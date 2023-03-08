每日星座運勢／射手事業宜勇於爭取 勿顧忌而錯失

2023-03-08

牡羊座

短評：戀愛中的人有機會收到求婚的暗號。

【整體運★★☆☆☆】

單身者深得異性朋友的青睞，有伴侶的人也常得另一半誇獎！財運顯得好事多磨，不過慶幸的是能得到朋友的幫助。後勤工作人員難有突出的表現，人際的和諧在今天顯得尤為重要。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易有感情困擾，別太輕易投入一段感情；戀愛中的人易獲得戀人的支持。

【事業運★★☆☆☆】

容易與人起衝突，在與人交往時多留意自己的言行舉止，別因一時心直口快而傷害了他人。

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，不宜處理投資問題。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00am 薔薇粉

開運方位：東北方向

金牛座

短評：肯定自己才會讓你戰勝困難。

【整體運★☆☆☆☆】

事業壓力比較大，自我吹噓、自我讚美會讓你保持自我良好的感覺；有心儀對象者易因對方的良好條件而產生自卑心理，應相信自己配得上他，才有機會配上他；不管你的成績怎樣，有機會表現就應抓住，畏畏縮縮只會讓老師和同學忽略你。

【愛情運★☆☆☆☆】

與伴侶的爭執有可能不斷升級，切勿把分手說出口，以免回不了頭。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，職場上面臨多重變化，甚至自己的行程也被改來改去的，難免會產生不爽的心態。

【財富運★☆☆☆☆】

在購物時容易買到瑕疵品。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00am 朝霞紅

開運方位：西北方向

雙子座

短評：維護好既有的客戶關係很重要。

【整體運★★★★☆】

今天有機會遇見他，記得控制一下自己的情緒，免得因激動破壞了自己在他心中的形象哦；可以去KTV唱歌，把你的熱情用歌聲唱出來，會有提升運勢的功效；業績有所突顯，有升職加薪的好運降臨哦！

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，少說兩句挑剔、埋怨的話，才不會引發口角。

【事業運★★★★☆】

以往的努力可望在今天顯出成效，事業地位得到提升。

【財富運★★★☆☆】

眼光不錯的一天，財務評估精準，能夠憑著自己的努力有不錯的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00pm 蘋果綠

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：借力使力會更輕鬆。

【整體運★★☆☆☆】

今天是修愛情學分的好時機，不妨向他人討教戀愛的經驗，實用性很強；向別人借錢，先寫張借據，可避免日後因無字無據而引起糾紛；毫無工作激情，感覺時間過得很慢，身心也略感疲憊。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會向心儀的異性表白，感情進展會很快；已婚者容易得到另一半的支持！

【事業運★★☆☆☆】

心神不寧，對許多事都忍不住挑剔、批判，小心被孤立唷！

【財富運★★☆☆☆】

財運較弱，別想以投機取巧獲利，賭性太強會讓你掉入陷阱，不能自拔喔！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00pm 芒果黃

開運方位：東南方向

獅子座

短評：貴在堅持。

【整體運★★★★☆】

單身者在追求對象時，不因一時的挫折而氣餒，你的真情實意在今天最有希望打動對方的心。工作中默默做事而又不刻意表現的行為，可獲得上級的認可，讓你更加堅定有自信，付出與收穫終會成正比。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛幻想日。有利獨處，好好享受做白日夢的滋味，想像浪漫的情境。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，不妨把座位重新佈置一番，換上浪漫的氣息，再保持心情的愉悅，工作上就更能運作自如。

【財富運★★★★☆】

對金錢極為敏銳，有利投資。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-1:00pm 桐花白

開運方位：正西方向

處女座

短評：做一些小改變，會讓人有耳目一新的感覺。

【整體運★★★☆☆】

桃花運較差，單身者把一成不變的造型轉變一下，就能吸引異性的接近，愛情運會有所提升。單調而枯燥的工作容易使人產生厭倦感，何不嘗試新的工作方法，新奇的感覺可大大挑起你的積極心！

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運勢像陰天，烏雲密布，有點失去信心了！

【事業運★★★☆☆】

工作上缺少精益求精的精神，很少對「如何才能做到更好」多花心思。

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，正是錢財回收期。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00pm 葡萄紫

開運方位：正北方向

天秤座

短評：遇事應隨機應變。

【整體運★★★★☆】

今天你的喜怒哀樂都會寫在臉上，在戀人面前休想有所隱瞞，小心謊言當場被對方戳破；投資上你過於謹慎，雖然不會遇到大的風險，但也難有突破；工作不太穩定，原定的計劃甚至需要做些改變。

【愛情運★★★☆☆】

今日你把愛情想像得太美好，致使現實中的相處讓你失望。多抱持平常心，同時用心去經營，愛情之花才會越開越稱心如意。

【事業運★★★☆☆】

想法不易得到採納，就算是合理的意見，最好先擱置一段時間，之後再向部門主管提出來。

【財富運★★★☆☆】

有破財的跡象，要管好自己的荷包。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00am 金桔綠

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：好運多半在外，待在家中易有烏煙瘴氣的感觸。

【整體運★★★☆☆】

有伴侶的人與另一半容易產生隔閡，溝通不易，親友勸解可稍微緩解氣氛。生意人主動向外活動，多與商場中有經驗的人士接觸，可為你帶來財源。上班族在工作上有拖延的傾向，應多提醒自己。

【愛情運★★☆☆☆】

容易寂寞的一天，也容易看對方不順眼喔！與其放任衝突一觸即發，不如選擇獨處。

【事業運★★★☆☆】

感覺茫然，突如其來的改變會讓你不知所措。別驚慌，冷靜下來就能找到解決之道。

【財富運★★★★☆】

有突如其來的偏財運，中獎機會大！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00am 檸檬綠

開運方位：正東方向

射手座

短評：機會頗多，宜善加把握。

【整體運★★★★★】

想要好好玩樂，但中途生變的機率高，比如碰到空降的任務、臨時加班等事，不過，你多能隨機應變，完成得十分出色。今天對求職者特別有利，有機會被伯樂相中，獲得意料之外的好職位。愛情較平淡，但感覺安穩。

【愛情運★★★★☆】

外界的推波助瀾會讓你的戀情出現正面效益，有股甜蜜滋味湧上心頭呢！

【事業運★★★★★】

今日事業運還不錯，適合積極地推動；當機會來臨時，宜勇於爭取，不要因為顧忌太多而錯失表現的良機喔！

【財富運★★★★☆】

財源順遂，遇到金錢困難時，只要開口，不難找到金援者。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00pm 夕陽橙

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：工作上花費的心思多。

【整體運★★★☆☆】

單身者別把工作當成生活的全部，還有更多領域等待你去探索。鑽石王老五也有空虛、寂寞的時候，清閒時可以多參加團體活動，嘗試接觸異性，會有意外收穫。有機會從朋友口中得到投資方面的訊息。

【愛情運★★☆☆☆】

面對感情容易生氣的一天。與伴侶保持距離為佳，待在一起就易起爭執。

【事業運★★★★☆】

輔佐能力與團隊精神轉強，懂得借力使力與分工合作，會盡力完成上司交付的任務。

【財富運★★★☆☆】

在錢財投資上，可別用賭賭看的心態來做決定唷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00pm 咖啡棕

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：工作上容易陷入被動，要小心防範。

【整體運★★☆☆☆】

在感情上懂得製造情趣，能給另一半許多新鮮感，讓感情生活變得甜蜜而溫馨。投資方面多留意地產類股票，會有不錯的發現。工作上比較被動，高強度的工作壓力讓你很容易喪失信心，需多自我鼓勵。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者對另一半的關心增多，也易得到對方的回應；單身者易在商場中有奇遇。

【事業運★☆☆☆☆】

過度堅持己見容易破壞職場人際關係，與同事發生爭執時，不要急著辯解，先冷靜下來再作處理。

【財富運★★★☆☆】

在錢財支出上顯得沒有規劃，花起錢來有些不顧後果，容易出現青黃不接的經濟局面。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-9:00am 玉米黃

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：用心瞭解他人的想法。

【整體運★★★☆☆】

在愛情的處理上你會有點自以為是，單身者今天不宜向異性表明心跡；財運平順，不要把財富希望寄托在風險大的投資上；愉悅的心情讓你在公司人際關係的處理上游刃有餘，易在工作中得到助力。

【愛情運★★★☆☆】

單身者渴望浪漫的感覺，可是被動的態度會讓你毫無進展；戀愛中的人多安排約會。

【事業運★★★★☆】

即使周圍的環境變化快速，但你能鎮定自若，抓住別人忽略掉的機會。

【財富運★★★☆☆】

今天不適合投機取財，因為你顯得多思多慮，把錢財看得很重。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00am 大理石灰

開運方位：正南方向

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