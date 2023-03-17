每日星座運勢／天蠍單身別關在家裡 出門有好機會

2023-03-17

牡羊座

短評：意料之外的事情對你的打擊較大。

【整體運★★☆☆☆】

事業運低落，新計劃的推行並不如你預期設想的好，即使如此也不必灰心，經歷也是一筆寶貴的財富。財運一般，不如花點小錢去娛樂休閒一番，放鬆緊繃的神經，讓自己更有信心與動力迎接明天的挑戰。

【愛情運★★☆☆☆】

比較粗心，對另一半照顧不周，對方有點不高興了，趕緊噓寒問暖一番吧！

【事業運★☆☆☆☆】

易與同事發生口角，要特別注意說話的用詞和語氣，切忌惡言相向。

【財富運★★★☆☆】

顯得小氣，破財的機會不高。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00am 祖母綠

開運方位：正北方向

金牛座

短評：心情不好，也不要表露出來！

【整體運★★★★☆】

戀愛者受他人影響而情緒有所波動，平心靜氣才能看清真相。工作上有機會接觸同行資歷較深的人士，若能謙虛請教，你會得到對方的幫助。財運欠佳，在投資時會顯得猶豫，因而易錯失好時機。

【愛情運★★★☆☆】

雖有桃花顯現，但多是過路桃花，必須看清對方心意，小心招惹露水情緣。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合富有挑戰性的事務。雖然終日忙碌，但無非是個磨練的好時機。

【財富運★★★☆☆】

今日有點懶散，對於努力賺錢興趣缺缺，不妨輕鬆的幻想發財夢，但可別把幻想跟實際混為一談唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00am 玫瑰紅

開運方位：西北方向

雙子座

短評：內心平靜，適合化解誤會的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天感悟力很強，會在瞬間悟透一些事情，很適合處理感情上的問題，因態度平和而獲得對方諒解。工作較平順，不妨發揮你良好的溝通能力，讓工作氛圍更加和諧。有小的偏財運，也有機會收到禮物。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者容易被異性的皮相迷惑，只圖一時歡喜而忽略了考察對方的品行。

【事業運★★★☆☆】

有想法就趕快行動吧，會有意想不到的收穫；看到自己的進步，你也會很有成就感喔！

【財富運★★★☆☆】

錢財進出頻繁，會有寅吃卯糧的現象，但是，也只有在這種情況下才能激起你的鬥志。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00pm 瑪瑙黑

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：愛情是兩個人的功課。

【整體運★☆☆☆☆】

掌控慾望過強，使對方難以忍受，繼而產生離開的念頭。理財得到長輩們的幫助，他們的經驗使你的財運得到較快的提升。心情好壞對你的工作有著直接影響，心情低落時不妨先將工作放下吧！

【愛情運★☆☆☆☆】

又發生爭執了嗎？雙方意見不合是常有的事，不要想得太嚴重！

【事業運★★☆☆☆】

在與人交往、互動上容易出問題，在發表言論時應注意自己的措辭，以免得罪人。

【財富運★★☆☆☆】

沮喪的情緒會降低求財的動力而使得財運受阻。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-5:00pm 竹葉青

開運方位：西北方向

獅子座

短評：賺錢動力不足。

【整體運★★☆☆☆】

財運不佳，前期的投資暫時未能見到成效，但不必著急，沉得住氣者可迎來好運氣。單身者想以他人穿針引線的方式來助愛情一臂之力，不可抱太大希望，主動出擊更有吸引力。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人易因錢財而爭吵，小心感情出現變數；單身者想戀愛，易把錢財花在異性身上。

【事業運★★★☆☆】

工作顯得較被動，有表現機會但不易把握住，難有大進展。

【財富運★★☆☆☆】

沉迷吃喝玩樂或賭博遊戲，小心辛苦賺來的財富，轉眼流失。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00pm 遠洋藍

開運方位：東北方向

處女座

短評：工作情緒起伏不斷。

【整體運★★★☆☆】

單身者與性情直率的人頗合得來，而戀愛中的人則在小吵小鬧中加深了彼此的感情。切莫因喜好而盲目消費，今天財運犯小人，謹慎為妙。越是忙碌反而越覺得空虛，人也變得有些焦躁，找家人聊聊，可排解煩惱。

【愛情運★★★★☆】

單身者多注意自己的穿著打扮，可提升異性緣；戀愛中的人有機會拜見雙方父母。

【事業運★★★☆☆】

重複、乏味的工作會讓你顯得無精打采，事業上需要一些新挑戰或新事物來進行調劑。

【財富運★★☆☆☆】

財氣不穩定，外力干擾多，不利於投資買賣。有金錢耗損的跡象，趁著今日去吃吃喝喝，把錢花在享受上吧！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-3:00pm 和闐玉白

開運方位：東南方向

天秤座

短評：情緒不穩定，易為一些小事動怒。

【整體運★★☆☆☆】

今天對錢財抓得較緊，會有斤斤計較的傾向。對他人的言行也多有挑剔，雖出發點是為他人著想，但太過嚴苛不僅徒增自己的壓力，也會給他人造成小小的傷害。在感情上，另一半頗能包容你，你也應多為對方著想才好。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者容易感受到另一半的強勢態度，千萬別硬碰硬，多忍耐可避免爭吵。

【事業運★★★☆☆】

工作進展較順利，易獲得貴人助力；有賺外快的機會，注意把握！

【財富運★☆☆☆☆】

今日財運不佳，在投資理財上應多請教有經驗的人士，固執己見易遭受損失。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00am 玳瑁棕

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：事物都有美好的開始。

【整體運★★★★☆】

愛情機遇頗好，極易在街頭偶遇昔日心儀的對象，單身者若能大膽主動攀談，你們有所發展的機率很高哦；今天能嘗到勤儉節約帶來的甜頭；前段時間在工作上的辛苦耕耘，今天總算看到了一些希望！

【愛情運★★★★★】

這麼棒的好日子，千萬別錯過了！快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別關在家裡，出門才有好機會！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，要注意不要為了感情問題而分心，凡事宜親力親為。

【財富運★★★☆☆】

今日與錢特別有緣，滿腦子想著錢錢錢，有機會接觸有錢、有社會地位的人，不妨與他們談談理財投資之道。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-3:00pm 橄欖綠

開運方位：正西方向

射手座

短評：財運欠佳。

【整體運★★★☆☆】

老是自以為是的替對方做安排，小心與戀人的關係陷入冰封期；財運不佳，理財謹慎為上，切忌拿出老本孤注一擲；思考能力很強，上班族適合做個計劃書，學生族可以為新學期做份學習計劃。

【愛情運★★☆☆☆】

在挑選另一半的標準上你有著近乎完美的要求，稍有不滿便毅然斬斷所有情絲。今日戀愛運不佳，多多反省自己才好。

【事業運★★★☆☆】

花費過多的精力在細節上，會打亂原有的工作計劃，也易影響工作的整體進程。

【財富運★★☆☆☆】

易犯迷糊，多留心隨身攜帶的重要物品。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-3:00pm 雪花銀

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：運勢旺盛，收穫頗多。

【整體運★★★★★】

浪漫的咖啡館是情侶約會的好地方，能夠彼此產生情愫，瞬間來電，戀情立刻升溫。財運不錯，今天對時機的把握相當敏銳，賺取錢財較順利。工作運佳，適合推行新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。

【愛情運★★★★☆】

充滿新鮮感與刺激感的一天，魅力四射，易引來不少桃花靠近，讓你很有優越感。

【事業運★★★★★】

事業運還不錯，好運偏向知名度的提升，也就是你的表現容易得到認同與肯定，而且今日有機會掌握主導權。

【財富運★★★★☆】

精打細算的一面突顯，思維亦顯得相當活躍，理財得當，投資易有收獲。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00pm 遠洋藍

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：從豐富的早餐開始，讓一天的精神都飽滿。

【整體運★★★☆☆】

適當地為身體補充營養，精神好辦事效率才會高。有機會參加聚會，能夠認識不同年齡層、不同職業的人。手機是今天幸運的小工具，對初次見面有好感的人留個號碼，有利日後深入交往。奢侈的消費品少買點，以免荷包乾癟。

【愛情運★★★★☆】

已婚者對另一半很關心，也容易獲得對方更多愛的回饋，在溫存中日子過得飛快。

【事業運★★★☆☆】

在處理不好事情時，會為自己找藉口，合理化過失。雖減輕了心理壓力，但易消磨積極向上的心態。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太穩定，收款入帳多有一波三折的現象，不適合在今日做財務決定。想買東西先緩一緩，省得買到瑕疵品。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00am 玫瑰紅

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：臉上洋溢著喜悅之情，一言一行都表現出自信。

【整體運★★★★☆】

今天異性緣不錯，外出時很容易遇到心儀的對象。投資者需時時觀察大局動態跟走向，別輕易聽信他人的鼓動。工作上，你的成績會得到上司的肯定，付出會得到相應的回報。

【愛情運★★★★☆】

今天你相信全心全意的付出終能感動對方，心甘情願為對方操心操勞，就算自己受點委屈，一想起有一天會讓對方接受，心裡還是樂滋滋的。

【事業運★★★★★】

事業運不錯唷！容易得到長輩或上司的庇蔭照顧，也有機會被賦予特殊的任務。

【財富運★★★☆☆】

慾望多多的一天，對於物質的企圖心特別強，可是貪念越重、壓力越大！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-4:00pm 苔蘚綠

開運方位：東北方向

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