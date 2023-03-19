每日星座運勢／金牛有閒置資金的話 可做小額投資

2023-03-19

牡羊座

短評：有不少邀約，爽快地赴約能加強人際關係。

【整體運★★★☆☆】

不論是同事還是異性的邀請都不要拒絕，良好互動可讓你累積不少人脈。年輕又顯活力的服飾，讓你更受歡迎，玩得既愉快盡興，又能結識不錯的新朋友。不過今天有點粗心大意，出門前要對家中的門窗、電器檢查一遍。

【愛情運★★★☆☆】

忙著自己的事情而把另一半忘了，幸好對方理解你，沒因此放在心上，別忘了日後給對方補償哦。

【事業運★★★☆☆】

多考慮周圍的人，自顧自的埋頭苦幹效果不一定好。多與同事合作，共同進步。

【財富運★★☆☆☆】

生意上容易出現意料之外的麻煩。例如：資金周轉困難、債主拖延、貨款出現問題等等。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-2:00pm 夕陽橙

開運方位：東南方向

金牛座

短評：歡歡喜喜的過一天。

【整體運★★★☆☆】

剛接觸的異性會因為你的不修邊幅而不再想搭理你，要注意自己的儀容；今天的財運比較不錯，雖然會有支出，但收入也會不少；多去親戚朋友家拜訪，增進一下感情。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人應珍惜情人，玩愛情遊戲容易失去愛情；單身者對異性熱情一點，可提升戀愛運。

【事業運★★★☆☆】

在實施計劃的途中，看似困難重重，但你的堅毅不拔會為你帶來契機，要堅持喔！

【財富運★★★☆☆】

有閒置資金的話，可進行小額投資 。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00am 珍珠白

開運方位：正南方向

雙子座

短評：留意環境和人脈，好好運用資源。

【整體運★★★☆☆】

猜不透對方的想法，在愛情面前躊躇不前，與其自己獨自猜測，還不如直接去詢問；財運下滑，容易因判斷失誤而造成財產損失，投資之前一定要謹慎小心；記憶力發揮作用，記東西的速度加快，不過也要注意方法，死記硬背很容易過了一會就忘哦！

【愛情運★★★☆☆】

投身於工作，對另一半難免缺少耐性，這會讓對方不快；熱戀中的人可安排浪漫的約會。

【事業運★★★★☆】

在他人需要幫助的時候，張開你的臂膀，讓他人依靠，給予安慰，會有意外收穫喔！

【財富運★★☆☆☆】

不適合跟會或替人做保，否則恐將破財。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-2:00pm 可可棕

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：升溫的過程並不長，耐心一點就好。

【整體運★★★☆☆】

積極性大大加強，個人能力也在一定的基礎上得到提高，因而獲得長輩的照顧。具備賺錢的本領還得有守錢的本事，合理支配錢財就是理財的關鍵，家人在這方面給予的幫助不容小覷。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者有較多的時間與另一半在一起，可以共同回憶之前的美好時光，為戀情加溫！

【事業運★★★☆☆】

收穫頗多，有機會接手新的、更有挑戰性的任務，正是發揮才能的時候，加油！

【財富運★★★★☆】

有摸獎抽獎的機會，中獎的機率比較高。另外，還會有收受重禮的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00pm 香吉士黃

開運方位：西南方向

獅子座

短評：適合與家人一起娛樂。

【整體運★★★★☆】

小別勝新婚，短暫的離別不但絲毫未減少你們的恩愛，反而更加深了感情。財運平平，商場中琳琅滿目的首飾，女性朋友可要經得起誘惑，荷包才不至於乾癟。找到適合自己的理財方法，收穫就能看得見。

【愛情運★★★★☆】

另一半與異性走得很近，似乎在故意氣你，好好想想，你是不是太冷落另一半了？

【事業運★★★★★】

運勢強盛，你的心情很平靜，能透過學習、旅遊、網路交友等來收集訊息，拓展視野。

【財富運★★★☆☆】

零散支出減少，能夠有所積蓄。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-7:00am 蘋果綠

開運方位：東北方向

處女座

短評：精神交流讓自己受益匪淺。

【整體運★★★★☆】

雖有不錯的際遇，卻也因自己信心不足而容易讓愛情溜走，只要展現自己的優勢就能得到關注；投資慾望強烈卻不急進，會有穩定性高的基金引起你的興趣；外出休閒時遇到投緣者，兩人相談甚歡。

【愛情運★★★☆☆】

注意調養，適合獨處，單身者別與過多的異性糾纏，那樣只會讓你身心疲憊。

【事業運★★★★☆】

情緒高昂，容易因親友的鼓勵而奮發圖強，收穫頗豐，也讓你看到了自己的能力。

【財富運★★★★☆】

求財慾望強烈者，能汲取多方經驗，為自己爭取到更多的財路。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00pm 深海藍

開運方位：西北方向

天秤座

短評：人與人的關係可得到改善。

【整體運★★★★☆】

處於冷戰或失和的情侶今天有雨過天晴的徵兆，放下面子或某些堅持可緩和兩人的關係；在所在地進行投資能及時進行掌控，進展更為順利；學習上易產生厭倦的心理，無法安下心學習。

【愛情運★★★★☆】

夫妻之間多尊重彼此的私人空間，多體會彼此的內心感受，感情自然能順利發展。

【事業運★★★☆☆】

容易有挫折感，主導慾望增加卻往往事與願違，因無法忍受而產生負面思考！

【財富運★★★★★】

財運還不錯唷！有暗中收到禮物或金錢的機會。商務接洽者適合在競爭中得財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-9:00am 鉑金灰

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：做事順心愉快，整天都有好心情。

【整體運★★★★☆】

愛情上平淡如飴，單身者有機會獲得異性的青睞，並有機會長期發展。今天顯得很輕鬆，很多事做起來都較順手，原有的壓力一下子就不見了蹤影。偏財運佳，買樂透會有所收穫。

【愛情運★★★☆☆】

不宜過多約會，容易因小事鬧得不歡而散。不如在家中看看電視、看看書來得愉快。

【事業運★★★★☆】

情緒高漲，笑逐顏開的一天，有機會與久未聯繫的老朋友相遇，驚喜不斷。

【財富運★★★★☆】

果決者可抓住時機，減少錢財的損失。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00am 臘梅白

開運方位：西北方向

射手座

短評：運勢明朗，收穫頗多。

【整體運★★★★★】

今天的愛情運勢十分搶眼，有機會收到沒有署名的神秘禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的來源哦！進財局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆放鬆，身體可是革命的本錢。

【愛情運★★★★★】

動動你的腦筋，想辦法勾引心上人；裝可憐、裝憂鬱來博取同情吧！

【事業運★★★★☆】

外出參加活動的機會多，注意多發揮口才方面的優勢，可讓好運降臨。

【財富運★★★★★】

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎得獎、撿到錢等等。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-3:00pm 苔蘚綠

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：感情纖細，易有新的感觸。

【整體運★★★★☆】

今天你的心思多放在家庭生活上，雖然為家人破費不少，但花錢讓大家開心，製造良好的家庭氛圍很值得。夫妻感情融洽，你若能表現出熱情如火的一面，更能挑動起對方的熱情；單身者因親友撮合而結識不錯的對象。

【愛情運★★★★☆】

展現溫柔體貼的一面，笑容燦爛，情人節還不忘送上貼心的禮物，感情迅速升溫。

【事業運★★★★☆】

好運相伴，容易有心想事成的喜悅，多與身邊的人分享你的快樂，你會更快樂！

【財富運★★☆☆☆】

過度冒險，沒有充分的分析，只會讓金錢大筆流失。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-2:00pm 水鑽藍

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：處處隱藏商機，多用心去發現。

【整體運★★★★☆】

今天財運頗優，因善於觀察、積極求財而發現投資契機，進財機會多。女性朋友是你的貴人，多與女性朋友接觸可獲得更多的好消息。單身者在熱鬧的場合結識異性朋友的機會多，有機會展開一段多彩的戀情。

【愛情運★★★☆☆】

單身者可享受獨處的快樂；戀愛中的人多關心對方，噓寒問暖一番，對方大為感動。

【事業運★★★☆☆】

運勢普通，無需急於向前衝，只要按照先前的計劃按部進行，就能看到新的契機！

【財富運★★★★☆】

能正確對待錢財者，財源廣進；花錢不節省者，經濟緊缺。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00pm 水晶紫

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：得了面子失了裡子。

【整體運★★★☆☆】

今天比較拉不下臉，不肯在對方面前承認自己犯下的錯誤，小心因此與戀人進入冷戰；理解能力增強，他人傳授的知識能夠很快的收為己用；財運頗旺，收集的訊息大為合用，投資收益不錯。

【愛情運★☆☆☆☆】

追求愛情容易四處碰壁的一天，別想著談情說愛了，好好享受獨處時光會更自在。

【事業運★★★☆☆】

由於受到矛盾心理的煎熬而讓手中的事有停滯不前的現象，適時調整好情緒才好。

【財富運★★★★★】

財運暢通無阻，想要周轉金錢、討債的人，趕快利用今天的吉運吧，只要勇於開口，大多能心想事成！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00pm 萊姆黃

開運方位：正東方向

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