☆☆】

工作中的變化會讓你有些忐忑不安，宜調整好心態，不要多慮，把握好做事的原則！

【財富運★★☆☆☆】

財運不太好，恐有因財與人發生爭執的跡象，與人金錢往來須留心。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-7:00am 珍珠白

開運方位：正南方向

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