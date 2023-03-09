每日星座運勢／水瓶說話做事先思考 千萬別試賭博

2023-03-09

牡羊座

短評：積極上進，敢於爭取。

【整體運★★☆☆☆】

單身者容易產生自暴自棄的念頭，對生活、愛情失去信心，積極一點，你的機遇就會悄然改變。找個別緻的西餐廳，和心愛的人一起傾聽高雅的音樂和享受異域美食，戀情會有突破性的進展。工作順利，多與同事交流，會讓你獲益不少。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒波動較大，與另一半相處易有摩擦，少待在一起可減少爭吵；單身者桃花較少。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，適合調整步伐，別急著向前衝，穩紮穩打才能把事情做得妥妥當當。

【財富運★★☆☆☆】

外出時注意身邊的陌生人，提防小偷。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00pm 象牙白

開運方位：西北方向

金牛座

短評：不小心說錯話，易惹來糾紛。

【整體運★★★☆☆】

公眾場所不要胡亂發言，本來是無心之說，但尖刻的言詞會引起當事人的不滿，吵得面紅耳赤不但影響自身的形象，更會讓人當笑柄。投資方面要謹慎行事，對涉入不深的行業更要多考量。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運呈現冷冰冰的狀態，少了點甜蜜的感覺。

【事業運★★★★☆】

思維活躍，策劃能力強，利用現有資源進行整合，會有不錯的發揮。

【財富運★★☆☆☆】

不適合投資理財的一天，因為容易收到錯誤的訊息外，倘若操作錯誤也容易心生懊悔。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-5:00pm 象牙白

開運方位：正東方向

雙子座

短評：照本宣科更適合今天的你。

【整體運★★★☆☆】

工作上稍微偷懶一點，按照上司的安排工作反而容易受到好評；今天乾脆就讓自己輕鬆一點吧，不是必要的約會就取消好了，給自己多點時間；靜下心，學習專業知識，會讓整個人充實。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情生活平順，過著兩小無猜的日子；單身者與異性接觸較頻繁，相處愉快。

【事業運★★★☆☆】

沉迷於他人的誇讚與奉承之中，也因此對工作有所疏忽，易在關鍵時刻出錯。

【財富運★★★★☆】

積極進取者易得財神眷顧，進帳可觀。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00am 玫瑰紅

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：有志者事竟成。

【整體運★★★☆☆】

學習者缺乏勤奮的毅力，也沒有什麼刺激你向前的動力，不妨先好好玩樂一番；有不錯的求財機會，卻也會因猶豫不決而有錯失良機的可能；給情人一個小小的驚喜，精緻禮物烘托下的愛情會很甜蜜。

【愛情運★★★☆☆】

感情生活雖然平淡，但各忙各的工作，也少了許多摩擦與紛爭，對兩人的感情有利。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，內心較為平靜，適當安排休閒娛樂，多與人接觸，可提升運勢。

【財富運★★★☆☆】

看到美美的東西，易產生衝動之心，小心買一堆不實用又佔空間的東西回家囉！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00pm 硃砂紅

開運方位：正南方向

獅子座

短評：以平常心看待事物，減少負面思考。

【整體運★★☆☆☆】

已婚者被另一半誤會的機率高，無需過多解釋，你的包容心就能消除誤解。學生族學習狀態不佳，功課進度容易落後，及時調整心態，找時間讓老師、同學給你補補課。與錢財打交道的機會多，但多為過路財神。

【愛情運★☆☆☆☆】

有自我封閉的傾向，難以邂逅愛情。想戀愛就要行動起來，切忌在負面情緒中沉淪。

【事業運★★★☆☆】

心情輕鬆，做事感覺特別有效率，可是手頭上的事做完後，會忍不住去打擾其他同事，小心給人不好的印象哦！

【財富運★★☆☆☆】

出門在外多留意身邊的人，保管好財物。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00pm 蘑菇灰

開運方位：東北方向

處女座

短評：有失必有得。

【整體運★★★★☆】

即使是胸襟開闊的伴侶，也禁不起你的惡劣脾氣，他很愛你，但不代表他就是你的出氣筒；作息沒有規律，很難達到最佳的工作和學習狀態；平日喜歡與人大方分享，今天可望分享他人的勝利大餐。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，沒有什麼明顯進展。不過，男性今日的異性緣不錯喔。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個耕耘之日，付出多少回收多少；要有耐心一點，不然脾氣較易變得急躁。

【財富運★★★★☆】

找個合夥人吧，兩個人的實力總比一個人強！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00pm 蘭花紫

開運方位：西南方向

天秤座

短評：特別需要冷靜的一天。

【整體運★☆☆☆☆】

感情的事情急不得，莽撞行事只會嚇到對方；今天的你切記莫衝動，理性的投資，對你才有利；工作上不是很順利，與同事之間產生的摩擦，千萬不要影響到老闆的情緒，那樣只會讓你陷於更糟的處境。

【愛情運★★☆☆☆】

有伴侶的人對感情易產生不安全感，胡亂猜疑另一半，則會激怒對方，對感情不利。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運很糟，其實這與你的負面情緒有很大的關係，特別要注意不要鑽牛角尖，這會讓你忙碌異常卻勞而無功喔！

【財富運★★☆☆☆】

擅用分析力來理財固然好，然而考慮太多恐錯失良機。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00pm 櫻桃紅

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：思慮敏捷，有好的投資計劃可在今天實行。

【整體運★★★★★】

今天就算生活再忙碌，也不能放棄與朋友們的交流，與他人互動能帶給你更多意外驚喜與溫情。容易得到長輩幫助，得到指點而發現生財之道，領悟透徹就能收穫豐厚。對身邊的新事物興趣濃烈，工作能很輕易地完成。

【愛情運★★★★★】

單身貴族們，今日是與異性朋友接觸的好機會，主動地參加團體活動，就能幫自己多創造一份機緣喔！

【事業運★★★☆☆】

多和同事交流溝通，聊聊工作中存在的問題，聽聽大家的意見可以提高工作效率。

【財富運★★★★☆】

享受之運，喜歡輕鬆且清閒地度日，花錢的慾望比賺錢的企圖心要強，錢財流失快速。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-4:00pm 水鑽藍

開運方位：正西方向

射手座

短評：貴人相伴的好日子。

【整體運★★★★☆】

愛情的滋潤讓你精神抖擻，對工作也充滿自信，不少好的點子也能成為你的表現籌碼。投資上受到他人的指點，在證券交易中能夠買到績優股，獲利的空間明顯增加。空檔的時間多與他人進行互動，明白人脈資源的累積也是一種寶貴的財富。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人感情發展穩定，可以拜見雙方父母，討論未來的感情生活。

【事業運★★★★☆】

好運隨身，心情愉悅，工作也變得輕鬆有趣。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，可以小賭一把。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00pm 珍珠白

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：宜安穩求財。

【整體運★★☆☆☆】

工作中會產生投機取巧的想法，最好還是摒棄的好，以免適得其反給同事留下不好的印象。戀愛者會遇上一些不小的危險，但是伴侶敏銳的觀察力讓你免於遇險，你會更加依戀對方。財運一般，投資風險較大，宜觀望為妙。

【愛情運★★★☆☆】

單身者易在聚會中遇到聊得來的異性朋友，不僅聊得開心，還有機會譜出一段戀曲喔！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，不太願意配合別人卻偏偏非配合不可，是有點委屈啦！

【財富運★★★☆☆】

金錢周轉不過來可向親友尋求援助。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-11:00am 和闐玉白

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：說話做事前先細細思考一番。

【整體運★★★☆☆】

不要把希望寄托在別人身上，否則有加班到很晚的情況發生；情人間親切的擁吻是今天活力的興奮劑，不要忘記出門前給彼此一個擁抱；公共場合有遇到尷尬的可能，盡量做到三思而行。

【愛情運★★★★☆】

單身者有喜歡的對象，但不停付出卻得不到對方回應，不要放棄，堅持就能看到希望。

【事業運★★☆☆☆】

覺得做什麼事都不太順利，似乎有人處處跟你做對。趕緊打起精神來，多從自身找問題。

【財富運★★★☆☆】

偶爾花些錢滿足口腹之慾無可厚非，但千萬別嘗試賭博。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-4:00pm 可可棕

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：總體運勢旺盛，理財是今日的重點。

【整體運★★★★☆】

單身者容易與相互了解的異性朋友來電，有機會圓一段愛情夢。工作上因先前工作做的好，業務工作者易談成一筆可觀的生意。駕車者需注意行駛安全，以免發生交通事故。

【愛情運★★★★☆】

愛情烏雲漸散，之前對感情的疑慮將獲得澄清。坦誠交流是增進伴侶關係的關鍵。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，主動積極點，除了做好分內事，閒暇之餘不妨幫同事一點小忙，可建立良好的互動關係。

【財富運★★☆☆☆】

不適合投資理財的一天，除了容易收到錯誤的訊息外，一個操作不慎也容易心生懊悔。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00am 瑪瑙黑

開運方位：西南方向

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