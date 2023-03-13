每日星座運勢／牡羊投資之前要謹慎 易因判斷失誤

2023-03-13

牡羊座

短評：合理利用現有資源，以智取勝。

【整體運★★★☆☆】

猜不透對方的想法，在愛情面前躊躇不前，與其自己獨自猜測，還不如直接詢問對方。理財上，容易因判斷失誤而造成財產損失，投資之前一定要謹慎。看書學習應講求方法，死記硬背會很辛苦。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者的感情較平淡，不妨多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇，雙方都會更有激情！

【事業運★★★★☆】

工作順利，與人合作的機會多，互動愉快，但成績平平。

【財富運★★☆☆☆】

財運一般，有利學習理財之道。如果把太多心思投入到金錢遊戲中，小心錢財散盡難復還。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00pm 玉米黃

開運方位：東北方向

金牛座

短評：略顯拘謹反而會失去機會。

【整體運★★☆☆☆】

今天似乎有些一反常態的拘束，和異性交談適時表現自己幽默的一面，緩和氣氛；購物不能任由自己的性子來，否則會讓個人財政陷入困境；因為太多人牽制的關係，使得事業向前發展的步調變緩。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人不妨多安排到充滿浪漫情調的餐廳約會，可加速增進彼此的感情。

【事業運★★☆☆☆】

情緒低落，會有激動的行為，需及時調整心態，安心做事，你會受到更好的待遇。

【財富運★☆☆☆☆】

不利與人在錢財上競爭，更不宜遊走法律邊緣賺取不義之財，否則恐招來官非。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00pm 檸檬綠

開運方位：東南方向

雙子座

短評：多愁善感的一天。

【整體運★★☆☆☆】

容易觸景生情，想起一些傷心事，情緒會有些許波動。對另一半的主動親近，你會有敷衍了事的念頭。工作之餘不妨抽些時間休閒，哪怕是聽聽音樂，也能讓心情好轉。學生族會把錢花在異性朋友身上。

【愛情運★★☆☆☆】

有伴侶的人，彼此保持一點距離比較好，黏的太緊會讓對方不耐煩唷！

【事業運★★☆☆☆】

情緒比較暴躁，工作上稍感不順，便容易與周圍的同事起衝突，傷了同事間的和氣。

【財富運★★★☆☆】

不利投機，心態上易患得患失，即使贏得小利也會傷神不安。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-4:00pm 鈦晶金

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：趕快動起來，懶散易錯過良機。

【整體運★★★★★】

桃花運極強，今天有機會與心儀的對象進一步發展，並確立關係。財運良好，獨特的眼光讓你發現大賺一筆的機會，瞄準時機，果斷出擊。求職機會良好，處於失業中的人今天不妨出去走走，會有好機會。

【愛情運★★★★★】

談情說愛順利的一天，說點甜死人不償命的肉麻情話吧！單身者容易遇到談得來的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

不要讓玩樂佔用了你太多的工作時間，以免任務難以完成。

【財富運★★★★☆】

令人羨慕的財運，有付出三分、得到七分的幸運，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00pm 深茄紫

開運方位：正西方向

獅子座

短評：幹勁十足的一天。

【整體運★★★★☆】

積極的工作態度，能得到眾人的認可。愛情運走高，單身者選擇今天向暗戀已久的異性表白，能達事半功倍之效。投資策略恰如其分，進展自然順利，收入囊中的錢財也就明顯增多，身邊的人都能感染到你喜悅的心情。

【愛情運★★★★☆】

愛情到來的機率高，這讓你興奮不已；不過，別高興得太早，愛情來得快去得也快唷！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合動腦工作，分內之事做完後，不妨再規劃日後的進度。

【財富運★★★☆☆】

對投資期望不宜過高，以免失望！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00pm 珠貝白

開運方位：正東方向

處女座

短評：真心傳遞愛意。

【整體運★★★☆☆】

活動中似乎有著相遇緣分的預感，只要誠實表達你的心意，就能有個愉快且溫馨的約會；財運亨通，有意想不到的一筆進帳；求知過程中，同學之間互通有無、交流心得，彼此間的感情更近了一步。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間不宜表現得太過強勢，多聽聽對方的意見會讓你有新的體會。

【事業運★★★☆☆】

雖不乏轉換的機會，可惜機遇雖多，卻因為優柔寡斷而難以掌握，或是停頓在紙上談兵。

【財富運★★★★☆】

人際關係運用得當，可化為財源。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00pm 咖啡棕

開運方位：正東方向

天秤座

短評：切忌失去理智。

【整體運★★☆☆☆】

愛恨本只有一線之差，不可因一時的衝動而做出傷害對方的事情。財運較差，來路不明的財物只會帶來麻煩，別存在僥倖心理。學生族可以適當地做做家務事，不但可以保持居家環境衛生，還能鍛鍊你的自我管理能力。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中人多約會，創造浪漫氣氛，讓感情快速升溫；單身者別悶在家裡，出門就有機會！

【事業運★★★☆☆】

在工作中熱情洋溢，有機會接觸新的工作領域，但應謙虛一些，別太過自信。

【財富運★★☆☆☆】

財運弱，想存錢可能會困難重重。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00am 墨玉綠

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：低落的情緒是壞運氣來襲的主因。

【整體運★☆☆☆☆】

情緒不好，愛情進展亦會因此不太順利，與戀人相處時只顧想自己的心事而冷落了對方，易引起對方的不滿找你理論而引發戰火哦！工作拖拉的狀況不改變的話，易受上司的責備。在空曠的場所找個有利的方向，深呼吸幾次，能使心情變好，有趨吉避凶的作用呢！

【愛情運★★☆☆☆】

在愛情的世界裡少鑽牛角尖，芝麻綠豆的小事就讓它隨風飄逝吧，讓自己輕鬆愉快。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不穩定，小麻煩不斷，瑣碎事務從天而降，打亂了你原本的行程和計劃。

【財富運★★☆☆☆】

浮動不穩定型的財運，馬馬虎虎的態度與強烈的得失心易使貧神有機可乘。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00pm 苔蘚綠

開運方位：西北方向

射手座

短評：失去的不見得就是最好的。

【整體運★★★☆☆】

愛情運滑落，和戀人會為一點小事而爭吵，但並不會破壞你們已經建立起的堅定感情；投資前多參考他人的方法，對你的投資大有幫助；工作上，會因缺乏經驗而遇到阻礙，不妨向經驗充足的人請教，問題會解決得很快。

【愛情運★★☆☆☆】

今日與你交往的異性在你看來都不夠善解人意，每每在關鍵時刻缺乏足夠的默契。默契並非與生俱來，你應該往加深瞭解的方向多多努力。

【事業運★★★☆☆】

人來人往的開放型空間會令你感到心煩，吵雜聲音會影響你的工作情緒，選擇獨自工作、獨立空間會較好。

【財富運★★★☆☆】

如果沒有十足把握，千萬別衝動投資。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00am 金桔綠

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：收穫不小，但要有計劃和原則。

【整體運★★★★☆】

愛情來的時候，你卻絲毫沒有察覺到，顯得有點遲鈍，需借助他人的力量才能獲得愛情。財運頗好，易在基金及證券方面有所收效。熱情洋溢，與同事相處較為融洽，得到的幫助自然也不少。

【愛情運★★★☆☆】

出門前，戴些特殊的小配件在身上，能提升愛情運唷！

【事業運★★★★☆】

與人合作，最好表達清楚自己的意圖和目的，工作進展才會順利。

【財富運★★★★☆】

一定要細心留意親朋好友的動向，他們會為你帶來賺取偏財的消息資訊。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-4:00pm 珊瑚橙

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：多關注人際關係上微妙的變化。

【整體運★★★☆☆】

事業運較差，有些工作上的問題還是自己解決比較好，牽扯他人反而更麻煩。社交運一般，與同事之間的相處不可太密切，他人的隱私還是少打聽為妙。財運攀高，有機會從身邊的人、事、物中發現商機。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者在另一半心目中的地位提升，但要為對方付出之處也更多。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，情緒不穩定，容易感傷或感歎，必須先穩定自身的情緒，才能有好的效率。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，不妨玩玩樂透，手氣不錯唷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00pm 白鋼銀

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：趁著好運到來，充分發揮自己的能量吧！

【整體運★★★★☆】

愛情際遇較好，朋友給了你不少追愛的勇氣，令你信心倍增，可望結識不錯的異性；工作前整理一下周圍的環境，可換來一天良好的工作心情；投資方面，若與朋友合作，將能達到最佳的投資效果。

【愛情運★★★★☆】

有機會遇到讓你心動的對象，別太拘謹，大膽靠近對方，才能增進彼此的了解。

【事業運★★★☆☆】

敢作敢為、求新求變的精神不怎麼吃香，工作中可能會出現新的變數，應學會圓滑一點，做人做事都要給自己留些餘地。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，可以買些彩券、樂透試試運氣，容易有不錯的收入！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00pm 翡翠綠

開運方位：正北方向

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