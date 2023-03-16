每日星座運勢／摩羯桃花會不期而遇 及時做出選擇
2023-03-16
牡羊座
短評：運勢走高，易有驚喜的一天。
【整體運★★★★★】
笑容燦爛，親和力強，單身者在熱鬧的場合易遇到有緣人，有機會展開一段特別的戀情。工作雖然忙碌，但很多疑難雜症都能獲得圓滿解決，很有成就感。財運佳，投資者資金周轉有困難，不妨向親友求援，易得到援助。
【愛情運★★★★☆】
單身者有機會與養眼、有修養的異性結緣；有伴侶者有利製造浪漫，宜約會、看電影。
【事業運★★★★☆】
多站在上司和同事的立場考慮問題，會獲得可貴的好人緣，增強外部助力。
【財富運★★★★☆】
花點錢在交際應酬上，可以改善人際關係；此外，對未來的財運也會有正面幫助。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：4
吉時吉色：7:00-8:00pm 睡蓮紫
開運方位：東南方向
金牛座
短評：要懂得珍惜眼前人。
【整體運★☆☆☆☆】
風水輪流轉，今天另一半對你可沒那麼有耐心，要注意收斂自己的脾氣。欲購買基金者今天還是先以分析為主的好，貿然投入會有虧損；與同事溝通略欠圓融，易發生摩擦，切記要慎言慎行。
【愛情運★★☆☆☆】
桃花多，容易得到異性關心。注意把握自己的感情，該拒絕時別拖拉，以免惹來感情苦惱。
【事業運★☆☆☆☆】
工作忙碌，但勞而無功機率高。還是乖乖聽命行事較妥當，凡事耐著性子來運作。
【財富運★☆☆☆☆】
金錢上缺乏計劃，魯莽行事之下容易導致虧損，莫在此日有衝動性的金錢活動或消費行為。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：7:00-8:00am 玉髓紅
開運方位：東南方向
雙子座
短評：朋友就是你的開心字典。
【整體運★★☆☆☆】
情感遇到小挫折，對方的不理解讓你漸漸猶豫，有種想放棄的感覺。投資方面頗為順利，所遇之人均能為你指引出不錯的賺錢之道，但需把握利弊趨勢。工作遇到獲得不錯的學習機會，而且同事間的情誼讓你樂在其中。
【愛情運★☆☆☆☆】
戀愛運不太好，戀愛中人特別容易動怒生氣或是為情傷神，轉移注意力使自己不要太偏激哦！
【事業運★★★☆☆】
工作受人關注，不要有任何心理壓力，理清頭緒就可以出色地完成。
【財富運★★★☆☆】
易因思慮不周而破財。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：8
吉時吉色：5:00-7:00pm 櫻桃紅
開運方位：西南方向
巨蟹座
短評：心情很好，做事比較積極。
【整體運★★★★☆】
今天與異性接觸的機會多，易獲得異性的正面評價，讓你有些飄飄然。投資上會遇到少許麻煩，冷靜思考就能想出對策。工作上有利自我表現，在人群之中不妨大膽展現出自己的長處，能博得不少喝彩。
【愛情運★★★★☆】
單身者的感情生活豐富精彩，與異性互動頻繁，可望談一場轟轟烈烈的戀愛。
【事業運★★★★★】
事業運頗優，對業務工作者特別有利，不怕奔波辛苦可有收穫，易得貴人助力。
【財富運★★★☆☆】
財運普通，有多的錢不妨拿來定存。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：6:00-8:00am 玉髓紅
開運方位：正北方向
獅子座
短評：幫助他人會收穫不少。
【整體運★★★☆☆】
參加一些志願活動或者幫助他人，你的善良、熱情易受到慧眼異性的關注；工作中找你幫忙或是請教你的人比較多，別表現出不耐煩，妥善處理會使你收穫不小；到安靜開闊的地方走走吧，鬱悶的心情會得到鬆懈。
【愛情運★★★☆☆】
感情生活平穩，夫妻之間互送一些貼心的小禮物，彼此都會感到快樂和滿足喔！
【事業運★★★☆☆】
盡量少評價、少插手別人的事情，以免惹來一些不必要的誤會。
【財富運★★★☆☆】
容易受人誘之以利，聽信人言導致重大損失。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：7:00-9:00pm 苔蘚綠
開運方位：正東方向
處女座
短評：增強鄰里之間的互動，也是人際交往的一種方式。
【整體運★★★☆☆】
左鄰右舍需要多走動走動，既熱絡了感情，也能讓生活更豐富。單身者別老悶在家裡，不然桃花跑掉了還不自知，約上幾個好友出外走走，有偶遇良緣的機會。多聽聽他人的投資經驗，對你會有所啟發。
【愛情運★★★☆☆】
顯得強勢，會將自己的喜好強加給對方，兩人相處時空氣中充滿了火藥味。
【事業運★★★☆☆】
思維不開闊，領悟力和理解力有所下降，卻能憑藉勤奮努力，跟上大家的節奏。
【財富運★★★★☆】
有利把錢花在生活細節或人際關係上，例如：購買生活用品、出門旅遊、送朋友小禮物等等。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：7:00-9:00am 蕃茄紅
開運方位：正北方向
天秤座
短評：飲水不忘掘井人。
【整體運★★★★☆】
今天的表現很受上司賞識，但是也別忘了提及同事們的幫忙哦，這樣不但給他留下更好的印象，也會得到同事的肯定；投資機會很多，要善於把握並加以分析；朋友的約會不可推脫，可望從交談中收集到有用的資訊。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛平淡日，宜各自為政，埋首在自個兒的工作上會好一點。
【事業運★★★★★】
今日事業上呈現如日中天的氣勢，頗適合開疆闢土，而且有機會可以掌握主導權！
【財富運★★★★☆】
財運很不錯，在錢財運用上不妨大膽出手，投資獲利的機率比較高！
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-11:00am 嫩芽綠
開運方位：正東方向
天蠍座
短評：運勢順利，易獲得賞識。
【整體運★★★☆☆】
工作得心應手，易成為焦點人物，只是業務員在判斷時要稍微留意中途的變故，隨機應變可快速扭轉局勢。愛情運弱，單身者可把心思放在更有意義的事情上。購物慾望強烈，注意克制一下消費慾望。
【愛情運★★☆☆☆】
容易對愛退縮，如果不敢嘗試大膽靠近，想要戀愛比較困難。
【事業運★★★★☆】
有大幹一場的魄力，也能得到上司和同事的扶持，深感好團隊是事業前行的源動力。
【財富運★★★☆☆】
在處理事務上不夠果決，易失去一些商機。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：4
吉時吉色：10:00-12:00pm 雪花銀
開運方位：東北方向
射手座
短評：遇事別著急，辦法總比困難多。
【整體運★★☆☆☆】
戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道。進財遭遇空前的困難，不要著急，先做規劃，積蓄能量。工作任務重更要注意細節，如此才不會因小失大。
【愛情運★★☆☆☆】
容易因為一些事引起你對往日戀情的懷念及追悔；單身者可約異性好友出來談談心。
【事業運★★★☆☆】
很多事情擺在眼前，應分清事情的輕重緩急，有條理地進行，切勿因為貪圖個人玩樂而耽誤了工作。
【財富運★★☆☆☆】
少出入高級娛樂場所，若只顧著高興去尋求刺激的話，小心荷包一不留神就見底了喔！
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-12:00am 水晶紫
開運方位：西北方向
摩羯座
短評：相信自己，勇往直前。
【整體運★★★★☆】
各種桃花會不期而遇，沉浸在喜悅當中，不過也別忘記及時做出選擇哦；財運良好，但猶豫不決會妨礙你的判斷力，必要時還應做出果斷的決定，財富才不會離你而去；工作上你會遇到一些困難，相信自己，今天是個彰顯才能的好時機！
【愛情運★★★★☆】
單身者有機會因幫助或與異性共事而成就戀愛的機緣；有伴侶的人關係和諧，讓人羨慕。
【事業運★★★★☆】
應好好運用超強的行動力，只要是可行的方案都可以試著嘗試，會有意想不到的效果。
【財富運★★★☆☆】
適合理財記帳的一天，仔細查看帳本，好好檢討花錢的習慣。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：7
吉時吉色：7:00-8:00pm 檸檬綠
開運方位：正南方向
水瓶座
短評：朋友宜多交卻不宜濫交。
【整體運★★☆☆☆】
戀上不該愛的人，既矛盾又慌亂，但幸而能在朋友的勸說下恢復原有的理智；工作中會表現出超強的應變能力，讓同事很欣賞你，但是也要注意團結協力，不可出盡個人風頭；今天人緣很好哦，能交上一個讓你受益的朋友。
【愛情運★★★☆☆】
內心容易產生寂寞感，單身者覺得空虛無聊，但可以從網路交友中獲得心靈的滿足！
【事業運★★☆☆☆】
今天應表現得有主見些，過於順從會壓抑自己，也很難突顯自己的成績。
【財富運★★★☆☆】
交際應酬中破財，紅白帖一堆。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：8
吉時吉色：8:00-9:00am 杜鵑粉
開運方位：正南方向
雙魚座
短評：感情較脆弱，容易受到傷害。
【整體運★★★☆☆】
今天愁緒紛飛，憶起過往令內心傷感，不要讓這種情緒伴隨太久才好，以免影響到正常的生活與工作。財運普通，想要有新的進展不易，投資理財需謹慎，小心盲目投資而帶來的經濟壓力。
【愛情運★★☆☆☆】
情緒有點不穩定，有點像小孩子般的無助，也想要被呵護，怎麼辦呢？快裝無辜、博取同情吧！
【事業運★★☆☆☆】
今日事業運不好，有點倦怠，還有氣無力；乖乖的把分內事做好，以免落人口實。
【財富運★★★☆☆】
短線投資可獲利，但貪多必失。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：7:00-8:00am 櫻桃紅
開運方位：東南方向
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