每日星座運勢／天蠍與有經驗長者談 可將損失減低

2023-03-10

牡羊座

短評：有利回憶過去，展望未來。

【整體運★★★★☆】

愛情運頗好，喜歡和戀人回憶過往的點點滴滴，久違的甜蜜在今日有機會重溫一下。將大部分心思都放在感情上，總想早點結束工作，反而會覺得時間過得更慢。礙於情面，請人吃飯或休閒娛樂的可能性很大，會有不小的開支。

【愛情運★★★★☆】

誤會化解日，彼此間如果有所誤會，趁今日講清楚、說明白，今日容易感受到對方的誠意。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，想要激發工作熱忱，務必把每件事情都想像得很有趣！

【財富運★★★☆☆】

想死守著錢，肯定會很痛苦喔！不如開開心心的去玩一趟，買點喜歡的小東西。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00pm 臘梅白

開運方位：正北方向

金牛座

短評：你的善解人意受到眾人的歡迎。

【整體運★★★★★】

工作上除了完成自己的任務外，你還會幫助其他的同事解決困難，讓你獲得了好人緣。在感情上，你設身處地為對方著想，為對方排憂解難，你們的感情有望快速升溫。追求錢財較為順心，有機會獲得額外的小財。

【愛情運★★★★★】

戀情急速加溫的一天，鼓起勇氣大膽的示愛吧！單身者今日容易發現理想情人。

【事業運★★★★☆】

今日辛苦難免，工作上應憑實力取勝；倘若過度貪心，亂用小計謀，恐會引來負面力量。

【財富運★★★★☆】

財運雖然不錯，但不一定會有立即的收穫，好運偏向金錢的敏銳度夠強，適合構思賺錢的方式。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00am 金桔綠

開運方位：正東方向

雙子座

短評：遇到小阻力，需理性處理。

【整體運★★☆☆☆】

工作上會遇到一些麻煩，不過，只要調整好心態，找出問題的癥結，就不難擺脫困境。單身者面對心儀的對象缺乏自信，要想俘獲對方的心，還需積極表現，用行動來征服對方，才能美夢成真。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻關係較緊張，小心戰爭一觸即發。兩人在一起容易爭吵，雙方都應少說兩句才好！

【事業運★★☆☆☆】

很多事情會需要獨自處理，使得壓力增加。雖不能得到實質幫助，但請教有經驗者的意見會少走很多冤枉路。

【財富運★★★☆☆】

小賭怡情，開心就好，不宜太投入！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-7:00am 湖水綠

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：運勢平穩，多留意身心健康。

【整體運★★★☆☆】

今天愛情比較平淡，雙方都忙於自己的事情，少有單獨相處的機會。工作較忙碌，要想完成任務還需抓緊時間。身體方面，不小心磕到、碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門，都需多多注意腳下才好。

【愛情運★★★☆☆】

正是與另一半好好約會、增進感情的時候，別把另一半冷落了，多付出你的關愛吧！

【事業運★★★☆☆】

別輕言允諾，答應他人的事，再忙碌也要抽出時間兌現，以免誤了他人的事，也讓你的形象大打折扣喔！

【財富運★★★☆☆】

情緒不佳往往會變身成為散財童子，所以，當情緒不佳時，可別帶著大把鈔票或信用卡出門喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00pm 香吉士黃

開運方位：正東方向

獅子座

短評：總運較好。

【整體運★★★★☆】

今天的運氣很不錯，是你表現自我能力的好時機，想到的事應放手去做；桃花很旺，有伴的人精心安排約會，可享受羅曼蒂克的情調；投資需放慢腳步，給自己更多的時間思考。

【愛情運★★★★☆】

應酬較頻繁，無暇照顧另一半，會讓對方心裡不舒服，多給對方擁抱方可化解誤會。

【事業運★★★★☆】

責任心很強，能按部就班完成各項任務，但缺少精益求精的精神。

【財富運★★★☆☆】

在金錢的花費上較大意，錢財留不住。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00pm 朝霞紅

開運方位：正北方向

處女座

短評：靜心等待，可迎來時來運轉。

【整體運★★☆☆☆】

今天工作中顯得太過急躁，雖然能按量完成，但品質未達水準反而耽誤你更多的時間；有伴侶者戀情出現轉機，熱度急劇上升讓你覺得有點難以置信；投資波動較大，不要急於全數投入，有反彈的契機，會因此而小賺一筆。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情生活較平淡。你的冷靜態度，容易讓另一半誤會，覺得你不關心他喔！

【事業運★★☆☆☆】

沒有周圍人的協助，會讓你做事失去以往的順暢。多保持與同事溝通。

【財富運★★☆☆☆】

小心破財，例如：遭竊、修車、受騙、收到罰單等等！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00pm 珊瑚橙

開運方位：正北方向

天秤座

短評：好奇心會讓你捲入是非之中。

【整體運★★★☆☆】

鄰里之間難免說長道短，對於別人家的隱私還是少打聽為妙，以免捲入是非漩渦。與家中的長輩說話不可太過隨意，尊老敬賢會讓你獲得更多關愛。有時間可以去公園玩玩，不少新奇的遊樂工具值得一試。

【愛情運★★☆☆☆】

容易為感情事煩悶，想要用喝酒來麻醉自己。喝酒無用，及時跟伴侶溝通才是重中之重。

【事業運★★★★☆】

開朗樂觀的一面突顯，對事業的目標定位也很準，相對地工作起來也不會感覺到很疲憊，而且更容易獲得意外驚喜。

【財富運★★★☆☆】

很容易把大筆鈔票花在家人身上呢！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00am 辣椒紅

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：遇到問題，不宜找同齡之人商量。

【整體運★★☆☆☆】

工作上雖然遭遇對手的阻撓，暫時有點困擾，但是找年齡大一些有經驗的人談談，可為你將損失減少到最少，並且可以因禍得福。而身邊的同齡之人欠缺理智，七嘴八舌只會出餿主意，要有自己的主見才好。

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半的態度較冷淡，這會讓對方很難受，你的內心不痛快，應多與另一半溝通才好喔！

【事業運★★★☆☆】

自尊心過強，難以接受上司或同事的批評，犯了錯也會想辦法推拖責任。

【財富運★★☆☆☆】

事業不定，財源不開。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00am 寶石藍

開運方位：西南方向

射手座

短評：應注意生活中的小細節。

【整體運★☆☆☆☆】

財運低迷，把資金集中投向某種理財產品，投資風險係數很大；如果他下班後不想說話，你可別不停地問發生了什麼，也許他只是累了想自己呆一會兒；工作出現問題，你對他人求全責備，很容易使別人反感。

【愛情運★★☆☆☆】

正確處理好感情的問題，接下來的愛情發展將會更甜美喔！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，今日的你像一匹野馬，討厭被人駕馭，更不喜歡聽命行事，要注意自己與人應對的態度，不要任意發脾氣喔！

【財富運★☆☆☆☆】

最好降低購物的慾望，否則恐亂買一通，買到虛有其表的商品。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00am 芒果黃

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：簡單實用的方法，有助於提高工作效率。

【整體運★★★☆☆】

工作量雖然較多，但你善於運用合理的方法，能出色地做好分內事。一份小禮物，一句暖心的話，就能讓情人感動，適當地表達內心的愛很有必要。對證券方面的大盤趨勢要密切留意，才不致受影響能做出正確判斷。

【愛情運★★★★☆】

單身者與異性接觸的機會較多，多微笑，表現出你的親和力，可提高戀愛機會。

【事業運★★★☆☆】

情緒不錯，對人、對事都特別寬容，不過，工作方面容易鬆懈，應懂得拿捏才好。

【財富運★★☆☆☆】

今日花錢特別海派，錢財難留住。應減少吃喝玩樂、應酬消費，切莫為了面子而花冤枉錢。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：有想法才能有突破。

【整體運★★★★☆】

今天想要討好對方，就得做些有創意的事情，新鮮感立刻能讓戀情升溫；偏財運一般，打牌若出現手氣不好時，應盡快換人代玩，有轉運的作用；工作方面，能夠很快掌握工作訣竅，你能比身邊大多數的人更快完成工作任務。

【愛情運★★★☆☆】

有利與伴侶溝通交流，只是要注意說話的語氣與態度，以免效果不佳。

【事業運★★★★☆】

思維清晰，數據分析、整理能力強，利於各種報表的統計，以及資料的統籌、整理。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，進財的機會不多。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00am 香吉士黃

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：語言也是門藝術。

【整體運★★★☆☆】

今天你有點心直口快，說話時要特別的注意場合，否則易讓戀人陷入尷尬；財運不錯，生意人選擇氣氛高雅的場所談生意，談成的機率很高；工作上一昧的按部就班，難以讓你的工作有所突破，試著改變一下工作方法，會有不錯的效果。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒不穩定的一天，感情生活一塌糊塗，伴侶之間容易因芝麻綠豆的小事而起爭執。

【事業運★★★☆☆】

運勢不明朗，進行求職或拜訪客戶的人會處於被一拖再拖的局面。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，小額投資易有回報。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00pm 秋葵綠

開運方位：正西方向

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