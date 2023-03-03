每日星座運勢／巨蟹說話特有影響力 適合出謀劃策

2023-03-03

牡羊座

短評：獨自胡思亂想容易把自己逼到思想的死角。

【整體運★★★☆☆】

不能明白確定他的想法，心中有恍惚的感覺，對未來的把握不大，與他好好的溝通交流一下，把彼此的想法和顧慮攤出來才容易解決；今天的財運很糟糕，破財機率大，在投資、理財、保管方面都要有所防患；到安靜的地方去走走，有利於舒緩鬱悶的心情。

【愛情運★★★☆☆】

春風滿面，桃花不請自來叫人眼紅，不過，也容易因此被朋友冠上重色輕友的頭銜唷！

【事業運★★★☆☆】

有自己的意見還是先保留為好，不適合擅做主張，宜循序漸進的奉命行事。

【財富運★★☆☆☆】

意外開支多，錢財難留守。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00pm 寶石藍

開運方位：正西方向

金牛座

短評：思考讓你更加理智。

【整體運★★★☆☆】

遲遲得不到回應，不如主動約對方逛街、看電影，你們將有一個好的開始；他人投資成功的方法在你身上不見得就能產生效果，自己的經驗心得反而更易取得成功；工作埋頭苦幹而不懂得思考，會讓你覺得很累。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會結識活潑開朗的異性朋友，你的心情也變得很愉快！

【事業運★★★☆☆】

顯得很安靜，靜靜地做著自己的事，對團體活動提不起興趣。

【財富運★★★☆☆】

遺失財物的情形易在今天上演，自己把錢塞到哪去了，也搞不清楚。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-9:00am 蜜瓜黃

開運方位：正北方向

雙子座

短評：今天運勢略差，心中有點悶悶不樂。

【整體運★★☆☆☆】

容易受外界影響，稍有不如意就會傷感半天，別一個人哭泣，與伴侶聊聊天心裡會舒服很多。心情比較沮喪的時候並不適合幫助別人，因此有同事要你幫忙最好還是委婉拒絕吧。今天適合與伴侶泛舟，對方的溫柔會讓你開朗起來。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會遇到有緣人，深入交往還需要在溝通上多費心，趁熱打鐵才能增進感情。

【事業運★★☆☆☆】

工作積極性不高，完全抱著只要完成任務就行的想法在工作，這將導致你處理事務的水準偏低。

【財富運★★★☆☆】

有點小迷糊，所以容易損失小財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-2:00pm 翡翠綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：有機會發揮組織、領導能力，小小的虛榮心也得到了滿足。

【整體運★★★★★】

今天你說出來的話特別有影響力，同事、朋友都願意聽你的，一些高難度的工作也都可以做好。特別有創意，適合為他人出謀劃策。不過，在感情上顯得較強勢，希望伴侶事事順從你，會讓對方有壓力喔！

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，保持笑容、眼神柔和點，才能讓愛情運加溫。

【事業運★★★★☆】

當你拿出足夠的信心去面對問題時，貴人將會出現，機會也會隨之而來。

【財富運★★★★★】

偏財運頗旺之日，適合小賭一番！業務、生意人多接見客戶，或許會有從天而降的機會唷！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00am 水鑽藍

開運方位：東南方向

獅子座

短評：有利推行新計劃，收效良好。

【整體運★★★☆☆】

因忙於工作，難以顧及感情，對另一半也少了些許耐性，但多能得到對方的諒解。工作需付出較大的努力，付出易有收獲。創業者與合作夥伴會發生意見不和的情形，若太過固執要小心金錢損失。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運較普通，單身者太過保守易錯過良緣，大膽直接的表白易取勝。

【事業運★★★★☆】

異性貴人運較強，遇到難題時可積極與公司裡的異性交流，有助於解決疑惑，萌生新的創意。

【財富運★★☆☆☆】

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要避免任何舉動，損失就會少一點！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00pm 玉髓紅

開運方位：東南方向

處女座

短評：事業和財富能同步發展。

【整體運★★★★☆】

工作上雖然較為辛苦，但總算可以發展，連帶財運也有好轉，讓你產生創業或投資的慾望，如採取穩健的發展策略，將有可觀回報；感情穩定，已婚者會運用各種方式增進彼此的感情。

【愛情運★★★☆☆】

伴侶有一點強勢，那自己就忍忍吧，畢竟他也是好意！

【事業運★★★★☆】

直覺敏銳，能以客觀的角度分析他人的長處，洞悉別人的短處，非常有利於提高你的競爭力。

【財富運★★★★☆】

可嘗試在自己熟悉的領域中投資，只要帳目不出差錯，就能賺取較豐厚的收益。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00am 芙蓉晶粉

開運方位：西南方向

天秤座

短評：運勢較差，需從積極面看待事情。

【整體運★★☆☆☆】

戀愛中的人感情比較脆弱，一點風吹草動就能讓你驚惶不安，需轉移注意力。工作面臨考驗，擅長自我鼓勵、暗中努力者可順利跟進；負面思考者則無法跟上進度。財務狀況穩定，有機會獲得長輩照顧。

【愛情運★★☆☆☆】

有點苦悶的感覺，已婚者向另一半表達負面情緒時應婉轉一些，太突然會讓對方受不了。

【事業運★★☆☆☆】

職場中的人事紛爭較多，面對是非口舌要勇於面對，忍氣吞聲會讓你陷入困境。

【財富運★★★☆☆】

欠缺條理，欠缺系統，憑著直覺不按牌理出牌，易損財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00am 玳瑁棕

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：低調處理更有利於事情的發展。

【整體運★☆☆☆☆】

有情場飄泊感的人今天會有空歡喜的狀況出現，情緒越急躁會使事情更難圓滿；投資欠穩，支出容易出現失控的情況，小心因此刷爆信用卡哦！今天給人一種病懨懨的感覺，很是無精打采。

【愛情運★★☆☆☆】

有點自以為是，容易忽略另一半的想法，只顧著以自己的觀點來要求對方配合。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，工作壓力大，容易陷入負面思考，面對挫折會令你心灰意冷。

【財富運★★☆☆☆】

少點金錢遊戲、少點物慾，多少可降低破財的程度。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00am 蘋果綠

開運方位：西北方向

射手座

短評：工作進展緩慢，壓力較大。

【整體運★★☆☆☆】

工作上有計劃方可避免出現手足無措的局面。四處遊蕩沒益處，累得筋疲力盡不說，若影響了工作的進度，可就難以交差了。別把工作中的不滿情緒帶回家，與另一半說話的口氣別太僵硬，以免發生不愉快。

【愛情運★★☆☆☆】

感情變化多端，夫妻、情人間宜多溝通；單身者選擇伴侶宜謹慎，小心誘惑。

【事業運★★☆☆☆】

情緒波動較大，在遇到意見分歧時有些胡攪蠻纏，會讓大家都不願與你合作。

【財富運★★★☆☆】

有貪小便宜的傾向，免費、不要錢的多多益善。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00am 羽絨白

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：放寬心，該忘的就忘了吧！

【整體運★★★★☆】

已經過去的事就別放在心上，計較太多反而會拉大兩個人的距離；今天的金錢運頗旺，會讓你實實在在的感受到，原本空空的錢包就這麼豐厚了起來；看似陷入僵局的事業傳來了新的好消息，著實讓你振奮不已。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平。少說兩句挑剔、埋怨的話，才不會引發口角。

【事業運★★★★★】

運氣很不錯喔，外界的助力很強！從事業務競爭工作者，較易感受到好運。

【財富運★★★☆☆】

財氣平平，保守為宜，忌大筆投資，適合把錢拿去銀行存起來。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00am 香檳金

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：為愛而勇敢。

【整體運★★★☆☆】

工作狀態不佳，問題百出，宜平心靜氣處理，下午會有轉機，不可急躁。戀情因你的怯懦而不順利，甚至對自己沒信心；堅強起來，為愛而變得勇敢吧！約請朋友在家開個舞會，開銷不多，又能增進大家的感情。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人易忽視另一半的感受，若你能多關心對方，會獲得不少驚喜唷！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，腦袋空空的，做起事來要注意不可虎頭蛇尾喔！

【財富運★★★★☆】

財運不錯，有機會與人合作，而且有豐厚收獲。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00am 大理石灰

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：在異性面前，還是內斂一些較好。

【整體運★★★★☆】

已婚者的異性緣太好，會讓另一半有失落感，還是能躲則躲，讓對方知道你對他十分重視；行事有失冷靜，會因此造成無法挽救的損失；易得他人幫助，懷著感恩的心能讓你過得更踏實。

【愛情運★★★★☆】

很有魅力，異性緣佳；但太多的桃花又會讓你感到困惑，應懂得拒絕才好！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不好，心情有點苦悶，一旦受到負面情緒的影響，容易造成小狀況不斷，尤其是涉及金錢方面的問題，要謹慎一些。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，抽獎多有驚喜。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-2:00pm 秋葵綠

開運方位：東南方向

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