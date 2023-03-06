每日星座運勢／獅子與人交流升財運 把握戀愛機會

2023-03-06

牡羊座

短評：容易出錯的一天。

【整體運★★☆☆☆】

所有的事情認真查核後再做，跟戀人說話，不要隨隨便便毫無遮攔，一個不留神就把對方給惹火了；簽合約前仔細閱讀合約，以免吃虧；工作方面，在文案的處理上，最要留心。

【愛情運★★★☆☆】

有機會結識新的異性朋友，單身者有喜歡的對象，不妨深入交往，加深彼此的瞭解！

【事業運★★☆☆☆】

看問題過於理想化，工作中隱藏的問題將逐漸浮出水面，特別是企劃案，疏漏較多，需耐心修正。

【財富運★★☆☆☆】

財運波動性頗強，愈是有錢的人財務波動性愈大。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00pm 葡萄紫

開運方位：正南方向

金牛座

短評：整體運勢旺盛，各方面的運勢都很好。

【整體運★★★★★】

今天約會可以選擇浪漫的咖啡館，能夠互相產生情愫，瞬間來電，愛戀立刻升溫。財運不錯，對時機的掌握相當敏銳，進財較順利。工作上適合推行新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。

【愛情運★★★★☆】

運勢旺盛，約會機會頗多。單身者可多出門走動，製造戀愛機會；有伴侶者感情升溫。

【事業運★★★★★】

今日事業運極旺，有獨當一面的機會，特別有利於主管階級以及技術、財務、業務工作者，付出與回收會成正比喔！

【財富運★★★★☆】

財運不錯的一天，只要積極地運作，不難有收穫，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-2:00pm 可可棕

開運方位：西南方向

雙子座

短評：家人的理解和支持會讓你充滿力量。

【整體運★★☆☆☆】

有人在你耳邊嚼舌頭根子，挑撥你和伴侶的關係，對他有足夠信任才不至於傷害兩人的感情；想要轉換跑道的人今天是一個很好的機會，你的才華容易得到新東家的賞識；與家人聚在一起高高興興的吃頓飯，事業上的煩惱和壓力會消散很多。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情意識頗強，追愛腳步迅速，只是也易衝動、感情用事。

【事業運★★★☆☆】

無論別人怎麼說，至少要表現出虛心受教的模樣，這樣才不會讓你的工作評價變差。

【財富運★★☆☆☆】

對於賺錢這檔事，若非迫在眉睫，心態恐會略為鬆散。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 芙蓉晶粉

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：愉快的心境，做什麼事情都有幹勁。

【整體運★★★☆☆】

工作雖然比較忙碌，但是心情好也不會感覺太累。在心愛的人面前，你會表現得深情款款，對他既細心又體貼，讓雙方的磁場更加強勁。投資方面，還不宜急著做決定，先蒐集情報，進行合理的分析，才能做出有效的判斷。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻有角色互換的機會，彼此都能體會到對方的艱辛與不易，感情增強。

【事業運★★★☆☆】

習慣了固定的工作模式，工作進展也還算順利，但較難有所突破。若能夠靈活運用，相信將會有更好的發展。

【財富運★★☆☆☆】

把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題；對於理財上面的小道消息，最好經過求證再吸收。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00pm 琉璃銀

開運方位：東南方向

獅子座

短評：與「難過」絕緣！

【整體運★★★☆☆】

今天發生的小摩擦反而會令戀愛中的人感情增進不少，對方挑釁的話也別太當真！好財運難得顯露，但多多與人交流會是提升財運的好途徑；課業太繁重也不可馬虎了事，慢工出細活唷！

【愛情運★★★★☆】

魅力四射，異性緣很好，有許多機會與異性朋友談天喝茶，單身者要把握住戀愛機會。

【事業運★★★☆☆】

人際關係上有易合易離的現象，只要感覺對了馬上一拍即合，但也會因為一句話不中聽而撕破臉。

【財富運★★☆☆☆】

吃得飽飽睡得飽飽，把財務問題拋諸九霄雲外吧！不要讓現實的財務問題破壞今日的心情！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-5:00pm 玉米黃

開運方位：正西方向

處女座

短評：沒有負擔，做起事來也會感覺輕鬆很多。

【整體運★★★★☆】

飯後和戀人一起散散步，感情會更加穩固；擁有天時、地利的有利條件，生意上的洽談能夠順利的進行；工作一改平日的忙碌，可以忙裡偷閒，但不可就此鬆懈，被長官看到就糟糕了。

【愛情運★★★☆☆】

感情超級豐富的一天，很想黏住對方；沒有對象可以黏的，難免會出現寂寞的心情。

【事業運★★★★☆】

做事很有效率，容易找到又快又好的辦事方法，讓你能輕鬆應對突發事件。

【財富運★★★☆☆】

花錢比賺錢快，宜把錢交給貼心人管理。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-5:00pm 睡蓮紫

開運方位：西南方向

天秤座

短評：開心的時刻需自己用心製造。

【整體運★★★☆☆】

社交運較好，把朋友都請到家中舉辦一個家庭Party，既可以談天說地又可以增進友誼，兩全其美。財運一般，雖然耗費了一些錢財，但也收獲不少。在家中書櫃上擺上一盆綠色的植物，會有提升運氣的效果！

【愛情運★★★★☆】

愛情運很不錯，向愛慕的對象放出強力的電波吧，會上演一場轟轟烈烈的戀愛喔！

【事業運★★☆☆☆】

工作上易有小狀況發生，必須冷靜應對，對於突發狀況切勿表現得不耐煩。

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，但別因賺大錢四處奔波勞碌而忘了自己的身體健康，身體是革命的本錢喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-3:00pm 萊姆黃

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：能保持愉快的心態。

【整體運★★★★☆】

今天適合邀約你的另一半去看場愛情電影，體會彼此的愛慕之情。單身者的穿著打扮可以新潮、前衛一點，能提升桃花運。工作會有新的突破，若是有計劃發展自己的事業，選擇行動會是個不錯的決定。

【愛情運★★★★☆】

感情出現小麻煩，夫妻爭吵時得多站在對方的立場設想，才能讓彼此的感情維繫長久。

【事業運★★★★☆】

人緣不錯，長官關照，同事協助，讓你的工作進展順利，你也很有優越感。

【財富運★★★☆☆】

投資時，要小心高報酬的誘惑陷阱！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正北方向

射手座

短評：整體運勢欠佳。

【整體運★☆☆☆☆】

約會前可以花時間精心打扮一番，但要注意約會時不可遲到哦；工作上陷入瓶頸，遇阻礙應立即向前輩請教，避免一個人無頭緒的處理，既浪費時間又浪費精力；財運方面，容易受情緒的影響而失去理智，從而做出錯誤的決定。

【愛情運★★☆☆☆】

答應另一半的事情不易兌現，不宜輕言允諾；單身者與異性接觸多是逢場作戲。

【事業運★★☆☆☆】

放鬆緊繃的神經，精神好了才能提升工作競爭力，才會有更大的進步。

【財富運★☆☆☆☆】

適合存錢的日子，有閒錢就拿去儲蓄為妙，金錢運作上適合只進不出。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-4:00pm 臘梅白

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：頭腦清醒，分析事情相當理性。

【整體運★★★★☆】

愛情平淡和睦，雙方都用一種平和的心境來相處、維繫。工作上與前輩深入溝通，可發現不錯的商機，抓住機會即可一蹴而就。財運佳，能從市場變化中洞察良機，雖有較大風險，但利潤豐厚。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會遇到一見鍾情的對象，易有激情上演；戀愛中的人，宜多說甜言蜜語。

【事業運★★★★★】

今日事業運大旺，有獨當一面的機會，特別有利於主管階級以及技術、財務、業務工作者，付出與回收會成正比喔！

【財富運★★★★☆】

奔波、競爭中得財，有利於商務接洽、業務工作者。一般內勤工作者，沒有特別的財運。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00am 金桔綠

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：輕鬆的一天。

【整體運★★★☆☆】

愛情運頗好，今天有機會在逛街時偶遇曾經喜歡的異性。工作激情減退，但可利用休息時間約同事一起happy，能加強同仁間的友情。財運一般，生意人對客人多一份熱情，才會有不錯的業績。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，但你會顯得過度熱心，造成異性朋友會錯意，最終會讓你陷入困擾喔！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差。工作中遇到瓶頸時，多用客觀的角度來思考，不要過度偏激了喔！

【財富運★★★☆☆】

打腫臉充胖子，難以量入為出。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00pm 玫瑰紅

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：今天情緒時好時壞，自己也很難控制。

【整體運★★☆☆☆】

和對方平淡相處時也有可能會發生糾紛，情緒控制不好讓對方很難理解你的行為。財運上整體走勢比較被動，對於金錢有一定的牴觸心理，會想盲目花費。工作上倒還比較順利，但受到情緒影響，也沒有太大的作為。

【愛情運★☆☆☆☆】

頭痛的一天，對方很難溝通，不要急著處理，過些時候再溝通吧！

【事業運★★★☆☆】

應加強情緒管理，與人溝通時應注意自己說話的語氣。

【財富運★★☆☆☆】

千萬別沉迷於金錢遊戲。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00am 桐花白

開運方位：西南方向

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