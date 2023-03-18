每日星座運勢／獅子忠言逆耳利於行 要虛心的接受

2023-03-18

牡羊座

短評：衝動是魔鬼。

【整體運★★★★☆】

投資時要謹慎，利用好每一分錢，衝動行事只會讓你蒙受損失；與人相處時要和氣，即便遇到意見不合時也別逞一時之快而大發脾氣，不然先前建立起來的形象就這樣消失殆盡；煮蓮子湯喝，可降心火，讓脾氣不那麼暴躁。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會遇到心儀的對象，別表現的太小家子氣，大方地與對方交往會有好結果喔！

【事業運★★★☆☆】

人際關係欠缺圓融，與人溝通應注意自己的態度。

【財富運★★★☆☆】

進的雖說是小財，但是小錢積蓄可觀。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00pm 珊瑚橙

開運方位：正南方向

金牛座

短評：運勢不錯的一天，心情很好。

【整體運★★★★★】

今天出門容易被周圍的環境感染，變得心情開朗，許久未曾聯繫的老朋友也會帶給你意外驚喜。是你請客會朋友的大好日子，約幾個知心朋友一起聚聚，不需要太鋪張，他們會感受到你的真情。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人戀情甜蜜，彼此纏綿，沉浸在浪漫中；單身者有機會談一場轟轟烈烈的戀愛。

【事業運★★★★★】

職場上也可以建立很好的朋友關係，別錯過了，知己可不是每天都有。

【財富運★★★★☆】

財神爺光顧囉！可是財富不會無故的從天而降，必須靠自己積極的開發才會發現財神爺！很適合在今日討債呢！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00pm 水鑽藍

開運方位：正北方向

雙子座

短評：有機會等著你主動把握。

【整體運★★★☆☆】

今天很容易動怒，伴侶有一點小毛病都會讓你看不慣，小心因此雙方發生爭吵；好運不會主動找上門，出去活動活動，機會更容易把握；與過去的同學取得聯繫，讓你有所受益。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者可找異性知己喝茶聊天，會談得很開心，忘掉煩惱；戀愛中的人應多與對方溝通。

【事業運★★★☆☆】

需要細心處理的事比較多，你應耐住性子，一旦變得急躁就容易出錯唷！

【財富運★★★☆☆】

偏財運稍弱，得合理運用自己的錢財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-9:00am 乳酪白

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：相當暢快的一天，各種事情都順利無比。

【整體運★★★★☆】

情投意合、天涯咫尺是今天甜蜜戀情的寫照，溫馨與浪漫讓你笑到合不攏嘴。送禮的好日子，要與客戶見面的話，準備一份禮物送給對方，易收到很好的效果。財運上手中的投資可繼續持有，還有上升空間。

【愛情運★★★★☆】

好運站在你這邊，單身者可以鼓起勇氣向心儀的對象表白，容易得到熱烈的回應喔！

【事業運★★★★☆】

特別能替他人著想，易得到他人的信任，讓你今天的事務能進行得更順利。

【財富運★★★☆☆】

必須小心理財，盡量多儲蓄以備不時之需。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00am 碧空藍

開運方位：西南方向

獅子座

短評：忠言逆耳利於行。

【整體運★★★☆☆】

今天容易被人當面指出缺點，有點不服氣，但是忠言逆耳利於行，既然指出了就要虛心接受。戀情狂熱，但是占有慾太強會有不少問題。學習慾望強烈，是溫故而知新的好時機。

【愛情運★★★☆☆】

常聽他人吐苦水，你自己的情感困擾卻悶在心裡，不知向誰訴說。學會傾訴，你會好受些唷！

【事業運★★★☆☆】

事情很多，需要你耐心處理。不過，容易得到朋友的幫助，讓你感覺輕鬆很多。

【財富運★★☆☆☆】

小心異性居心不良，想從你口中打探出商業秘密。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-1:00pm 檸檬綠

開運方位：西南方向

處女座

短評：發展態勢良好，生活中會小有驚喜。

【整體運★★★☆☆】

敏感的一面突顯，非常在意另一半的一言一行，稍有不合你意會引起你的不悅，學會收斂情緒，小心愛情悄悄遠離。花錢慾望強烈，支出較多，甚至會買回一堆無用的東西，造成浪費。

【愛情運★★★☆☆】

容易結識談天說地的異性朋友，有時也會向你訴苦，這讓你有種被需要的快樂感。

【事業運★★★☆☆】

善用你良好的人際關係，將會讓今天要處理的事情更為順利，也有機會結識興趣相投的夥伴。

【財富運★★☆☆☆】

花錢如流水，不懂得節省。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00am 玉髓紅

開運方位：西南方向

天秤座

短評：心情愉快，對金錢的敏銳度高。

【整體運★★★☆☆】

今天多出門走動會有好運降臨，宅男宅女則易錯過良機。單身者多留意穿著打扮，到熱鬧的場合主動與異性接觸，可提升戀愛運。財運佳，下午有機會獲得不錯的商機，有利規劃、投資。

【愛情運★★★☆☆】

多安排一些時間與另一半溝通，以免感情疏遠；單身者應投身於事業，感情以後再談。

【事業運★★☆☆☆】

火氣有點大，容易為一點小事而與他人發生爭執。消消氣，別破壞了自己的好心情。

【財富運★★★★☆】

會有令人羨慕的中獎機運唷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-3:00pm 大理石灰

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：今日運勢順遂，心平氣和。

【整體運★★★★☆】

單身者今天心境平和，比平常多了幾分柔情，與異性相處時也多了幾分味道，魅力大增。財運上今天容易受到外界誘惑，有瘋狂購物的念頭，小心透支。今天適合為自己的生活制定計劃，或是對自己的目標進行思考。

【愛情運★★★★☆】

想戀愛的單身者不宜把要求設得過高，容易錯失好姻緣，有戀愛機會可要好好把握。

【事業運★★★★☆】

精力旺盛，有利於新計劃的執行，若能接受不同的意見，成功的機會更大。

【財富運★★★☆☆】

錯誤的決定只會讓你陷入困局，煩惱不斷。步步為營，可使困境得到舒緩。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00am 玫瑰紅

開運方位：正東方向

射手座

短評：愛他就對他寬容些。

【整體運★★★★☆】

今天顯得很挑剔，總會發現他的缺點，甚至有結束這段戀情的衝動，愛烏及烏，寬容是戀情繼續的唯一辦法；今天財運尚可，好朋友一起出錢出力是個不錯的主意；夜深人靜正是讀書時，把最近的專業知識狠狠裝進腦袋吧。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半的叮嚀感到厭煩，情緒來時很容易發生爭執。忍一忍吧，別把關係弄得太緊張。

【事業運★★★★★】

很有衝勁，無須有太多的顧慮，只要相信好運始終站在你身邊，放手去做手中的事，就能實現目標。

【財富運★★★☆☆】

財富易流失不易緊守，要握緊自己的荷包。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00am 秋葵綠

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：勞有所獲，出門易交好運。

【整體運★★★☆☆】

情緒掌控得較好，只要對周圍的人多花點心思，就能相處愉快。財運上還需要穩紮穩打，不要太過急進。適合參加團體活動，長袖善舞能為你贏得好口碑。回家時給家人帶份宵夜，會讓他們覺得很溫馨。

【愛情運★★★☆☆】

你和戀人的關係趨於平順。倘若能培養共同的興趣愛好，感情會更上一層樓唷！

【事業運★★★☆☆】

雖然要完成的事情很多，但因家人的支持與關心，讓你內心充滿鬥志，辦事效率大增。

【財富運★★☆☆☆】

徬徨不前、散漫懶惰者，則得財不順，容易流失錢財。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-5:00pm 葡萄紫

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：熱鬧的一天。

【整體運★★★☆☆】

說話很有幽默感，與異性在一起時能表現出大方自然，單身者不妨多與異性攀談，易給對方留下好的印象；今天不宜外出，擁擠的交通，人與人的摩擦，極易讓你感到疲憊；有破財的跡象，擺闊只會徒添自己的煩惱。

【愛情運★★★★☆】

閒暇之時不妨陪另一半去逛逛街，添置些新物品，會很愉快；單身者適合與好友一同出遊。

【事業運★★☆☆☆】

會遇到一些麻煩，會讓你覺得心煩意亂，應調整心態，正確處理才好。

【財富運★★★☆☆】

宜穩紮穩打的開發正財。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-3:00pm 玉髓紅

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：朋友是你的引線人。

【整體運★★★★★】

有機會結識朋友的朋友，如想有進一步了解和發展，可讓朋友充當紅娘進行遊說，並給你們創造機會；商業應酬中透過朋友或同事的引見，能接觸到行業中資歷深的人士，對日後事業大有助益；對品牌服飾的追求會讓你有所破費。

【愛情運★★★★☆】

想從另一半身上獲得更多的溫存，不妨多花些時間和心思在對方身上，自然能感受到甜蜜。

【事業運★★★★★】

心態相當的不錯，事情雖不少，但你感覺都能輕鬆應對，能抽出時間做自己感興趣的事。

【財富運★★★★☆】

財神爺送錢來囉！有得財的機會，多是收禮等他人之贈送財，輕輕鬆鬆就有鈔票入袋。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-1:00pm 夕陽橙

開運方位：正西方向

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