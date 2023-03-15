每日星座運勢／天秤勿事事依賴戀人 會讓人有壓力

2023-03-15

牡羊座

短評：掌握資訊得先機。

【整體運★★★★☆】

已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，易引來不必要的麻煩。出門在外者可於關鍵時刻得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報。財運一般，借助別人提供的投資消息，會讓你的財運好轉。

【愛情運★★★☆☆】

享受孤單的日子。今日適合獨處，冷靜回顧相處上的優劣，並加以檢討一番。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，是個試煉自己膽識的日子，該爭就爭，該接受就接受，要建立自己的原則。

【財富運★★★☆☆】

適合規劃、記帳的一天，仔細查看帳本，檢討並調整花錢的習慣。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00am 辣椒紅

開運方位：西北方向

金牛座

短評：不驕不躁，心態平和最重要。

【整體運★★★☆☆】

感情上太過追求完美，讓愛情運勢陷入低潮，將心思放在學習上，比胡思亂想有用得多；對從事業務工作的人來講，今天是踏踏實實穩守老客戶的一天；與人交往時表現過於自大，會讓人對你產生距離感。

【愛情運★★☆☆☆】

外力干擾多多的一天，少跟人接觸，省得聽到莫名其妙的風涼話。

【事業運★★★☆☆】

表現得十分活躍，很容易博得上級和同事的好感，但要注意在表現自己的同時還需把自己的本職工作做好。

【財富運★★★★☆】

正財運還不錯，但需要努力的開發才會看見成效。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00pm 湖水綠

開運方位：東南方向

雙子座

短評：人際關係和諧，外力、助力強。

【整體運★★★★☆】

今天會有讓人簇擁的優越感，平時不喜歡親近你的人也很樂意跟你接觸，讓你受寵若驚。千萬別飄飄然，冷靜下來好好利用人脈，工作會比預計得更順利。財運頗優，先前的投資計劃可在今天落實。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運普通。想提升戀愛運嗎？多用善解人意的態度去關心伴侶吧！

【事業運★★★☆☆】

工作壓力不小，有偷懶傾向。要小心越是偷懶壓力就越大，積極者工作易被肯定。

【財富運★★★★☆】

運勢很不錯，適合投資理財，容易有豐厚回報。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00pm 脆梅青

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：情緒會有些低落，人也顯得無精打采。

【整體運★★☆☆☆】

今天做事有些拖泥帶水，影響工作進度，若與他人合作容易引起合作夥伴的不滿。愛情方面平淡如儀，不會給你帶來麻煩。如果條件允許，可聯繫以前的同學或朋友，一起聚聚，讓生活更豐富多彩。

【愛情運★★★☆☆】

單身者喜歡沉浸在被愛的感覺中，但你卻不會輕易付出感情，給人遊戲愛情的感覺。

【事業運★★☆☆☆】

有被人忽略的感覺，付出得不到回報，積極的表現也常被人誤會，不要太在意才好。

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，投資勿貪多，以免分散精力。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-4:00pm 墨玉綠

開運方位：西南方向

獅子座

短評：今天易犯小人，出門需多留意。

【整體運★☆☆☆☆】

今天與戀人說話需注意措辭，不然容易被別有用心者利用，中傷彼此的感情，要相信戀人，勿受人擺佈。工作上任務加重，但也不要把計劃排得太滿，以免忙中有錯。

【愛情運★☆☆☆☆】

單身者與異性接觸的機會少，想戀愛可找親友幫忙介紹；有伴侶者聚少離多，宜多聯繫、表達思念之情。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不理想，負面思考太過嚴重，面對壓力會產生委屈心態或強烈的情緒反應！

【財富運★★☆☆☆】

有漏小財的跡象，例如：掉錢包、意外破小財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00pm 秋葵綠

開運方位：西南方向

處女座

短評：借歌抒情是排解憂愁的好辦法。

【整體運★★☆☆☆】

對方模稜兩可的態度讓你感到苦惱，感覺遇到愛情的十字路口，有些不知所措。理財小有收獲，有節約習慣的人更是收效明顯。學生課業壓力較大，遇到的困難也極具挑戰性，需請教他人才能有所突破。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者戀愛運較弱，常把微笑掛在臉上可提升異性緣；戀愛中的人易被戀人誤會。

【事業運★★☆☆☆】

上司對你多加挑剔，會讓你覺得很煩，爭辯會被認為是一種無理取鬧，少說多做才好。

【財富運★★★☆☆】

大筆投資時，要好好的做功課，沒時間做功課就別投資唷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00am 玉髓紅

開運方位：東南方向

天秤座

短評：物極必反。

【整體運★★★★★】

你對戀人的依賴會讓他倍感重視，但不可事事依賴，不然會讓他感到壓力或沒安全感；今天骨子裡隱藏著許多活躍分子，充滿挑戰的工作能表現出你的能力；學學烹飪吧，和家人一起分享你的勞動成果會是一件幸福的事！

【愛情運★★★★☆】

愛情運特別旺，適合告白的好日子！戀愛中人好好珍惜、疼愛眼前人；單身者有思念舊情人的傾向。

【事業運★★★★☆】

事業運還不錯，自己積極點，就能得到同事間接的協助。

【財富運★★★★★】

競爭中得財，得財略為費心吃力，可是有付出必有所得。動口生財者，較容易感受到今日的好運。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00pm 瑪瑙黑

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：逃避並非是解決問題的好辦法。

【整體運★★★☆☆】

今天你的愛情運不錯，上班時多留意自己的儀容與穿著，辦公室正是你偶遇桃花的幸運場所。財運弱，不要攜帶過多現金在身上，破財機率高。教育工作者身體狀況欠佳，須在調養上加倍用心。

【愛情運★★★☆☆】

桃花漸開，只要能及時釋放想要好好戀愛的信號，就有機會吸引到同頻的異性關注。

【事業運★★★☆☆】

工作方面顯得較被動，有表現機會但不易把握住，難有大進展，需積極主動一些才好。

【財富運★★☆☆☆】

外力干擾多，恐有為錢擔憂的傾向；放輕鬆點，凡事急不得喔！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-2:00pm 淺海藍

開運方位：東北方向

射手座

短評：盡職盡責，做好本分。

【整體運★★★★☆】

真的，超出能力範圍的事還是不要隨便答應才好，在自己的專業領域中把工作做好就可以了；在投資理財方面直覺敏銳，放長線才能釣大魚；有嘗試新鮮刺激娛樂活動的想法，這也是放鬆的一種，不妨試試。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中人少跟其他異性朋友接觸，否則會引來情人的不滿與嫉妒。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，有點倦怠，不妨去吃頓美食讓心情愉快，上班時才會有好心情。

【財富運★★★★★】

財運不錯，適合暗暗的賺，暗中處理財務問題，可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00pm 夕陽橙

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：主觀意識強烈，聽不進人言。

【整體運★★★☆☆】

桃花開放，單身者要好好把握住，會是難得的邂逅。一心只考慮自己的感覺，會因此傷害到親密的朋友，行動之前還是先問問他人的意見為好。因自己小有成就而驕傲自滿，會使收穫付諸東流哦。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會遇到令你心動的對象，可多約會進行交流，感情會一日千里。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，要調整個人的心態，不要一昧的與人比較，做好分內的事情比較重要。

【財富運★★★☆☆】

懶散會挑起投機取財的念頭，如果採取不正當的手段，是非紛爭隨後而至。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00pm 燻鮭紅

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：多關心家人。

【整體運★★★☆☆】

已婚夫妻容易因對方的一點改變而感到驚喜，別再以為結婚只是為了過日子，已婚夫妻更需要情感的交流；今天有破財的傾向，千萬別得罪小人；孝敬父母，買些禮物送給他們，有了你的這份心意他們會很開心的。

【愛情運★★★★☆】

愛情穩定甜蜜，夫妻間互相信任，彼此都感到很滿足；單身者多與異性接觸可提升戀愛運。

【事業運★★★☆☆】

不妨將自己的擔憂和建議與上司溝通，讓他幫你做出決定，但要注意自己的態度，溝通時可別太急躁。

【財富運★★☆☆☆】

外力的干擾多了點，花錢有些心不甘情不願！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00pm 象牙白

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：適合遠離人群。

【整體運★★☆☆☆】

今天情緒波動大，公眾場所嘈雜的環境將會使你更衝動，無意說出來的話有可能對他人造成傷害，會使良好的人際關係大打折扣。何不開車去郊外兜兜風，四周的景色會有效安撫你激動的心情，也能靜心想想一些積鬱在心中的事情。

【愛情運★★☆☆☆】

有伴侶的人約會的機會較少，不妨用電話、E-mail聯系，也極富浪漫情調！

【事業運★★★☆☆】

看似風平浪靜，實則暗潮洶湧。凡事切忌急於求成，遇事須冷靜。

【財富運★★★☆☆】

理財、消費都潛伏衝動、善變、放手一搏的傾向。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-3:00pm 杜鵑粉

開運方位：正南方向

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