每日星座運勢／處女注意自己的態度 可能遭到投訴

2023-03-21

牡羊座

短評：有浪漫約會，充滿激情的一天。

【整體運★★★☆☆】

有伴侶的人能感受到對方濃濃的愛意，不妨相約到從未到過的場所渡過浪漫美好的一天；單身者與熱情活潑的異性特別有緣。業務工作者今天多與老客戶聯繫，增進感情的同時，還會有驚喜喔！

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會遇到心儀的對象，大大方方地與對方交往，會有好結果喔！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業上有些小麻煩，會有突如其來的變動出乎你的預料，而你對突如其來的變化容易產生適應不良的感覺。

【財富運★★★☆☆】

有機會收到禮物，你也該表示出你的謝意。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00am 白鋼銀

開運方位：正西方向

金牛座

短評：心情愉快，能平穩前進，不受干擾。

【整體運★★★★☆】

工作上按部就班，踏實做好分內事，對於不絕於耳的閒言閒語置之不理，靜下心的你可以超越他人，獲得「無心插柳柳成蔭」的好運。愛情運平順，能替另一半著想，以往的誤會可望消除。眼光不錯，購物易有驚喜。

【愛情運★★★☆☆】

外表上看似很灑脫，內心卻顯得寂寞又孤單。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運普通，沒有特殊的進展，較適合動腦筋的事務，也特別適合幫同事解決疑難雜症。

【財富運★★★★☆】

有點偏財運，適合短期投資，例如：短線股票、樂透等。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00am 桐花白

開運方位：正西方向

雙子座

短評：期待值不宜過高哦！

【整體運★★☆☆☆】

今天會有小驚喜哦！最好是不動聲色，等待反而會令你嘗到更甜蜜的幸福感覺；偏財運不濟，難有錢財進帳，不如轉攻為守，這樣財運才有突破；不懂活躍氣氛不要緊，不過當同事們聊天的時候還是要適當給予回應才好。

【愛情運★★★☆☆】

對愛情顯得照顧不周，心思更多的是放在事業上，對錢財的規劃更有興趣。

【事業運★★★☆☆】

情緒不錯，對人對事都特別寬容，不過，工作容易鬆懈，應有所拿捏才好。

【財富運★★☆☆☆】

在投資上投機心不宜太重，小心被套牢哦。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00am 祖母綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：端正理財態度。

【整體運★★★☆☆】

詳盡瞭解競爭對手的策略，制定一整套行之有效的工作計劃，使得你在工作中進步很快；溫柔的體貼與關愛，讓情人之間充滿濃濃愛意；良好的理財心態與專業的理財方法是你今天需要惡補的知識。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人應注意處理好兩性關係，小心第三者插手；單身者易在聚會中有艷遇。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，口頭表達能力轉強，特別有利於業務洽談，會因為獲得信任而使談判進展順利。

【財富運★★★☆☆】

出門少帶現金，小心破財。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-7:00am 羽絨白

開運方位：東南方向

獅子座

短評：慾望過盛，需稍加抑制。

【整體運★★★☆☆】

看到自己愛的人和別的異性在一起，心裡有些不爽快，那就假裝不在意，反而容易讓對方向你主動坦白。購物易遇到口才極佳的推銷員，讓你難以抵擋誘惑。不喜歡主動跟同事溝通者，有被公司員工差別對待的危機。

【愛情運★★★☆☆】

與異性交流的慾望強烈，話顯得特別多，若不注意克制言行，有惹對方厭惡的可能。

【事業運★★☆☆☆】

工作態度不佳，有不懂裝懂的傾向，小心搬起石頭砸了自己的腳。

【財富運★★★☆☆】

機運不錯，但機運之財並非要你去投機，而是去尋覓投資管道。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00pm 檸檬綠

開運方位：東南方向

處女座

短評：今天有點受窩囊氣。

【整體運★★★☆☆】

剛到職的人在前輩面前要受一些委屈，調整好心態，做事時盡量完善一些；客服工作者要特別注意自己的態度，語氣稍重的一句話都有可能遭到客戶投訴；單身者有被父母唸的煩惱，一個人獨處時反而覺得一身輕鬆。

【愛情運★★★★☆】

單身者有意外邂逅良緣的機運；已婚者感情融洽，有機會一起旅遊。

【事業運★★☆☆☆】

頗具冒險精神，很有幹勁，但運勢不佳，執行計劃前還應多聽聽前輩意見。

【財富運★★★☆☆】

太依賴直覺行事，欠缺客觀訊息會導致財物損失。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00am 咖啡棕

開運方位：正北方向

天秤座

短評：易有與眾不同的表現。

【整體運★★☆☆☆】

你幾個調皮的動作，可愛的表情，雖然讓你看起來有點孩子氣，卻能讓伴侶開懷，想要疼愛你。缺乏投資興趣，養精蓄銳，耐心等待好的機會。工作方面，對剛接觸的新工作顯得有點難以適應。

【愛情運★★★☆☆】

單身者更喜歡獨處的自由自在，無心戀愛；戀愛中的人與戀人在吃喝玩樂中，感情倍增。

【事業運★★☆☆☆】

想法太多，卻又找不到新的突破，時下的工作便讓你感覺枯燥而乏味，也失去工作的衝勁。

【財富運★★☆☆☆】

手頭鬆就花錢凶。懶散拖延使你無形中喪失賺錢的契機。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00pm 蕃茄紅

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：靈感不斷，創意十足的一天。

【整體運★★★★☆】

頭腦清晰，先前累積的工作能著手處理。從新的角度考慮問題，採取超越常規的作法，是工作突破的重要關鍵。投資上眼明手快，能抓住機遇，但還是要有適當的風險管理意識！

【愛情運★★★☆☆】

收起說教的功夫，來點甜言蜜語，雙方關係會更和諧。

【事業運★★★★☆】

工作起來會感覺比較辛苦，但你所流的汗不會白流，辛勤付出總能得到相對應的回報，甚至有機會收到更多成效。

【財富運★★★★☆】

今天可以投資比較熟悉的標的，易有進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00pm 金桔綠

開運方位：正北方向

射手座

短評：財運較低，切忌盲目投資。

【整體運★☆☆☆☆】

容易為愛傷感的一天，對舊戀情感到難以釋懷，容易思念舊情人；家庭主婦需特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子；身邊有人對你伸出援手，但易因自己缺少積極性而喪失提升機會。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者宜擦亮雙眼，避免爛桃花；已婚者宜平和對待另一半，以免發生爭執。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，把嘴巴閉緊一點，少說少錯。另外呢疑心病不要太重了，多包容同事不要去挑剔同事喔！

【財富運★☆☆☆☆】

破財日，千萬別在今日做出重大財務決策，容易招致大額錢財損失。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-4:00pm 珍珠白

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：成功者與平庸者的區別，就在於相信自己。

【整體運★★★★★】

對於新的任務會感到有些恐懼，不喜歡挑戰和改變，可被動接受只會讓你越做越糟；財運雖然不錯，但承擔風險的能力卻不高，還是選擇保守的理財方式比較好；情人間有計劃的進行交流，打開彼此的心結，會讓愛情健康的成長。

【愛情運★★★★★】

愛情運超讚，是個談情說愛的好日子，打扮得美美的去約會吧！單身者不妨好好裝扮一下，可以提升戀愛運。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，適合採取守成的策略！切記不可亂無章法的運作，否則忙壞了自己，也忙壞了其他同事。

【財富運★★★★☆】

開發財源的好日子。股票族的朋友可以採取短線進出的策略，見好就收！上班族只要積極地工作，也能得到應有的報酬。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00am 硃砂紅

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：運勢旺盛的一天。

【整體運★★★★☆】

今天桃花旺盛，說想說的話，做想做的事，不要為自己的癡情而感到不好意思。投資機遇不錯，可以放手一搏。但是，不宜與他人合夥投資，易因意見分歧而引發矛盾。精神過於振奮容易疲勞，喝點綠豆湯可讓你恢復元氣。

【愛情運★★★★☆】

多用智慧、體貼來關心伴侶，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，可感動到對方。

【事業運★★★★★】

事業運強旺，能夠積極投入工作，專心運作下頗能創造成就感。

【財富運★★★★☆】

好運降臨！財運不錯，但需要靜心等待。若是你的求財慾望過強，反而會把它嚇跑，讓機會流失。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 辣椒紅

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：今天情緒較低落，容易被小事刺激。

【整體運★★☆☆☆】

今天你的事務繁忙，沒有時間與戀人聚在一起。工作上相當被動，易有繁重的壓力感，總是覺得力不從心。今天易與家人溝通，買份禮物送給自己的親人，讓他們感受到親情的溫暖。

【愛情運★★★☆☆】

心思全在工作上，容易忽略了另一半，別忘了回到家給對方一個擁抱哦！

【事業運★★★☆☆】

工作進展平順，會因為不經意地為同事分憂，而獲得一份珍貴的友誼。

【財富運★★☆☆☆】

過度計較、愛佔他人便宜、得失心重反而會因小失大，被財神拋棄唷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00am 芥末黃

開運方位：正北方向

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