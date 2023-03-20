每日星座運勢／雙魚工作能發揮才華 切忌太過冒進

2023-03-20

牡羊座

短評：微笑著面對生活。

【整體運★★★☆☆】

對著鏡子說「茄子」，然後用這張臉去面對每一個人，自然氣氛就親和融洽了；戀愛上也不妨積極一點，即使對方一時沒什麼回應，但是保守卻只會讓幸福溜走；新目標的訂立，將會讓你在公司過得更充實。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者多與另一半交流溝通，偶爾還可以互相抬槓一下，活躍氣氛，對增進感情很有效喔！

【事業運★★★☆☆】

把一些權限交給他人，你會更輕鬆，適當的給別人機會，也是給自己機會喔！

【財富運★★★★☆】

有機會從老朋友口中獲得不錯的商機，適合投資，容易獲利。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-7:00am 白鋼銀

開運方位：正東方向

金牛座

短評：保重身體是今日要做好的功課。

【整體運★★☆☆☆】

今天愛情比較平淡，雙方都忙於自己的事情，少有單獨相處的機會。工作方面，今天較忙碌，但要想完成任務還需抓緊時間。身體方面，不小心磕到碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門都多多注意腳下才好。

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富，戀愛中的人只想和戀人黏在一起，不談金錢問題會過得很開心！

【事業運★★☆☆☆】

心事重重的你喜歡把自己孤立起來，獨來獨往的行事作風，顯然很不合群。

【財富運★★☆☆☆】

賺錢不輕鬆，突發狀況多。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00am 深茄紫

開運方位：西南方向

雙子座

短評：相對平靜安好的日子。

【整體運★★★☆☆】

平淡的婚姻生活有些難以滿足你體內活躍的浪漫元素，愛情是兩個人的功課，你製造的浪漫氣氛同樣能使感情升溫。平順的財運，雖無起伏，但仍不可忽視周邊的環境變化。與同事相處融洽，工作氣氛相當濃烈。

【愛情運★★☆☆☆】

雖有桃花，但多是擦肩而過的情緣，努力付出和最終結果難成正比。

【事業運★★★★☆】

邏輯推理較為縝密，挑戰高難度項目能讓你充滿成就感。

【財富運★★★☆☆】

錢財方面，因與好友相聚而花費不小，但花得很開心。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00pm 大理石灰

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：人際關係暢通無阻，有利拓展事業、開發財源。

【整體運★★★★☆】

夫妻之間相互支持，多能為對方著想、付出。思維活躍，容易有創意表現，辦事效率頗高。財運佳，積極理財，花錢有計劃，有機會與有頭腦的人合作，可望有一筆不小的收入。求職者敢於表現自我，易求得好職位。

【愛情運★★★☆☆】

感情生活缺少一些激情，已婚者應主動與另一半親近，被動等待只會錯過表達愛意的機會。

【事業運★★★★★】

今日是變化萬千的一天，所以也會顯得忙碌，應多用智慧來處理事情，必能獲得良好的成效。

【財富運★★★★☆】

小有財運，要多注意把握。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00pm 深海藍

開運方位：正東方向

獅子座

短評：雖不能做到十全十美，那麼也該盡量做到最好。

【整體運★★★☆☆】

對於感情上出現的小問題能及時修復，別在心裡留下疙瘩；外出工作者要注意交通安全，以免發生意外；父母對於你的戀人有些不滿意，如有誤會應盡快調和好，以免以後家人給你們的結合造成壓力。

【愛情運★★★★☆】

和喜歡的對象接觸機會增多，要把握時機多多表現自己，讓對方注意到你喔！

【事業運★★★☆☆】

多留意人與人之間的關係，注意相互溝通與良好禮儀，說話不能太直唷！

【財富運★★★☆☆】

投機財賺得這麼辛苦，不如不要。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00am 玉髓紅

開運方位：正東方向

處女座

短評：擁有強烈的時間觀念，會讓你獲得不少機會。

【整體運★★★★☆】

感情生活穩定，伴隨著小吵小鬧，戀情反而更快升溫。朋友應酬花費較多，但這是明智的感情投資，不用太心疼。將工作擺在第一，升遷的慾望強烈，給自己造成較大的壓力，應好好分配作息時間。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，照照鏡子並打扮得美美、帥帥的，對愛情會有幫助唷！

【事業運★★★★☆】

撥雲見日的一天。先前的工作計劃多能實現，不過也要注意與夥伴的合作關係，不可意氣用事。

【財富運★★★☆☆】

不適合處理財務問題，與金錢有較多接觸者要特別謹慎小心，易惹麻煩。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-9:00am 芥末黃

開運方位：正西方向

天秤座

短評：有機會大顯身手。

【整體運★★☆☆☆】

在捷運或公車上，會遇到面貌俊俏的異性，不過並不會與對方有何發展，只當做賞心悅目就好了；下午時，有機會接觸到自己喜歡的任務，好好發揮自身的專長；財運不佳，注意保管好自身的財物，避免不必要的損失。

【愛情運★★☆☆☆】

有以貌取人的傾向，特別喜歡親近長相俊秀的異性，但真想談感情卻不易。

【事業運★★★★☆】

事業運旺盛，上班族在工作上易得貴人相助，有機會聽到峰迴路轉的好消息，讓你輕鬆渡過事業上的難關。

【財富運★☆☆☆☆】

遇到錢財是非中傷的機率高，但只要你行得正，就不怕外力衝擊。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00pm 蘋果綠

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：微笑是你的殺手鑭！

【整體運★★★★☆】

你的微笑在異性面前極具殺傷力，不妨在心儀對象面前露兩手，輕易就能俘獲他的心。今天很會帶動公司的氣氛，在輕鬆的工作環境下，工作起來也特別順心；但財運較弱，高額的投資很難得到同等的回報。

【愛情運★★★★★】

今日的你表面正經，內心對愛情卻非常狂野，那就努力的放電並製造一點樂趣吧！

【事業運★★★★☆】

易得幸運女神眷顧，不妨卯足勁將前幾天的疑難問題逐一解決。

【財富運★★★☆☆】

沒有什麼特殊的得財管道，千萬別做白日夢，辛勤付出才可望有收穫。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00pm 水鑽藍

開運方位：正東方向

射手座

短評：想法易獲得肯定，是較平順的一天。

【整體運★★★☆☆】

感情甜蜜，在溝通中拉近兩人的距離，不過，別輕易答應對方的要求，如果做不到會影響兩人的感情。今天上司會把一些讓你感到新鮮的任務交給你來做，因興趣濃厚而完成得較出色，還會小有進財。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人感情看似平靜，實則隱藏著變動，可別因工作忙而忽略了另一半的感受唷！

【事業運★★★☆☆】

遇事多與身邊的人商量，有機會獲得很好的建議，若孤軍奮戰則易碰壁。

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定，勞心中得財。把錢看淡一點，才不會因為金錢而患得患失！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-7:00am 橄欖綠

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：脾氣略顯急躁。

【整體運★★☆☆☆】

今天有約會的人不妨把地點定在童趣味道較濃的公園，對你的愛情會有提升作用。欲速則不達，投資之事不宜操之過急。說出的話並非你的本意，卻因此而引起同事的不快，令雙方的工作熱情驟然下降。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者容易獲得另一半的幫忙與協助，別忘了給對方一個擁抱以表謝意喔！

【事業運★☆☆☆☆】

今日在工作上容易有粗心大意的傾向，在處理契約文書、票據相關事務時要特別小心。

【財富運★★☆☆☆】

心存投機貪念時就容易受騙上當。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00am 萊姆黃

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：成功重在溝通。

【整體運★☆☆☆☆】

愛情需要用點心，為對方唱首歌或燒道菜，都是維護你們感情的好辦法；資金上的周轉不是很順利，不懂得靈活運用人脈很可能會讓你失去一筆大生意；煩亂的心緒影響到你學習、工作的正常發揮。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會與異性接觸，但難以展開新戀情，貿然表白被拒機率高。

【事業運★☆☆☆☆】

今天事業運很不好，彷彿颳風下雨般的不平靜，所以今日的心理建設非常重要喔！

【財富運★☆☆☆☆】

財氣混亂狀，容易為了金錢而擔憂，特別要注意莽撞之下做出衝動的決定。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00am 白鋼銀

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：熱情洋溢的笑容，是與人接觸、拉近距離的武器。

【整體運★★★★★】

今天的工作能發揮出你的才華，可望得到老闆的賞識。已婚者與另一半吃頓富有情調的晚餐，可為平淡的感情生活製造激情，讓兩顆心更加貼近，愛情有如沐春風的感覺。學習、吸收能力很強，適合英語、文科方面的學習，會有事半功倍的效果。

【愛情運★★★★☆】

有利相親的好日子，立刻安排行動吧，有親友介紹的對象可別錯過；有伴侶者感情升溫，驚喜不斷。

【事業運★★★★☆】

機會頗多的一天，但重點是把握好現有領域的表現機會和提升機會，切忌太過冒進。

【財富運★★★★☆】

金錢活動頻繁的一天，呈現有進有出的雙重跡象，例如：金錢入帳後，又把錢轉手出去。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00pm 象牙白

開運方位：西南方向

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